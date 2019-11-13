 Рада продлила заседание до принятия решения об открытии рынка земли

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 234 народных депутатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о рынке земли будем рассматривать "до победы", рассчитываем на 245 голосов, - Арахамия

Напомним, 13 ноября Верховная Рада рассматривает законопроекты о рынке земли.

Первым в повестке дня внесен правительственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Нардепы из разных фракций подали 10 альтернативных законопроектов.

Согласно предложениям Кабмина, приобретать право собственности на земельные участки сельхозпредприятий назначения смогут граждане Украины, юридические лица, образованные по законодательству Украины, территориальные общины и государство. Законопроекты рассмотрят в первом чтении.