EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  449  23
Материалы по теме:
Все про:автономия (112) Крым (22064) Кориневич Антон (16)

 Вопрос крымскотатарской автономии нужно вынести на более широкий дискурс, - постпред президента в АРК Кориневич

Вопрос создания национально-территориальной автономии крымскотатарского народа в составе Украины необходимо широко обсудить в украинском обществе, чтобы все понимали, о чем идет речь.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич.

"Что касается самого вопроса возможной автономии, у нас позиция такая, что мы должны вывести этот вопрос на уровень более широкого дискурса, чтобы общество понимало, что имеется в виду, что нет угроз возможного сепаратизма. Сейчас мы видим, что общество не очень понимает, о чем идет речь", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поддерживает идею крымскотатарской автономии, - Джемилев

Кориневич указал, что в представительстве президента знают все те законодательные инициативы, которые не ограничиваются предложенными изменениями в раздел 10 Конституции Украины об Автономной Республике Крым , а и о коренных народах, о статусе крымскотатарского народа.

"Мы работаем над этими вопросами", - отметил он.

Напомним, в мае 2017 года в Украине была создана Рабочая группа по наработке предложений изменений и дополнений в Конституцию Украины относительно АР Крым. В ее состав вошли народные депутаты всех фракций, ведущие правоведы и юристы, а также представители Меджлиса крымскотатарского народа. В апреле 2018 года рабочая группа завершила работу над поправками и приняла текст изменений и дополнений.

Источник: https://censor.net.ua/n3159433
 
 
 Топ комментарии
 
Вот когда над Крымом будет украинский флаг, тогда и будем проводить дискурсы.
 показать весь комментарий
 
Не буває в унітарних державах ніяких автономій.
 показать весь комментарий
 
Дай им автономию, а потом они захотят воссоединиться с Турцией? А членом по губам?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот когда над Крымом будет украинский флаг, тогда и будем проводить дискурсы.
 показать весь комментарий
 
 
Всеукраинский референдум в 2000 году проголосовал за уменьшение численности народных депутатов до 300 человек. С тех пор население Украины значительно сократилось. Давайте начнем с маленького и уменьшим количество дармоедов.
 показать весь комментарий
 
 
поки зелена дрисня розводитеме "широкій діскрурс", хмуйло винищить всіх опозиційних татар, а інші за відсутності перспектив відмовляться від боротьби
зебня - агентура хмуйла
 показать весь комментарий
 
 
Тобто зевлада заграє із кримськими татарами, але вони чудово бачать кто із ху (так говорив Горбачов).
 показать весь комментарий
 
Широкий дискурс - це певно залучення кацапів?
 показать весь комментарий
 
Не буває в унітарних державах ніяких автономій.
 показать весь комментарий
 
 
Общество вообще не понимает , о чем идет речь. Русский Крым в составе Украины ?
 показать весь комментарий
 
Національна автономія надається у випадку якщо нацмени-автохтони складають більше 50% населення території (і то треба пострибати). А татарів менше 10% населення. Тому Кориневич є сепаратистом.
 показать весь комментарий
 
 
Наоборот, вынеся вопрос автономии на референдум, эта идея будет похоронена его предсказуемыми и неоспоримыми результатами
 показать весь комментарий
 
Це багатоходівка. Зелені оголошують татарську автономію. Окупаціна влада проводить референдум. Тільки регіональний референдум.
 показать весь комментарий
 
 
В украинском законодательстве нет понятия местный референдум. Именно поэтому фиговый "референдум", проведенный кацапней в Крыму в марте 2014 - незаконен и содержит все признаки преступления против государства Украина
 показать весь комментарий
 
 
В Конституції АР Крим існувало поняття про місцевий референдум. Але важко говорити, чи чинна вона на сьогоднішній день.
 показать весь комментарий
 
Т.е. не татары, которые хотят автономию, сепары ?
 показать весь комментарий
 
Так. Або сєпари або іноземні найманці.
 показать весь комментарий
 
Дай им автономию, а потом они захотят воссоединиться с Турцией? А членом по губам?
 показать весь комментарий
 
 
Почему ни один из штатов США никуда не стремится присоединится?? Почему ни одна из земель Германии не стремится куда-то присоединится??Почему ни один из контонов Швейцарии не стремится присоединится к кому-то??
 показать весь комментарий
 
"Крымская автономия" должна заключаться в включении Крыма на правах отдельных районов в состав Херсонской области
 показать весь комментарий
 
 
разыгрывается опасный пасьянс. помните захваты земли татарами в крыму? самовольные по
стройки. была проблема. сейчас, естественно можна отдать татарам крым--пусть берут Питання кримськотатарської автономії потрібно винести на більш широкий дискурс, - постпред президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 8790 но вдруг когда-то, лет через пиисят ,крым станет украинским проблема крыма станет огромной. тут надо четко понимать, или унитарность, или федерализация с ее проблемами.
 показать весь комментарий
 
Дурню, коли кацапія виселила весь народ, то це не був "самовольний захват"? А потім людям на свою землю зась? Ненавиджу кацапню з їхніми хохляцькими підспівувавачами.
 показать весь комментарий
 
Про яку автономію може йти мова коли ми не конролюємо Крим ,до того керівництво України взагалі не підіймає це питаня,що б не дратувати кремль ,невже хтось вірить що росія поверне Крим ?отже розмова ні прощо.
 показать весь комментарий
 
 
на кримсько-татарському питанні проявляється хохлобидлість. Як кацапість на українському.
Для мене це 100% маркер.
 показать весь комментарий
 
а где будет эта автономия, под Киевом или под Одессой ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх