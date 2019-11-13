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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1238) Приватбанк (556)

 От планов по "Приватбанку" не откажусь. Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что для таких, как пятый президент Петр Порошенко, нужно вернуть смертную казнь.

Об этом он заявил в интервью The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Так, издание отмечает, что по словам Коломойского, он по-прежнему намерен вернуть себе право собственности на "Приватбанк" или получить компенсацию за него. Он также сказал, что такие, как пятый президент Украины Петр Порошенко, ответственные за национализацию банка, должны быть наказаны, "и для них должна быть возвращена смертная казнь".

Читайте также: Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский

При этом, комментируя заявление Зеленского о том, что "Приватбанк" останется в собственности государства, он намекнул, что президент знает правду.

"Он знает, что их не украли", - отметил олигарх, говоря о деньгах банка, в выведении которых Коломойского и его партнера обвиняют, и что они оба отрицают. "Он просто говорит то, что все хотят слышать".

Источник: https://censor.net.ua/n3159446
 
 
 Топ комментарии
 
Сегодня, Беня, в твоих планах должна быть долгосрочная отсидка в украинской тюрьме.
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Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский/ Как разжигают гражданскую войну в Украине израильские комментаторы/ пару сот виселец на Крещатики. / «А во вторник( украинцев) уже снимут со столбов?»/ «Барыг необходимо мочить!»/ устроить в Украине « бессрочную общенациональную забастовку на транспорте, в энергетике, в топливодобыче, в нефтехимии, в коммунальном хозяйстве, в банковской системе, в СМИ »/ Только огонь судов Линча может избавить Украину от скверны кривдосудия , олигархата , беспредела мажоров . Выхода (для кого? Для сбежавших из Украины мигрантов?) больше нет . Они там на верху другого языка , кроме языка насилия не понимают .
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Конченная гнида, полностью больной на голову человек, который держит на коротком поводке президента страны. Люди, вдумайтесь, какая мразь рулит страной.
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так они, которые типа люди, об этом мечтали.. и выбирали )))))))))))
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[зебил mode on] Главное, шо не барьіга! Ниче, и с расеей жить можноть! Я по-простому скажу - я бухаю, отец бухал и дедьі-прадедьі бухали, Порох их до водки проклятой довел! Так шо мне тот Запад и нахмуй не нада! В хате тараканьі, жрать нехмуй, дети бутьілки собирают, старшая доча с 13 лет сосет у трассьі - а они мне безвиз?! Тута в Кирилловке 20 лет назад бьіл, мне тот безвиз до жопьі! А с расеей намана, путин може бабла на билет даст, хучь в маскву кальімить поеду!" [зебил mode off]
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Потерял берега Игорь Валерьевич, подобные заявления даром не проходят, рискует многое потерять если не все после опасного бреда про смертную казнь, забыл что сейчас 21 век, а не феодальные времена.
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а для таких как беня с моникой? подвешивание за яйца??
было бы правильно
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Теперь понятно, уоткуда у Портнова и Трубы ноги растут? Хм, мкажется, что сегодня Зеленский обрёл статус теневого Президента Украины. Настоящий уже вышел из тени.
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это тебя мудака нужно было еще в роддоме об пол размазать. мразь
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жесть порохобоха убивают Від планів щодо "Приватбанку" не відмовлюся. Для таких, як Порошенко, потрібно повернути смертну кару, - Коломойський - Цензор.НЕТ 6951 Від планів щодо "Приватбанку" не відмовлюся. Для таких, як Порошенко, потрібно повернути смертну кару, - Коломойський - Цензор.НЕТ 6951 Від планів щодо "Приватбанку" не відмовлюся. Для таких, як Порошенко, потрібно повернути смертну кару, - Коломойський - Цензор.НЕТ 6951 Від планів щодо "Приватбанку" не відмовлюся. Для таких, як Порошенко, потрібно повернути смертну кару, - Коломойський - Цензор.НЕТ 6951 Від планів щодо "Приватбанку" не відмовлюся. Для таких, як Порошенко, потрібно повернути смертну кару, - Коломойський - Цензор.НЕТ 6951 Від планів щодо "Приватбанку" не відмовлюся. Для таких, як Порошенко, потрібно повернути смертну кару, - Коломойський - Цензор.НЕТ 6951
свят свят свят ))
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Он бухой, что ли? Ну не может вменяемый человек такую пургу публично молоть.
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Такая как и вся твоя страна,к нашему общему сожалению
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До вас и до вашего )(уйла нам далеко! Від планів щодо "Приватбанку" не відмовлюся. Для таких, як Порошенко, потрібно повернути смертну кару, - Коломойський - Цензор.НЕТ 2659
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Як випадково це інтерв'ю з'явилося перед приїздом представників МВФ в Україну. Він зробить усе, щоб грошей не дали, щоб запропонувати альтернативу в вигляді, як він сказав, 100 млрд від запорєбріка.
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А еще пару месяцев назад Беня, никаких претензитй к Пороху не имел.... Від планів щодо "Приватбанку" не відмовлюся. Для таких, як Порошенко, потрібно повернути смертну кару, - Коломойський - Цензор.НЕТ 6194
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Шестой апелляционный административный суд 19 декабря рассмотрит апелляционную жалобу государства на решение Окружного админсуда от 18 апреля об отмене национализации Приватбанка
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и так до потери пульса ))
это же не обычному челу - это только небожителям - суды в Лондоне и апеляции до новых веников ))
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Таня Бойко‏ @Kharkov_2019 2 ч.2 часа назад

