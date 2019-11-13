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 Политика Украины
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Все про:ВР (23975) земельная реформа (130) Арахамия (125)

 Ко второму чтению законопроекта о земле надо добавить поправку о референдуме и сбалансировать площадь продажи земли в одни руки, - Арахамия

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия назвал поправки, которые необходимо внести в первую очередь ко второму чтению законопроекта об открытии рынка земли.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Между первым и вторым чтением надо добавить правку о референдуме по вопросу об иностранцах, которое всех волнует. Во-вторых, сбалансировать эту норму по максимальному количеству гектаров, которые может один человек покупать ... И, в-третьих, вопрос кадастра и антирейдерства. Очень много людей боятся, потому что сейчас в аграрном секторе действительно очень много кейсов, когда были рейдерские попытки", - сказал Арахамия.

Он отметил, что сейчас правительство активно борется с черными регистраторами и их количество уже существенно уменьшилось.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада рассматривает законопроекты о рынке земли.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект о рынке земли будем рассматривать "до победы", рассчитываем на 245 голосов, - Арахамия

Источник: https://censor.net.ua/n3159455
 
 
 Топ комментарии
 
баран, на улице ноябрь!, а что у нас обычно происходит на йолку? второе чтение может быть в ростове
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Надо остановить это безумие .
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Шо, обрезанные измором берут депутатов по продаже земли? Наверно будут ночевать в парламенте, бо Бене нужны гроши з
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баран, на улице ноябрь!, а что у нас обычно происходит на йолку? второе чтение может быть в ростове
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Вже зрозуміло що закон про ринок землі не приймуть і це добре! Ринок землі в антиправовій країні з корумпованими суддями, чорними реєстраторами, кримінальними нотаріусами та бездіяльною поліцєю, прокуратурою та СБУ - це соціальний вибух! Почнуться селянські бунти, селяни почнуть палити поля агрохолдингів, бо зараз вони отримують якісь платежі за свої паї, а завтра всі ці паї оптом рішенням суду передадуть олігархам і все - селяни лишаться обманутими! Це щастя що селяни сьогодні не бунтують не зважаючи на своє жебрацьке становище, на відсутність грошей, державної підтримки, нормальних умов існування, відсутність якісного медичного забезпечення! А ринок землі та крадіжка землі агрохолдингами підніме селян на збройне повстання і вже ніяких врожаїв ніхто збирати не буде!
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Ничего вам не понятно. Закон пропихивают даже без поправок и только обещают какие-то поправки ко второму чтению. Это брехня. И про референдум брехня.В крайнем случае они его сфальсифицируют.Это же аферисты во главе с Коломойским. Они даже до сих пор не имеют представление о реестре земли и ее стоимости. Земля в Украине дешевейшая, в то время как на Западе в 10 раз дороже, а по качеству хуже. В общем идиотизм полнейший и наперсточничество. Приползли со сточной канавы с торричелевой пустотой в голове и давай законы писать. Жах.
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баранів реально нічого не вчить, подобаються ті ж граблі та по новим рилам
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народ забебався вже майданить, люди гибнуть нізахер! ...тепер треба інше.
Перед рідними загиблих стидно шопистец !
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Ні чому життя не вчить. Не чіпайте землю, бо буде вам лихо. І дуже швидко.
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Там их Шеф уже 100 лярдов у пуйла взять пообещал, а эти все пыжатся чего то...
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Шо, обрезанные измором берут депутатов по продаже земли? Наверно будут ночевать в парламенте, бо Бене нужны гроши з
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Елена Боднар
"Кто у нас гарантирует нерушимость права собственности обычного физ.лица ? У тебя в любой момент могут отнять все, что ты имеешь, и всегда окажется что причастны к отъему также наши силовые структуры и прочие: менты, прокуроры, адвокаты, судьи, нотариусы, чиновники минюста... Если ты не можешь вернуть переписанную квартиру, что уж говорить о земле ? Это будет массовая легализация по фальшивым документам и никто не будет это расследовать, ибо все в теме. Отсутствие правового государства это значит, что сохранить собственность можно только силой , кровью."
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Херендуме, какого черта люди не связанные с сх землей должны голововать? Если слушать большинство, не профильную студентоту и пенсов то мы уже были бы в таежном союзе в составе Рашки.
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кого це всіх турбують іноземці? Турбують іноземці - Арахамія, Зеленський, Разумков - усі іноземці.
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и оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних степей, слуга пошел своею дорогой, народ пошел своей.
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та какой в задницу референдум? Референдум о величине пенсии еще проведите
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Тут не площадь земли нужно регулировать так как ето можно легко обойти разделив землю между родственниками. А нужно законодательно прописать чтобы крупные холдинги скупившие землю не уничтожали ее китайской химией и репаком. Хотя в нашем беззаконном и бандитском государстве все будет точно так же как и с заводами и Обленерго. Все скупят несколько олигофренов на ворованные у населения деньги и будут диктовать уже свои условия и цены на продукцию.
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кто не захочет продать землю того заставят и авакян им в помощь
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По состоянию на 1 января 2017 Площадь сельскохозяйственных земель составляет 42,7 млн. га, т.е примерно по одному гектару на каждого гражданина Украины.
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А разворованную землю когда возвращать собираетесь ? Или Украинцы покупать должны, а ворью землю на шару ?
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Не мешало бы пригласить специалистов по референдумам из Нидерландов и по Брэкзиту из Великобритании и будет всё, как надо...
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Арахамия, а не хочется сначала установить цену на землю, соответствующую её настоящей цене, а затем провести референдум об аренде земли и невозможности выведения ее с под контроля государства.
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надо каждому чуваку давать земли стока, скока он сможет унести
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