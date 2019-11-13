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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:МИД РФ (1271) Донбасс (19908) нормандская четверка (763) Грушко (1) разведение сил (82)

 МИД РФ: Ввод полиции и Нацгвардии Украины в зону разведения сил на Донбассе перечеркнет его смысл

Развитие событий позволяет задуматься о созыве саммита в "нормандскими формате", однако возможный ввод Нацгвардии Украины в зону разведения сил в Донбассе может перечеркнуть его смысл.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Я думаю, что движение идёт в целом в направлении, которое позволяет задуматься о созыве "нормандского формата", но, с другой стороны, поступает очень много информации, которая свидетельствует о том, что могут возникнуть достаточно серьёзные трудности и на политическом треке, и в сфере безопасности", - сказал Грушко.

"Последние заявления о том, что вместо Вооруженных сил Украины могут быть введены какие-то формирования гражданской Национальной гвардии, гражданской полиции, конечно, это все шаги, которые могут перечеркнуть весь смысл этого разведения", - добавил замминистра.

Напомним, 9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.

Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Даты проведения встречи лидеров "нормандской четверки" по-прежнему нет, нужно дождаться разведения сил на Донбассе, - Песков

Источник: https://censor.net.ua/n3159435
 
 
 Топ комментарии
 
Да ладно, нам же шмаркли сказали там все будет под контролем полиции😀
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Клован, ну що, ти ще і далі продовжуватимеш брехати про контроль Україною зон "розведення" (насправді - територій України, з яких відступили ЗСУ)???
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Да ладно, нам же шмаркли сказали там все будет под контролем полиции😀
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Україна виводить армію з лінії зіткнення, але не має виводити поліцію та НацГвардію, бо це поліцейські сили які мають забезпечувати безпеку в сірій зоні! Мало того поліці та НацГвардія мають контролювати всю сіру зону аж до відведених позицій терористів, щоб не допускати порушення прав та свобод громадян України в сірій зоні! Права людини понад усе - так записано в Конституції України! Всі люди без розпізнавальних знаків зі зброєю в сірій зоні будуть арештовуватись і доправлятись на українську територію для розслідування, або знищуватись на місці! Представники терористичних угруповань ДНР та ЛНР мають утримуватись від будь яких спроб заходу в сіру зону зі зброєю чи без зброї, інакше вони будуть арештовани і доправлені та українську територію, або знищені на місці!
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а ты фантазер. коцапня тебе вон сказала как будет реально при зеле
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мало ли что сказала твоя кацапня ))
нам не интересны ваши и пецюковые враки ))
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не могу, там все вашими занято, и ты тоже уже там
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вот так отжимаются украинские землю через Шмарклю
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Это ты перед Европой обоснуй, баклан
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Грушко-- ты дебил . а кто за порядком будет смотреть ? Идиот !!!
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зебіл - це ти; а він - не дебіл: "за порядком" там дивитиметься пригожинська ******* з озброєними місцевими орками. Ти що, не знав? А вас же 73/43%зебілів перед другим туром попереджали...: або Порох, або *****.
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Клован, ну що, ти ще і далі продовжуватимеш брехати про контроль Україною зон "розведення" (насправді - територій України, з яких відступили ЗСУ)???
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так, в нас теж багато бидла з українськими прізвищами за "рюзгє мір" топлять
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не политкоректную фамилию замаливают
типа разных грачей на крысме ))
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Неправильно.
З терористами мають справи поліцаї, а ВС на підмозі. Просто милиція донецька виявилася сепарською організацією у складі МВСУ.
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Отак Зеленський за обіцянку зустрічі зі своїм кумиром віддав українські землі.
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Пецєботи тоже протів)))
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Унижение кацапами должно быть максимальным,поэтому никакой полиции только орки из народной милиции,а Ленку Зеленскую туда надо к ним поселить чтоб прлчувствовала весь русский мир,что скажет президент "мира"на это
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лучше пецьку паленого - он им ещё ништяков подкинет
там же в луганде его торговые партнеры ))
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Нарід, ви розумієте що ми обговорюємо? Вивід військ, вибори в дири, дитячі кімнати, мости, розмінування, реінтеграція..... Не нах з України, не репарації, не нові санкції - а саме капітулятивні дії без натяку на притягнення до відповідальності рашистів.
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і додам - під неприняющиїся ані на день обстріли наших позицій і поранення наших бійців
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та зебілів хоча би притягнути до відповідальності... ну, хоч би до моральної (хоча, по правді - морди їм всім треба порозквашувати).
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так это территория Украины или как? С какого перепуга нельзя туда входить.?
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перепугу? Ну, щоб зебіли не пугались...
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т.е. рашке, которая как бы не при чем, стало обидно за (мифический пока) покой на тех территориях? "ничейные" - не значит руцкие...или таки значит???
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Каакой смысл вашей жизни? Мерзкое ,кровожадное существо!!! Как вы достали братья!!!!
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а зеля говорил что там уже все наводнено полицией и нацгвардией
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О, а чого не Машка виступила, а якийсь невідомий бовдур? Чи вона голову миє?
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клована в нормандском формате будут продавливать на миротворцев из Казахстана и Беларусии при этом будут предлагать дешовый газ на первый год в замен на списания 3-Х ярдов которые раша уже нам торчит...... если он вернется с таким результатом то можно смело гнать его на Ростов( благо опыт есть)
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А в чем, "смысл этого разведения", может кто из зедрочеров пояснить? А заодно- в чем смысл этого животворящего нормандского формата ради которого зеленые сколько говна Украине уже наделали и крови пролили?
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Грушко совсем дурак? Отводятся войска и тяжельіе вооружения , но "вакуума" и бандитизма в зоне разведения бьіть не должно .
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Сьогодні мені смс-ка надійшла, що я виграв 300.000 гривень. Я думаю чесні люди писали, мабуть їм подзвоню.
Ну вже ж точно чесніші, ніж кацапи. Та і шансів виграти в мене більше, ніж у Зе добитися зустрічі ну хоча б на тих умовах, що були озвучені кацапами, навіть сьогодні.
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А кто за порядком там будет следить? Сами селяне?
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ренегат грушка отсосет
а петюшки соснут у добровольцев
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Ну конечно же, весь смысл в том, чтобы оккупировать без потерь еще один кусок украинской земли.
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ПОСЛЕ КАЖДОГО ВЫПОЛНЕНОГО УСЛОВИЯ, СТАВЯТСЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ НЕВЫПОЛОНИМЫЕ УСЛОВИЯ! И ТАК ПОНЕМНОГУ В КОНЦЕ В НОРМАНДСОМ ФОРМАТЕ ПРОСТО ПОСТАВЯТ ПОДПИСИ ПОД КАПИТУЛЯЦИЕЙ И ОТАЗ ОТ КРЫМА И ВСЕ ПОДАДУТ ПОД СОУСОМ О ЗАБОТЕ О УКРАИНСКОМ НАРИДЕ.
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Все так старательно ругают здесь Зе, как будто он Цензор читает. Напишите ему свое мнение на его страничке в фейсбуке, он там лайки в поддержку себя любимого и гениального собирает. https://www.facebook.com/zelenskyy95/photos/a.601432883630078/781098242330207/?type=3&theater
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