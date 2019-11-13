 Рада продлила заседание до принятия решения об открытии рынка земли

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосовали 234 народных депутатов.
Напомним, 13 ноября Верховная Рада рассматривает законопроекты о рынке земли.
Первым в повестке дня внесен правительственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Нардепы из разных фракций подали 10 альтернативных законопроектов.
Согласно предложениям Кабмина, приобретать право собственности на земельные участки сельхозпредприятий назначения смогут граждане Украины, юридические лица, образованные по законодательству Украины, территориальные общины и государство. Законопроекты рассмотрят в первом чтении.
Думаю, что "Зеленую Нечисть" люди будут помнить еще дольше если они продавят закон о земле.
и Вы совершенно правы... не об аграриях и фермерах суета эта
Любой здравомыслящий человек скажет, что перед открытием рынка земли надо провести:
1. полную инвентаризацию
2. создать единый реестр
3. провести реструктуризацию типов земель
4. провести экспертизу и классификацию земель
5. упорядочить и переоформить по новому реестру и классификации все существующие договора аренды земель
...
и только ЗАТЕМ уже открывать этот самый "рынок земли".
а без таких предварительных шагов, открытие "рынка земли", просто окончательный ДЕРИБАН земли и УЗАКОНИВАНИЕ разворовывания.
где подгорает? кто прищемил яйки в двери.... и кому???
ибо от незнания, в спешке,по подсказке, из-под палки.... можно такого напринимать
Как же без этого аргумента.