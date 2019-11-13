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 Политика Украины, Общество
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Все про:призыв (512) воинская повинность (10) Арахамия (125)

 Сократим призыв на военную службу на 20%, потом еще на 20%, таким пошаговым путем дойдем до 100%, - Арахамия

Депутатская фракция "Слуга народа" работает над законодательной инициативой об отмене призыва на военную службу, который может реализовываться пошагово.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в кулуарах парламента заявил глава фракци СН Давид Арахамия.

"У нас есть общее видение отменить призыв вообще, когда возникнет такая возможность и финансовая, и, по способности, по людям. Реализовать это можно будет так: сначала сократить призыв на 20% и заменить его на контрактную армию. Затем увидеть, что у нас все нормально, что мы контролируем процесс, тогда сократить еще на 20%. То есть, таким пошаговым путем дойти можно до 100%", - пояснил Арахамия.

В то же время на вопрос, на каком уровне сейчас работа над этой законодательной инициативой, политик сказал, что "сейчас это на стадии концепта и расчетов".

Также, по его словам, принудительное прохождение военной службы влияет на общую мотивацию, а потому и на качество.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ко второму чтению законопроекта о земле надо добавить поправку о референдуме и сбалансировать площадь продажи земли в одни руки, - Арахамия

Источник: https://censor.net.ua/n3159465
 
 
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Що це за реформи - по 20%? Хто буде визначати хто потрапить в ці 20% а хто ні? Триндець!
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Кацапы готовят к войне даже детей... А может уже война закончилась?
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Попробуй того призывника отловить, тут вторая армия нужна.
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На фронте кмплектация частей 50%, госпиталя забиты раненными и больными, что с этим делать будешь, дятел?
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ЗЕбуины пойдут на контракт? А то в Украине армия опять стала рабоче - крестьянской...
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Хтось забув, що у нас в країні війна? Навпаки, ще в старших класах школи потрібно вводити курси володіння зброєю і навички надання першої допомоги. Тільки не совковські, а *******. З залученням ветеранів до навчання.
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В країнах Балтії і Швеції відновлено призов, Польща збільшила чисельність ЗС удвічі, США виділило 20 млрд.дол на військову логістику у Європі. Де, вашу ковіньку, йде війна? Сократим призыв на военную службу на 20%, потом еще на 20%, таким пошаговым путем дойдем до 100%, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2692
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Беня сказал, ...у них с кацапами мир...
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/// Сократим призыв на военную службу на 20%, потом еще на 20%, таким пошаговым путем дойдем до 100%, - Арахамия ///

Путин, Лавров, Песков, Штайнмайер - все тебя поддержат! Продолжай в том же духе.
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этак уже через год украинская армия станет непобедимой и ее будет бояться даже дядя трамп
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да такое в Израиле не возможно представить - а там средняя зарплата - 3 тысячи долларов или 9000 - 10000 шекелей - и да женщины тоже служат - а иначе у них не станет их страны - ну а нам наверное не надо
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в израиле солдаты то же огороды копают, или грузчиками на вокзале вкалывают?
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Эту всю шоблу Рахамию богдана и соплю, загрузить в бус, и вывезти их на передовую...
Пусть мрази посмотрят что там творится..
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***** ... какие Зедебилы !!! Польша увеличивает свою армию в 2 раза со следующего года за счет призыва (может они чет знают больше нас), Страны Балтии делают тоже самое, НАТО перебрасывает в Европу свои войска( уже прибыло больше 5 тысячь и будет еще) ,а мы сокращаем призыв !!! ...сказать что я окуел от таких новаций это вообще ничего не сказать..
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круто...

типа занес бабло и попал в 20%...
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ОПЯТЬ СКАЗКИ ПРО СВЕТЛОЕ КОТОРОЕ ЗАВТРА!! ВЫ УЖЕ СТОКО НАВРАЛИ ЧТО ВАМ НИКТО НЕ ВЕРИТ НИ ПРО10% НИ ПРО 200%!!
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Сократим призыв на военную службу на 20%, потом еще на 20%, таким пошаговым путем дойдем до 100%, всё равно скоро украинцев будут призывать в армию РФ. Там школа жизни - первый год тебя петушат, потом ты молодых петушишь, а это наука - в жизни надо знать, кому отсосать, а кого и раком нагнуть, - Арахамия
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