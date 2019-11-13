 Расследование в декларировании недостоверных сведений экс-главой НАПК Корчак завершено, - НАБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшей чиновнице Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о завершении досудебного расследования по факту недекларирования состояния на более 544 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что бывшая член НАПК не внесла в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016 г. сведения об автомобиле, которое находилось в ее постоянном пользовании. Этот автомобиль в 2016 году приобрела мать ее мужа за 544,39 тыс. грн, однако по состоянию на 31 декабря 2016 г. это имущество находилось в постоянном пользовании экс-должностного лица НАПК и ее мужа. Следовательно, по закону, этот факт должен был быть отражен в декларации за 2016 г., чего экс-чиновница не сделала
Напомним, ранее стало известно, что детективы НАБУ сообщили о подозрении в недекларировании состояния на более чем 0,5 млн грн экс-члену Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Нарядная истерика в парламенте по поводу Вятровича, которую блистательно исполнил Макс Бужанский, ээээ... беллетрист и просто человек выпуклых достоинств, наглядно продемонстрировала основную ошибку всех временщиков - странную привязанность к такому зыбкому и нестабильному понятию, как "навсегда".
Вот они пришли во власть, такие зеленые и бодрые, как огурцы в утренней росе, и решили, что теперь-то уж навсегда избавились от этих несносных кастрюлеголовых біндер. А там глядишь - и снова историю перепишем, как надо, с дедами, победобесием и душкой-дедушкой Сталиным вместо Бандеры и Шухевича.
А вот х#й вам на комірець, мизерабли, гегеге
Ничто в этом нескучном мире не бывает навсегда, ни ваша победа, ни наше поражение.
Пройдет какое-то количество времени (надеюсь, что небольшое), кто-то там наверху хлопнет в ладоши и крикнет: "А теперь поменялись!"
Ну и все»