 Мы не должны идти по пути РФ и использовать историю для достижения результатов, - Бородянский

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что надо прекратить инструментализировать историю. То есть надо перестать использовать историю как инструмент для достижения каких-то специальных результатов или чего-то специального. Это очень много лет делает Россия. Но мы не Россия. Украина - не Россия", - сказал Бородянский.
По его словам, в войне с Россией украинцы должны выигрывать не количеством, а умением.
"Украинцы же очень отличаются в поведении, в понимании, в действиях от нашего соседа. И наши действия должны быть асимметричным. Там мощность больше. Поэтому асимметричность обеспечивает нам победу", - добавил Бородянский.
Полный текст интервью с Владимиром Бородянским читайте здесь.
ОДИН, ви кассаби в 1941 вивезли до себе на Урал при евакуації, і ті українскі заводи після війни не повернули а зоставили собі.
Потім Україна побудувала ДРУГИЙ гігантський військово-промислових потенціал.
Звраз у такому вигляді він не потрібний.
Але ж ви русскіє, ВДРУГЕ, ХАПОНУЛИ СОБІ В РАШКУ, промислові підприємства Донбассу у 2014-2016 роках.
Так от, чому ваші шістки, не хочуть, щоб українці знали ТАКУ історію.
"Потенціал" совка не витримав жодної вільної конкуренції. Весь "потенціал" полягав у тому, що не було навіть туалетного паперу, а по елементарні речі стояли черги та запис на купівлю.
kurwa, сидить в Чехії, кацапське рило, і про "потенцИал" совка просторікує.
Щоб знати ось таке?
«15:24, 13 ноября 2019
В России назвали самые продвинутые технологии Украины.
Приобретение Китаем у Украины технологий производства авиационных и вертолетных двигателей существенно продвинет КНР на пути создания собственных тяжелых транспортных самолетов, вертолетов и стратегических крылатых ракет, пишет обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.»