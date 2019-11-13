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 Политика Украины
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Все про:ВР (23975) голосование (1276) земля (1564) Арахамия (125)

 Законопроект о рынке земли будем рассматривать "до победы", рассчитываем на 245 голосов, - Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что парламент будет рассматривать законопроект об открытии рынка земли, пока не примут решение.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас будем голосовать еще за продолжение рабочего дня, если голоса будут, я уверен, что они будут, то мы будем голосовать до победы", - рассказал он.

Арахамия отметил, что сейчас есть 8 членов фракции "Слуга народа", которые выступают против голосования, однако не назвал их фамилии.

Он также рассказал, что рассчитывает только на голоса своей фракции.

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"Голоса сейчас есть. Но вы видите - все меняется, это парламентская динамика. Если сейчас голосовать - мой прогноз 245 голосов", - Арахамия.

Он отметил, что голосование по земле должно состояться сегодня, поскольку это обещают давно, а завтра начнется рассмотрение бюджета-2020.

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Напомним, 13 ноября Верховная Рада рассматривает законопроекты о рынке земли.

Первым в повестке дня внесен правительственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Нардепы из разных фракций подали 10 альтернативных законопроектов.

Согласно предложениям Кабмина, приобретать право собственности на земельные участки сельхозпредприятий назначения смогут граждане Украины, юридические лица, образованные по законодательству Украины, территориальные общины и государство. Законопроекты рассмотрят в первом чтении.

Источник: https://censor.net.ua/n3159438
 
 
 Топ комментарии
 
Эта Арахамская сука не говорит, что будем обговаривать гнилой законопрект, менять его, усовершенствовать, а напирает на то, что говно будем голосовать до упора, пока оно не станет законом и пока его не продавим. Это вот и есть турбополитика зеленой плесени и против нее нужно выходить на Майдан. У украинцев выбивают землю из под ног и Путин и Зеленые нечисти.Они работают вместе.
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Вот еще один успешный земельный реформатор
Президент Зимбабве

Законопроект о рынке земли будем рассматривать "до победы", рассчитываем на 245 голосов, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1031Законопроект о рынке земли будем рассматривать "до победы", рассчитываем на 245 голосов, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2681
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Эта Арахамская **** не говорит, что будем обговаривать гнилой законопрект, менять его, усовершенствовать, а напирает на то, что говно будем голосовать до упора, пока оно не станет законом и пока его не продавим. Это вот и есть турбополитика зеленой плесени и против нее нужно выходить на Майдан. У украинцев выбивают землю из под ног и Путин и Зеленые нечисти.Они работают вместе.
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Ринок землі забере в українців сенс воювати за цю землю! Хто буде воювати за землю коломойських-пінчуків-ахметових? Земля це свята річ, її так часто і густо поливали кров'ю, що вона не може бути у приватній власності!
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поки що до підписання капітуляції в "нормандському_форматі".
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не мытьем так катаньем! да ара-хамия
пальцы в сиденья - нехай голосуют как вам надо!
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Вот еще один успешный земельный реформатор
Президент Зимбабве

Законопроект о рынке земли будем рассматривать "до победы", рассчитываем на 245 голосов, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1031Законопроект о рынке земли будем рассматривать "до победы", рассчитываем на 245 голосов, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2681
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походу, "Слуга Урода Каломойского", специально провоцирует население на гражданскую войну, что бы под шумок "кацапы" ввели свои воиска и кизячков..
походу, целью является именно раскол в обществе, а рейтинг партии "Слуга урода" это уже мусорный рейтинг и востановлению не подлежит..
Зеленский и "Слуга урода" это ФСБшный проект.. их нужно сносить!
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Если примите то можете с ВР не выходить - потому что будете задавлены тракторами фермеров. Законопроект о рынке земли будем рассматривать "до победы", рассчитываем на 245 голосов, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8660
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То Донбасс подсунет дерьмо, то Кривбасс.
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День продажи Украины пропагандист приближал как мог: пять лет -до победы слуг народа Коломойского- перепечатывал сайты ДНР и РФ по 16 часов в сутки.
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Это не слуги народа,а слуги транснацинальных компаний,это мрак за кого народ проголосовал.
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пусть голосуют.после изгнание зеленЫх мразей.
все 'законы' будут омтменены одним пакетом.
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Задача поставлена куйлом через беню. Ребята быстренько-быстренько по всем фронтам, в турбо-режимах, не покладая рук, претворяют.

5 лет держались и боролись, чтобы за несколько месяцев все слить и сдаться врагу.

КВНщики здорово посмеялись на тех, что раньше с них смеялся.

