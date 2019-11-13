 Расследование в декларировании недостоверных сведений экс-главой НАПК Корчак завершено, - НАБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшей чиновнице Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о завершении досудебного расследования по факту недекларирования состояния на более 544 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что бывшая член НАПК не внесла в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016 г. сведения об автомобиле, которое находилось в ее постоянном пользовании. Этот автомобиль в 2016 году приобрела мать ее мужа за 544,39 тыс. грн, однако по состоянию на 31 декабря 2016 г. это имущество находилось в постоянном пользовании экс-должностного лица НАПК и ее мужа. Следовательно, по закону, этот факт должен был быть отражен в декларации за 2016 г., чего экс-чиновница не сделала

Напомним, ранее стало известно, что детективы НАБУ сообщили о подозрении в недекларировании состояния на более чем 0,5 млн грн экс-члену Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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