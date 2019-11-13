/// Сократим призыв на военную службу на 20%, потом еще на 20%, таким пошаговым путем дойдем до 100%, - Арахамия ///

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в кулуарах парламента заявил глава фракци СН Давид Арахамия.
"У нас есть общее видение отменить призыв вообще, когда возникнет такая возможность и финансовая, и, по способности, по людям. Реализовать это можно будет так: сначала сократить призыв на 20% и заменить его на контрактную армию. Затем увидеть, что у нас все нормально, что мы контролируем процесс, тогда сократить еще на 20%. То есть, таким пошаговым путем дойти можно до 100%", - пояснил Арахамия.
В то же время на вопрос, на каком уровне сейчас работа над этой законодательной инициативой, политик сказал, что "сейчас это на стадии концепта и расчетов".
Также, по его словам, принудительное прохождение военной службы влияет на общую мотивацию, а потому и на качество.
Путин, Лавров, Песков, Штайнмайер - все тебя поддержат! Продолжай в том же духе.
Пусть мрази посмотрят что там творится..
типа занес бабло и попал в 20%...