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 Политика Украины
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 Рада продлила заседание до принятия решения об открытии рынка земли

Верховная Рада продлила свою работу до принятия законопроекта №2178 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" в первом чтении.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 234 народных депутатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о рынке земли будем рассматривать "до победы", рассчитываем на 245 голосов, - Арахамия

Напомним, 13 ноября Верховная Рада рассматривает законопроекты о рынке земли.

Первым в повестке дня внесен правительственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Нардепы из разных фракций подали 10 альтернативных законопроектов.

Согласно предложениям Кабмина, приобретать право собственности на земельные участки сельхозпредприятий назначения смогут граждане Украины, юридические лица, образованные по законодательству Украины, территориальные общины и государство. Законопроекты рассмотрят в первом чтении.

Источник: https://censor.net.ua/n3159442
 
 
 Топ комментарии
 
Теперь еще кацапы через Медведчука и других подставных лиц скупят Украину. Дожились,довыбирались!
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Только и9иот или вор-аферист будет вот так "открывать" рынок земли, как его открывают сейчас.
Любой здравомыслящий человек скажет, что перед открытием рынка земли надо провести:
1. полную инвентаризацию
2. создать единый реестр
3. провести реструктуризацию типов земель
4. провести экспертизу и классификацию земель
5. упорядочить и переоформить по новому реестру и классификации все существующие договора аренды земель
...
и только ЗАТЕМ уже открывать этот самый "рынок земли".
а без таких предварительных шагов, открытие "рынка земли", просто окончательный ДЕРИБАН земли и УЗАКОНИВАНИЕ разворовывания.
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Теперь еще кацапы через Медведчука и других подставных лиц скупят Украину. Дожились,довыбирались!
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Зеленському хочеться швидких реформ та швидких перемог, тому він формує ринок землі, але швидкими можуть бути тільки проблеми!
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зежаба хочет швідко нагреть бабоса бене и свалить в москву на гастроли
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Это точно. Уж кто кто, а украинцы ему не нужны.
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всем порохоботам надо запретить продавать квартиры..это тоже украинская земля!
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сільськогосподарська земля це стратегічний ресурс, продавати його в приватну власність не можна!
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проспись! она и так уже частная давно! только какая-то гадина у которой нет земли почему -то лезет в чужую собственность своим рылом с указаниями продавать или нет.
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Ринок землі дозволить відібрати власність на землю у селян і переоформити всю землю на олігархів!
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покажи пункт в законе который позволит отбирать. лучше молчи и иди в свою церковь кланяйся нарисованым мордам
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пиз*дуй отсюда , зеленый членограй в ростов
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Пункт в законі називається корумпований суд, чорні реєстратори та нотаріуси, які оформлять Вашу землю на іншу особу і 10 разів перепродадуть "чесному" покупцю від якого забрати Вашу землю Ви не зможете за 1000 років! В Дніпропетровській області вбили кількох власників агровиропідприємства, які не хотіли продавати свою компанію місцевим бандитам, навіть тещу вбитого втопили в басейні, бо в неї був запис розмови з бандитами де вони погрожували розправою власникам агровиробництва! Потім після вбивства це підприємство було переоформлене заднім числом! Пункт в законі тобі показати? Пункт в законі це ключі держреєстраторів, видані неіснуючим особам, які живуть в ДНР та ЛНР і нібито виконують функції держреєстраторів в Україні - таких людей десятки! Поки є такі чорні реєстратори та корумповані суди цивілізованого ринку землі не буде! Будуть красти землю в селян рішенням судів в Донецькій області, а потім селяни будуть влаштовувати збройні бунти! Нам це потрібно під час війни?
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Якщо відсутність правоохоронної системи це тупий аргумент, то може сама людина з якою намагаються розмовляти -тупа!
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Согласен,как говорил Вирасюк "Когда у меня спрашивают можно ли накачаться за три месяца,я отвечаю,за три месяца только грыжу можно заработать!"
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Я бы подпись подредактировал: Те,кому в глаза попало,ЗЕ! меня голоcовало!
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Согласен , зибилы молчат .Насрали и молчат .
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Эта Рада своим решением доведет страну до гражданской войны и Майдана и будут сидеть, ублюдки, пока не начнут собираться люди.Этих рептилоидов нужно выкидывать из власти пока не поздно.
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у кого нет земли- не лезьте своим рылом к тем у кого она есть ,и не указывайте что им с ней делать!
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У меня, напрыклад, нет земли, потому что меня угораздило родиться не в сели. Так шо делать?
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молчать в тряпочку и не завидовать тем у кого есть.
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идиоты- это те кто лезет своим уродским рылом в чужую собственность
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Мсье, вы слышали о равных правах граждан Украины, да и вообще о Конституции? Откуда? У вас то и флага нет
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идиоты еще и не знают что у них нет права распоряжаться чужой собственностью
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Земля - собственность всего народа. После ее распродажи она станет собственностью иностранного олигархического капитала, а тебе дулю под нос. Так что не торопыся, чмошник тупой со своей землей, останешься без трусов. С ваучерами помнишь как было? У кого оказалась вся промышленность страны ? У 10 олигархов. Вот вот.
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Она у тебя есть? А после принятия закона не будет. Вот тогда я посмеюсь с таких тупорылых уродов как ты.
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А что в Украине нет нормальных политиков кроме олигархического дерьма? Да хоть Гриценка, Тимошенко, Варарчука партия хорошая, Самопомощь, Свобода, Европейская партия Катеринчука и т.д.
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и поэтому медведчук против рынка земли? логика у ПЕТЮхов- это что-то)))
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****, там зараз у верховній раді багато представників аграріїв - чому вони не вчинять скандал і не зірвуть засідання?
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Твари паршивые зеленые. А как же посоветоваться с народом на референдуме?
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Референдум обещают только по поводу продажи иностранцам.
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Вони будуть ініціювати лише ті референдуми, які гарантовано виграють. А так будуть давити зеленою мачюсою парламенту.
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2500 лет мир помнит, как тупой распродажей земли Рим помножил на ноль свою Империю..

