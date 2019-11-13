 От планов по "Приватбанку" не откажусь. Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский

Об этом он заявил в интервью The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.
Так, издание отмечает, что по словам Коломойского, он по-прежнему намерен вернуть себе право собственности на "Приватбанк" или получить компенсацию за него. Он также сказал, что такие, как пятый президент Украины Петр Порошенко, ответственные за национализацию банка, должны быть наказаны, "и для них должна быть возвращена смертная казнь".
При этом, комментируя заявление Зеленского о том, что "Приватбанк" останется в собственности государства, он намекнул, что президент знает правду.
"Он знает, что их не украли", - отметил олигарх, говоря о деньгах банка, в выведении которых Коломойского и его партнера обвиняют, и что они оба отрицают. "Он просто говорит то, что все хотят слышать".
было бы правильно
свят свят свят ))
Шестой апелляционный административный суд 19 декабря рассмотрит апелляционную жалобу государства на решение Окружного админсуда от 18 апреля об отмене национализации Приватбанка
это же не обычному челу - это только небожителям - суды в Лондоне и апеляции до новых веников ))
Зелебіли, вітаю.
Ви зробили це. Партнер вашого Зеліка, "пан" Ігор купив рішення в суді і ви винні йому 7,5 млрд грн. Він не віддає гроші. Це перший етап. Він не повинен. Тепер наступні позови очікуйте.
Вас обікрали по десятому колу.
Бьют барабаны, -
Кожу для них дают
Сами бараны.
Мясник зовет. За ним бараны сдуру
Топочут слепо, за звеном звено,
И те, с кого давно на бойне сняли шкуру,
Идут в строю с живыми заодно...
Где националисты?..... почему не занимаются этими чмырями? Или они только умеют, что гей-парады разгонять... и с факелами на новый год, как зомби ходить??? Зачем прищучили Бузину? Этого калеку на голову? Не он главный враг Украины....
Бабло не платять вам може !?
На россия24 выдали фильмец о презе Боливии. Вылитый Зеля: танцы в пончо (беготня по фонтанам),ест простую пищу (шаурма), игра в футбол (буба в спортзале).Носится по городам,ругает чиновников."Народ меня любит!" Фильм был сделан сразу после избрания.
Но потом что-то пошло не так.
главное пеця бох ))