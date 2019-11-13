 У Представительства Президента в АРК будет два офиса: стратегический в Киеве и тактический в Херсоне, - Кориневич

Об этом заявил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич на брифинге в среду, 13 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"17 октября Президент Украины подписал новый указ о Представительстве Президента Украины в АР Крым, которым значительно усилены возможности нашего органа. Согласно этому указу стратегический центр Представительства будет находиться в Киеве, а тактический центр, безусловно, останется в городе Херсоне. Таким образом, мы будем работать в двух городах, чтобы оставлять возможность эффективно помогать нашим гражданам, проживающим на временно оккупированной территории, но вместе с тем, чтобы иметь связи с центральными органами исполнительной власти и чтобы быть, условно говоря, в центре событий и выносить крымский вопрос на общегосударственную повестку дня", - сказал Кориневич.

Он добавил, что сейчас в Представительстве работают около 20 сотрудников, почти все они еще находятся в Херсоне, но команда будет разделена.

"У нас есть предельная численность ставок - 35, из них часть команды будет находиться в Херсоне, часть - в Киеве. Поэтому мы как раз сейчас заниматься построением способности киевского офиса", - отметил постпред Президента.

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Комментируя важность открытия офиса Представительства в столице, Кориневич заметил, что расположенный в Херсоне офис имеет немного рычагов влияния на реальную ситуацию относительно Крыма.

"Вопрос Крыма даже в пределах Украины, не говоря уже о международном уровне, не будет решаться в областном центре при всем уважении к этому замечательному городу. Но херсонский офис необходим, чтобы это тактическое подразделение предоставляло необходимые услуги крымчанам - содействие в получении документов, при поступлении в украинские вузы, предоставлении жилья или защите прав тех, кто реально переместился с временно оккупированных территорий через КПВВ и нуждается в помощи. С этим Представительство все эти годы справлялось и оно будет продолжать это делать", - заверил постпре Президента.

Он акцентировал, что открытие офиса в Киеве, где размещаются Верховная Рада, Офис Президента, Кабинет министров и другие центральные органы исполнительной власти, а также представительства международных организаций и посольства иностранных государств, даст возможность задавать вопросы Крыму на общегосударственный и международный порядок дня.

"Находясь в другом городе, мы теряем в оперативности. Поэтому мы считаем, что такой путь является правильным", - подчеркнул Кориневич.

Отвечая на вопрос журналистов относительно стоимости переезда, он заверил, что средств на это уйдет "очень мало".

"На самом деле этот переезд мы обеспечим через соответствующие органы, которые нам предоставят помещение, - это будет бесплатно. У нас только будет незначительное увеличение финансирования, потому что наша предельная численность ставок возрастает с 28 до 35-ти. То есть на самом деле госбюджет не потратит почти ничего на этот переезд ", - резюмировал Кориневич.