Думаю, что "Зеленую Нечисть" люди будут помнить еще дольше если они продавят закон о земле.
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Хотят распродать страну! Почему не выносят на референдум этот вопрос?
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первое Ваше предложение уже ответ на Ваш вопрос (стоящий вторым)
и Вы совершенно правы... не об аграриях и фермерах суета эта
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Только и9иот или вор-аферист будет вот так "открывать" рынок земли, как его открывают сейчас.
Любой здравомыслящий человек скажет, что перед открытием рынка земли надо провести:
1. полную инвентаризацию
2. создать единый реестр
3. провести реструктуризацию типов земель
4. провести экспертизу и классификацию земель
5. упорядочить и переоформить по новому реестру и классификации все существующие договора аренды земель
...
и только ЗАТЕМ уже открывать этот самый "рынок земли".
а без таких предварительных шагов, открытие "рынка земли", просто окончательный ДЕРИБАН земли и УЗАКОНИВАНИЕ разворовывания.
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Идиоти это порохосвиньи, дающие советы космической глупости в деле в котором НИЧЕГО не понимают. ДАВНО все земли в кадастре и все земли имеют нормативную оценку на основе урожайности зерновых культур. Но откуда ботам это знать, им за это не платят. Им лень зайти на сайт кадастра и посмотреть кадастровый план всей страны.
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чего такая настораживающая спешка?
где подгорает? кто прищемил яйки в двери.... и кому???
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Какая то непонятная истерия-- мне кажется в таких вопросах спешить нельзя Рада продлила заседание до принятия решения об открытии рынка земли - Цензор.НЕТ 3042
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более того - опасно! (иногда даже преступно!!!)
ибо от незнания, в спешке,по подсказке, из-под палки.... можно такого напринимать
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Агенты Кремля Зажиття больше всех орут против принятие закона о земле а значит дело нужное.
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Теперь понимаеш весь смысл сказанаго Богдана поработаем до Нового года и всё,на фоне продаже земли отвода войск,формула Штайнмайера,сказаное Коломойским про стать с мордором братьями
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Ну,наконец то хоть кто то вспомнил в Раде,шо диды воевали,шоб кляти немЗы-фошиЗды не вывозили землю вагонами.
Как же без этого аргумента.
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У нас землю нельзя купить -продать, все государственное. А вам хорошо, денежки сами в руки идут.
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Как? Зеля сказал что в Белоруссии есть рынок земли)))
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Вся антиукраїнська шобла проти ринку землі, робіть висновки...
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ВР Украины -- «Слишком много известных воров. Слишком мало известных героев».
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Не надо также забывать, что землю можно перевести из одного вида использования в другой, например под застройку, так у нас в городе раздали несколько сотен участков переведя в земли усадебной застройки из сельхозземель. И тогда получается, что скупив в хорошем месте гектары земли, затем переведя их в землю под застройку, можно взвинтить цену на несколько порядков. А вы желающие получить участок под застройку получите дулю, возьмёте кровно заработанные деньги и пойдете к олигарху покупать участок.
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Запретить в первую очередь продажу свободных земель Украины!
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