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 Общество, За рубежом
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Все про:Россия (74252) США (15753) крымские татары (2205) Хизб ут-Тахрир (39)

 США призывает РФ освободить осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымских татар

Соединенные Штаты осуждают приговоры российского суда шести крымским татарам и призывают к их немедленному освобождению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Twitter сообщает посольство США в Украине.

"Мы решительно осуждаем политически мотивированный приговор о долгосрочном тюремном заключении для шести крымских татар. Мы призываем Россию немедленно освободить этих шестерых человек и всех других украинских политических заключенных", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера стало известно, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону присудил от 7 до 19 лет колонии шестерым фигурантам ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

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США призывает РФ освободить осужденных по делу Хизб ут-Тахрир крымских татар 01

Источник: https://censor.net.ua/n3159432
 
 
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США не зупинили ПП2, тому їхні заклики до звільнення кримських татар росія теж ігнорує.
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Вова обменяет невиновных на убийц украинцев и будет перемога, какую мир видел только однажды.
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Призывайте , но на первом месте деньги и политический рейтинг . Правда ?
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