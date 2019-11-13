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 Политика Украины
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 В этом процессе Украина не может рассчитывать даже на поддержку со стороны представителя ОБСЕ, - Лутковская о переговорах в Минске

Заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в формате видеоконференции в среду было отменено из-за отказа от участия в ней участников.

Об этом сообщила представительница Украины в подгруппе, экс-омбудсмен Валерия Лутковская, передает Цензор.НЕТ.

"Я не опущу руки! К сожалению, вчера не состоялось заседание гуманитарной подгруппы в Минске, на которой рассматривается вопрос освобождения заложников. Сегодня должна была проводиться видеоконференция. На прошлом заседании мы договорились, что признаем содержание людей и приступаем к обмену. Договоренность была под гарантии нашего модератора, представителя ОБСЕ посла Фриша. Несомненно, существует огромное недоверие между всеми сторонами. Да, свою часть договоренностей я выполнила частично, потому что мне нужно вытащить из ОРДЛО максимальное количество людей, понимая, что игра может пойти нечестно. Но даже тех людей, которых ОРДЛО разыскивает по неправильным личным данным, мы нашли и частично подтвердили. Нам никого не подтвердили в ответ. Более того, сегодня я получила письмо от нашего модератора, что видеоконференция отменена, потому что не нашла поддержки у всех участников. Ну что ж, очередное подтверждение, что игра нечестная", - заявила она.

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"И теперь мы не сможем встретиться даже в таком формате. Мы не обсудим не только вопрос взаимного освобождения, мы не обсудим вопрос поиска и передачи тел тех, кто считается пропавшим без вести, мы не обсудим вопрос открытия новых пунктов пропуска. Это не интересно ни участникам переговоров, ни нашему модератору. Искренне жаль. Я впервые приоткрываю завесу над переговорами в публичном пространстве. Делаю это сознательно. Думаю, обществу пора знать, насколько эти переговоры сложны и циничны. Я продолжу настаивать на встрече в любом формате. Я продолжу настаивать на признании содержания людей под стражей. Я продолжу настаивать на освобождении людей. Мне жаль, что в этом процессе Украина не может рассчитывать даже на поддержку со стороны представителя ОБСЕ", - резюмировала Лутковская.

В этом процессе Украина не может рассчитывать даже на поддержку со стороны представителя ОБСЕ, - Лутковская о переговорах в Минске 01

Источник: https://censor.net.ua/n3159430
 
 
 Топ комментарии
 
Беня фактически признался что вместе с Зеленским ведет Украину назад в колонию Рашки и за ето ожидает от Хуйла хорошее вознаграждение. Чего вы еще ожидаете от них?
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О! Риговський щур! Новіє ліца!
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не помню, чтобы она была связана с какой-либо партией.
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Та ти шо-а?!?! Вона була від ПР в кабінеті Азірава!)))
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«.:.экс омбудсмен»- ета для каго написана?
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а вообще-то да "Премьер-министр Украины Николай Азаров в начале заседания Кабинета Министров 3 мая 2012 года поздравил нового Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерию Лутковскую, пожелал ей плодотворной работы и вручил букет цветов".
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А до этого она представляла сторону рыговского режима в ЕСПЧ против позовов граждан Украины. Рыгня махровая
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вот забыли эту тварь спросить! на этой путинской колаборантке клейма негде ставить!!!
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Ги-и-и...)))) чому я в Америці пам'ятаю її?)))
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Берите пример с Израиля . Умные люди , они давно это поняли .
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То Нєлох таки лох? Добровільно бере участь у нечесній грі? 🤔
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О запела песню овоща и петяботов про то что Европу слушать нельзя !
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«Європа нам недостатньо допомагає»

Президент України Зєлєнскій.
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Чому! дуже достатьно ! столько санкций шо аж 3 потока путин остроил !
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«...о, запела песню овоща и петяботов про то, что Европу слушать нельзя»

Alex. Troll. Russia.
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Слушай зелю . Войска отводит , землю продаёт . Если тебе пох.. , смотри "сватов" на 1+1 .
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Я *слушаю* Столтенберга генсека НАТО и других Евро лидеров ! Кстати мне тут один такой же дау петябот пытался доказать шо Стольенберг малорос и агент путина - с какой помойки таких тепилов на свинопетяботоферму набирают ? ))))
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а як нас не зрадити, якщо ми самі себе зрадили і зраджуємо?
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Беня фактически признался что вместе с Зеленским ведет Украину назад в колонию Рашки и за ето ожидает от ***** хорошее вознаграждение. Чего вы еще ожидаете от них?
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був би Петя бєніним бобіком, то сказав би: "разом із Петєю"
а так - разом з Зєлєнскім
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Когда на майдан петясоски?
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зав'язуй чмекати в хмуйла, тоді тобі соски перестануть ввижатись, гебнявий
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бiльше визга страждань та істерики петя путе соска ты хасапська мразота повинна страждать !
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сподіваюсь, ти саме хоч зрозуміло, шо висрало, гебняве
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Чтобы выгоды добиться, жид всегда готов креститься.
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опять эта отставной козы барабанщица - те пустое место
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