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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1238) МВФ (2755) Россия (74252) Арахамия (125)

 К любым попыткам говорить, что нам что-то надо от России, отношусь крайне негативно, - Арахамия о заявлении Коломойского

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на заявление олигарха Игоря Коломойского о том, что деньги нужно брать с России, а не МВФ.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он заявил в кулуарах парламента.

"Я вообще очень негативно отношусь к любым попыткам говорить, что нам что-то надо от России. Я не поддерживаю такие лозунги", - сказал Арахамия

Напомним, ранее Коломойский заявил, что финансирование из России может заменить кредиты от МВФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский

Источник: https://censor.net.ua/n3159444
 
   
 Топ комментарии
 
Коломойський Арахамію з його заявами бачів у дупі.
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Беня очень не хочет в тюрьму.
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а чому тоді ми живемо в рази краще росіян? і не треба розповідати про цифри ввп, вони не мають жодного стосунку до реального рівня життя. всі, хто був на росії чудово бачили, в якому лайні вони живуть. зараз не треба і їздити туди, щоб побачити - все можна подивитись в гугл стріт вью. в жодному, самому паганенькому куточку України не живуть в таких жахливих умовах, як звичайні росіяни десь в Якутську чи Воркуті. такого аду, як там - я ніде не бачив
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Вот шо вы под дурачка косите , зеленый троль? Там суд еще идет - и вынесет решение : Беня вор, аферист, коррупционер
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це не зелений троль, це кацапський ватнік, він лайкає усі ватні висери крівошєєва, вони з однієї кацапської контори, під проксі сидять
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Все логічно, зеко-***** віддає все росії безкоштовно, тому "очень негативно отношусь к любым попыткам говорить, что нам что-то надо от России"
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Я вообще очень негативно отношусь к любым попыткам говорить, что нам что-то надо от России. Я не поддерживаю такие лозунги", - сказал Арахамия Источник: https://censor.net.ua/n3159444

Але виконувати що скаже Бабуся доведеться...
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Хто ти, а хто Бєня? Він завтра візьме якогось поца невідомого і буде у нас новий Арахамію... ніхто - не звідки...
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Ой-вей! ))) ви б бачили як вони сваряться!))) на людях. Я це бачу кожного дня))))
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Нічого, коломИйський тобі "розтлумачить". Розуміння зміниться. Ще й нас будеш переконувати в правильности курсу_партії.
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"Рот не срака - хай балака"©
Если в ЗЕ-кукольном театре абсурда КолоМойша безусловный Карабас-Барабас, то АраХАМло, в лучшем случае, - Артемон. И если эта шавка и дальше продолжит бездумно гавкать, то у Карабаха-Барабаса кроме предела терпения отыщется метод спровадить глупую шавку на мыловарню.
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