Від планів щодо "Приватбанку" не відмовлюся. Для таких, як Порошенко, потрібно повернути смертну кару, - Коломойський - Цензор.НЕТ 3233

Зелебіли, вітаю.
Ви зробили це. Партнер вашого Зеліка, "пан" Ігор купив рішення в суді і ви винні йому 7,5 млрд грн. Він не віддає гроші. Це перший етап. Він не повинен. Тепер наступні позови очікуйте.
Вас обікрали по десятому колу.
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...Шагают бараны в ряд,
Бьют барабаны, -
Кожу для них дают
Сами бараны.

Мясник зовет. За ним бараны сдуру
Топочут слепо, за звеном звено,
И те, с кого давно на бойне сняли шкуру,
Идут в строю с живыми заодно...
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кто не знает значение слова "хуцпа"-так вот иллюстрация.
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Вы бы знали как поляки ржут с украинцев..... Что какието 4-5 чмырей, контролируют всю страну.... 20 лет терзают и издеваются над Украиной.... Изберают украинцам президентов и Раду.... Это позор украинцам....

Где националисты?..... почему не занимаются этими чмырями? Или они только умеют, что гей-парады разгонять... и с факелами на новый год, как зомби ходить??? Зачем прищучили Бузину? Этого калеку на голову? Не он главный враг Украины....
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Де цей **** білецький....і нац. жони чи дружини з драними трусами...де та вся ******* що чередою ходила по Києву як Ку-клукс-клан ?!?!
Бабло не платять вам може !?
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такие как беНя и зеЛя будут скоро на ростове!
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А хто такий коломойскій і в якій країні проживає?
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у него особая страна - суд в Лондоне - вроде украинец а вроде нет ))
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Незрозуміло, чому громадяни лондонсуду претендують на українські банки? Може їм краще сподобається українська земля? На глибині півтора метри...
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Сам деньги украл , а расстрелять за это требует Пороха .. ! Немыслимо . Вызывайте бене санитаров ,, это уже переходит все границы . Від планів щодо "Приватбанку" не відмовлюся. Для таких, як Порошенко, потрібно повернути смертну кару, - Коломойський - Цензор.НЕТ 4045 .
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тут как раз место где вор у вора дубинку украл ))
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Кот Бегемот‏ @kuliym1 5 ч.5 часов назад

Від планів щодо "Приватбанку" не відмовлюся. Для таких, як Порошенко, потрібно повернути смертну кару, - Коломойський - Цензор.НЕТ 1503

На россия24 выдали фильмец о презе Боливии. Вылитый Зеля: танцы в пончо (беготня по фонтанам),ест простую пищу (шаурма), игра в футбол (буба в спортзале).Носится по городам,ругает чиновников."Народ меня любит!" Фильм был сделан сразу после избрания.
Но потом что-то пошло не так.
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Тот умнее, водитель автобуса как ни как...
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есть один положительный момент. это что ему в голову не пришло-продать Днепр. когда он там мэром был.
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он не был мэром дядя - понимаю зачем петюшкам чтото знать
главное пеця бох ))
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на днях мвф собирается в Украину, вот беня и разошелся, чтоб мвф забыли в Украину дорогу
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а нахрена нам мвф - у нас пеця отдаст долги и купит его с потрохами ))
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Ты ********? В каждом посте Петя. Прими таблетку и успокойся. Пети полгода уже как Від планів щодо "Приватбанку" не відмовлюся. Для таких, як Порошенко, потрібно повернути смертну кару, - Коломойський - Цензор.НЕТ 8298 нет
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та тебе, жирна тварюка, вже давно потрібно було стратити !!
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