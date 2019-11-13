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 Политика Украины
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Все про:история (1645) Россия (74252) Бородянский Владимир (33)

 Мы не должны идти по пути РФ и использовать историю для достижения результатов, - Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что надо прекратить инструментализировать историю.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что надо прекратить инструментализировать историю. То есть надо перестать использовать историю как инструмент для достижения каких-то специальных результатов или чего-то специального. Это очень много лет делает Россия. Но мы не Россия. Украина - не Россия", - сказал Бородянский.

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По его словам, в войне с Россией украинцы должны выигрывать не количеством, а умением.

"Украинцы же очень отличаются в поведении, в понимании, в действиях от нашего соседа. И наши действия должны быть асимметричным. Там мощность больше. Поэтому асимметричность обеспечивает нам победу", - добавил Бородянский.

Полный текст интервью с Владимиром Бородянским читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3159439
 
 
 Топ комментарии
 
История ничто, президент еврей годами выставляющий себя на сцене «тупым хохлом» это победа зебилов над здравым рассудком.
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Асимметрично позволим навязать российскую интерпретацию истории Украины и этим обеспечим себе победу. Над здравым смыслом и Украиной, конечно. Но победу.
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Бородянський знає, що крім РФ існують також і інші держави?
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Бородянський знає, що крім РФ існують також і інші держави?
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История ничто, президент еврей годами выставляющий себя на сцене «тупым хохлом» это победа зебилов над здравым рассудком.
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Делайте все наоборот, и победа в кармане.
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Асимметрично позволим навязать российскую интерпретацию истории Украины и этим обеспечим себе победу. Над здравым смыслом и Украиной, конечно. Но победу.
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А какая история Украины??? Всегда была чьим-то территориями. Поучив независимость и гигантский военный, промышленный потенциал просрала все что можно и движется в средневековье желая стать аграрной сверхдержавой.
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Чиїми територіями була Русь та УНР?
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Ну да, найбільший в сіті обсяг виробництва калашів та гумових галош.
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Чувак, українці створили ДВА гігантських військово-промислових потенціала.
ОДИН, ви кассаби в 1941 вивезли до себе на Урал при евакуації, і ті українскі заводи після війни не повернули а зоставили собі.
Потім Україна побудувала ДРУГИЙ гігантський військово-промислових потенціал.
Звраз у такому вигляді він не потрібний.
Але ж ви русскіє, ВДРУГЕ, ХАПОНУЛИ СОБІ В РАШКУ, промислові підприємства Донбассу у 2014-2016 роках.

Так от, чому ваші шістки, не хочуть, щоб українці знали ТАКУ історію.
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Дурню, а що поганого в аграрній державі? Чому це "срЄднЄвЄковЙЕ"? Адже ти до Чехії втік, бо космічЄской кацапії всі харчі гівно.
"Потенціал" совка не витримав жодної вільної конкуренції. Весь "потенціал" полягав у тому, що не було навіть туалетного паперу, а по елементарні речі стояли черги та запис на купівлю.

kurwa, сидить в Чехії, кацапське рило, і про "потенцИал" совка просторікує.
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Воно дурне. Історія - це така ж зброя, як і пропаганда. І саме черезманіпуляції з історією кацапи підводять ідеологію існування "русского міра". Тому і використовувати СПРАВЖНЮ історію у боротьбі з кацапам не лише можливо, а й потрібно.
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Манкурти, що не знають роду свого, повчають українців.
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Он сам хоть понял - что сказал, инструменталист хренов? Зеля порошка министрам отсыпает?
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Неможливо знайти країну, яка би говорила би всю правду про свою історію. Також правда, що росія перекрутила історію більше за інших.
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І взагалі, нащо владі знаючі українці?
Щоб знати ось таке?
«15:24, 13 ноября 2019

В России назвали самые продвинутые технологии Украины.



Приобретение Китаем у Украины технологий производства авиационных и вертолетных двигателей существенно продвинет КНР на пути создания собственных тяжелых транспортных самолетов, вертолетов и стратегических крылатых ракет, пишет обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин
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дофига историков расплодилось, особенно в политике.
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Нема серед них жодного історика, крім В'ятровича, і то історик має давати факти а не їх інтерпретацію.
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Без знання історії українець перетворюється (стає) у хохла (хохлом). А для того щоб люди знали історію, її потрібно доносити до них. Не донесе держава Україна - донесе наш північно-східний сусід, який знає ціну історії і пише її (свій варіант) вже більше 300 років. Невже міністру це потрібно розжовувати??
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Боже, какой он умный. Украинцы могут и должны использовать историю и вообще всё, что хотят, для достижения результатов. Какой-то путь РФ к этому не имееет никакого отношения.
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