Запомниет моё слово - ротенберги и их подставные юр. лица будут будущими владельцами украинской земли, а значит - Украины.
Благодаря 73% дятлов-избирателей, вы сделали себя.
Слава Украине....
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Завтра київський адміністративний ресурс зп наказом хамій і зеленських виганяє працівників держустанов на мітинг за приватизацію землі.
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Сильної Коломойський притиснув! А самого Коломойського тисне час. Як у казці про Попелюшку - "рівно опівночі чари розвіються і карета стане гарбузом..."(с). У Коломойського до півночі вочевидь залишились лічені хвилини.
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Шмаркля гундосная вместе с Коломойским решили продать украинскую землю китайцам и арабам.Была украинской земля - теперь будет китайской землею.
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та вони самі її куплять - можливість вкрасти - відразу усе гівіно провласне за.
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Если бы сами хотели - 200тыс. га в одни руки не предлагали бы в законе, как и допуск иностранных компаний. А вам известно,что у китайских компаний по этому вопросу практически неограниченный денежный ресурс? Они могут так взвинтить цену на землю,что только сами и смогут ее купить.
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Думаєш, у китайців глузду нема, й вони будуть робити безглуздо?
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Землёй народа Украины распоряжаются --"щири" украинцы :
Арахамия( ? грузин), Зеленский( ? еврей), Коломойский( ? еврей)......
Ихние предки за эту землю не гибли. Какое моральное право
у них её сдавать ?.
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Арахамия грузин-ты спрроси у грузин.они Тебе скажут кто он...
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а какого ж рожна народ Украины их выбрал?
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В отставку президента с ВР. Перевыборы.
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вот оно чьто, зеленое быдло не с русней воюет до победы, а за землю.
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іншими словами "доки не продавимо - ніхто нікуди не йде...!"
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Прет как танк..такое впечатление, что кому-то пообещали решение!
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я не спец в вопросе землевладения, но что то мне говорит что после принятия любого закона о земле т.н. фермеры или более крупные латифундисты должны будут либо уйти с занимаемой ими земли (арендованной правдами и неправдами у бабуль и дедов, оставшихся в живых на сегодня за копейки или вообще самозахваченной) либо заплатить за нее рыночную цену? за это война? я не говорю уже о самозахватах прибрежных территорий шуфричами, коломойскими, бойками и тд... за которые прийдется отвечать наконец то и за это война? и ведь не зря хитрожопый владелец Алибабы прилетал в Киев на днях - запах земли почуял, а там где китаец ступил на землю там другим делать уже нечего....
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Кто заказывает музыку, тот и танцует....

Народу - шыш... , как при кучмовской прихватизации предприятий.... Олигархи станут еще более олигархистей.... Беня еще более бенистей и коломойшманистей... возможно забудет про приватбанк...
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Вы извините! Но вопрос земли должны те чьи предки гжили и боролись за земли Украины! Поэтому Арахмии, Коломойские, Саакашвили, и прочие инородцы и россияне неё должны! Я гне против других наций, но это наша земля!!!
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Вы имеете ввиду скифов, половцев, сарматов, хазар и татар?
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Ну если до победы, то чем вы отличаетесь от Единой России? От диктатуры?
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Вцепились в землю как клещи !!!!!! ЗЕЛЕТВАРИ !!!!
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Я перестал с**е задавать вопрос - :"Они все там **@нутые?"
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коломойша їх пахан вже вирішив продати Україну москалям ,але спочатку треба задешево скупити землю,ось чого в цих слуг урода така срачка
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...Хламідії - рід патогенних бактерій, які є облігатними внутрішньоклітинними паразитами. Хламідіозні інфекції - найпоширеніші бактеріальні захворювання, що передаються статевим шляхом, і є головною причиною інфекційної сліпоти в усьому світі...
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хламідії на замітку ...Конституція України Стаття 5. Україна є республікою.Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.Ніхто не може узурпувати державну владу.Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.це так ...для початку ...дивись й далі почитає ...глиста недороблена
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Хто зараз зможе купувати землю? Ті, хто має гроші. А хто у нас найбагатші? Євреї. Власне, як і завжди. Хто зараз при владі? Ну, власне, як і завжди - якщо не перші, то "сірі кардинали". Просто усі не можуть і не хотять це сказати відкрито, бо здійметься вселенський гвалт. Щоправда, не факт, що українські гниди будуть кращими власниками, ніж євреї. Звідси висновок - не продавати. От просто - не продавати. Вже один раз "приватизували" народне господарство. Взагалі, чи хтось памятає, що існує "Капітал" Маркса? Як там: хто володіє засобами виробництва. Ні, нам втюхали інше: хто володіє інформацією. Ну, зараз нею не володіють тільки... хоча стривайте - а якою інформацією ми володіємо? Лапшею на вухах? Де хоча б одна дійсно відкрита акціонерна компанія, в яку можливо було б вкласти власні кровно зароблені? Памятаєте з "ФІорест Гамп": вклав в акції яблуневої компанії, і тепер горя не знає. Де цей наш гаражний Apple? З землею буде теж саме.
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для жида все товар ,на чомум лежить його око ,навіть із Сина Бога Живого зробили за денну зарпоату товар...
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стаття 5 Конституції України каже що навіть 245 хламідіозників не вправі вирішувати за Народ
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#ЗЕлєЗЕмлю

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(Дід Панас)
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Всіх їмовірних 245 на прискіпливий детектор брехні, де питання буде визначати нород України,а не кишенькові експерти.Ти диви яке воно уперте за землю.Спочатку навчиться поважати вітчизнянного підприємця, дати ім свободу годувати і одягати свою країну.
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