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 Политика Украины
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 В Украине хотят создать фонд для одаренных детей из оккупированного Крыма, - зампредставителя президента в АРК Ташева

Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым инициирует создание фонда для поддержки одаренных детей, проживающих на территории оккупированного полуострова.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом во время брифинга сообщила заместитель постоянного представителя Президента Украины в АРК Тамила Ташева.

"Для нас важно сотрудничество с людьми, которые проживают на полуострове, и людьми, которые переехали из Крыма. Мы будем говорить о создании фонда как для одаренных детей, так и для культурных и образовательных инициатив из Крыма", - отметила она.

По словам Ташевой, уже проведен ряд консультаций с представителями органов власти Украины и международными донорами по созданию такого фонда.

"Любой талантливый ребенок, который проживает на оккупированной территории, сможет обратиться за стипендией на обучение и получить качественное образование в Украине", - подчеркнула она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопрос крымскотатарской автономии нужно вынести на более широкий дискурс, - постпред президента в АРК Кориневич

Источник: https://censor.net.ua/n3159450
 
 
 Топ комментарии
 
за що грош платять цьому представнику? за біснуваті ідеї?
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А вот действует ли такой фонд для детей Украины? А то нам министр рассказывает про закрытие школ а на детей крысчан у нас оказывается деньги есть, ладно еще если вопрос о детях татар или этничных украинцев которые реально там как в тюрьме, но на хрена нам дети ватопитеков ? Тут и своих таких девать некуда еще тем деньги роздавть. Пусть в рашке вчечатляют своей одаренностью
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Абзац, закрывать свои школы чтоб дети не учились или в интернатах сидели а этим бабло раздавать. Видно пришли команда последователей « Ці руки нічого не крадуть»
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Всьо пучком! В Кримі "одарьонниє і умнічкі" самі здогадуєтесь хто...
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за що грош платять цьому представнику? за біснуваті ідеї?
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А вот действует ли такой фонд для детей Украины? А то нам министр рассказывает про закрытие школ а на детей крысчан у нас оказывается деньги есть, ладно еще если вопрос о детях татар или этничных украинцев которые реально там как в тюрьме, но на хрена нам дети ватопитеков ? Тут и своих таких девать некуда еще тем деньги роздавть. Пусть в рашке вчечатляют своей одаренностью
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богатая страна Украина. Особенно на идиотов
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А для талановитих дітей Новоотсоссії?
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Ой ржу не могу......
И шо.... как раз детки фсб-ов и зел человечков и понаехавших под это подпадают!!!!
Классс.... В рашке проблемы с качественным образованием, и тут укр диб-лы ей в помощ!!!!
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Уже давно эти представительства органов Крыма доят бюджет и предпринимателей!!!!!
Может пора их упразднить, или отправить в неоплачиваемый отпуск , пока Крым не вернется?!!
Сколько налогов сэкономим!!!! Все равно дурью маются!!
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Петя, пять лет помогал америке-санкции вводить против рф, жертвуя страной, и вот опять ...
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