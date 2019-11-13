 К любым попыткам говорить, что нам что-то надо от России, отношусь крайне негативно, - Арахамия о заявлении Коломойского

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он заявил в кулуарах парламента.

"Я вообще очень негативно отношусь к любым попыткам говорить, что нам что-то надо от России. Я не поддерживаю такие лозунги", - сказал Арахамия

Напомним, ранее Коломойский заявил, что финансирование из России может заменить кредиты от МВФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский