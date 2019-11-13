 К любым попыткам говорить, что нам что-то надо от России, отношусь крайне негативно, - Арахамия о заявлении Коломойского

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он заявил в кулуарах парламента.
"Я вообще очень негативно отношусь к любым попыткам говорить, что нам что-то надо от России. Я не поддерживаю такие лозунги", - сказал Арахамия
Напомним, ранее Коломойский заявил, что финансирование из России может заменить кредиты от МВФ.
Але виконувати що скаже Бабуся доведеться...
Если в ЗЕ-кукольном театре абсурда КолоМойша безусловный Карабас-Барабас, то АраХАМло, в лучшем случае, - Артемон. И если эта шавка и дальше продолжит бездумно гавкать, то у Карабаха-Барабаса кроме предела терпения отыщется метод спровадить глупую шавку на мыловарню.