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 Экономика
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Все про:игорный бизнес (292) легализация (104)

 Закон об игорном бизнесе создает преференции для букмекерских контор, - эксперт Хацкевич

Разработанный Кабинетом министров законопроект о легализации игорного бизнеса не создает никаких ограничений для распространения букмекерства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на круглом столе, проведенном Украинским Институтом Будущего в пресс-центре Укринформа, заявил эксперт игорного и лотерейного бизнеса Александр Хацкевич.

Обсуждая правительственный проект легализации игорного бизнеса, Хацкевич отметил, что он применяет принцип территориального ограничения только для игровых автоматов и казино, но не касается букмекерства.

"Если мы сейчас посмотрим на улицы, мы можем увидеть, что все букмекерские пункты находятся в тех или иных помещениях лотерей. При принятии закона в той редакции, которая есть, останется 800 букмекерских объектов, которые не имеют никаких ограничений по распространению своей деятельности. Они могут быть размещены в любом месте, нет никакого ограничения по их площади", - отметил эксперт.

"С какого-то чуда этот законопроект выделяет отдельную отрасль игорного бизнеса и делает ему такие преференции", - подчеркнул Хацкевич.

Он прогнозирует, что следствием принятия законопроекта в действующей редакции станет не легализация игорного бизнеса, а переход значительной его части в тень.

Согласно опросу, проведенному социологической группой "Рейтинг", 60% украинцев не поддерживают легализацию игорного бизнеса. 27% поддерживают, но при условии создания специальных зон для игорного бизнеса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о легализации игорного бизнеса не решает проблему теневого рынка азартных игр, - эксперт АМКУ Верцимаха

Источник: https://censor.net.ua/n3159453
 
 
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букмекеры- это любимцы порохоботов! по выборам помню ))
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почитай местные новости во время выборов где про рейтинги. там порохоботы пищали что букмекеры порошенку рисуют победу
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хм... ударно Зелень взялась... и это мы еще их новый Трудовой кодекс не видели! Там все прописано под те транснациональные компании которые как раз сейчас собираются скупить земли и предприятия. Они нам тут в натуре сделают "Сингапур" - но только народ Украины в их "Сингапуре" будет дешевой рабсилой и обслугой ....
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В Сінгапурі заборонена продаж землі.
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я образно о том что нам обещали Зеленые твари...
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А що вони обіцяли, там же кожний щось своє белькотів, ви ж бачите що лебідь, щука та рак на фоні зешмарклів виглядають єдиним організмом.
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Букмекерские вообще стрёмные конторы. Они на своё усмотрение могут блокировать игроков, на выплачивать деньги. Если уж легализировать то должны быть прописаны правила защищающие игроков. Ну и лучше чтобы все азартные игры находились только в специальных зонах без каких либо исключений, и без онлайна.
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