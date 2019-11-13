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 Снайперы, диверсанты и минеры: командование ВС РФ активизировало усилия по дестабилизации ситуации вне участков разведения, - ГУР

Командование ВС РФ активизировало усилия, направленные на недопущение стабилизации обстановки за пределами районов разведения сторон Станица Луганская, Золотое и Петровское.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, для осуществления провокационных обстрелов позиций Объединенных сил на других участках вдоль линии разграничения противник усиливает передовые подразделения расчетами противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и снайперскими группами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ проводит подготовку боевой готовности к немедленному применению в своих соединениях на Донбассе, - разведка

Кроме того, на передовую соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ прибывают разведывательные подразделения, укомплектованные военнослужащими, большинство из которых в текущем году прошли подготовку в учебных центрах на территории России и имеют опыт диверсионно-разведывательной деятельности, в т.ч. по минированию местности, подрыва объектов и корректировки артиллерийского огня.

Источник: https://censor.net.ua/n3159427
 
 
 Топ комментарии
 
Стимулируют Вову к отступлению, стыдливо называемому разведением.
А что будет потом, когда ВСУ отойдут по всей линии фронта?
"Договора с россией не стоят бумаги, на которой написаны."
Вова об этом знает?
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Зеля - это не вся Украина . Это один человек , случайный и временный .
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Когда будут умные голосовать . Умным лень , дебилам по-приколу .
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хотят зелю дальше разводить, чтобы быстрее войска отводил с территории руцькага мира
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Зеля - это не вся Украина . Это один человек , случайный и временный .
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Все президенты в Украине были случайными и временными. Когда нормальный будет?
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Когда будут умные голосовать . Умным лень , дебилам по-приколу .
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Після вашого повернення в Україну.
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Тобто з боку росії йде підготовка до широкомасштабної агресії проти України.
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Если обострили ситуацию значит жди переговоров. тем более Беня дал в кремль посыл что Украина готова стать на колени и вернуться под Рашку, нужно только побольше жертв и крови чтобы украинцы сильнее попросили и согласились на все.
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Стимулируют Вову к отступлению, стыдливо называемому разведением.
А что будет потом, когда ВСУ отойдут по всей линии фронта?
"Договора с россией не стоят бумаги, на которой написаны."
Вова об этом знает?
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ні, не знає: в той час, коли нормальні діти вчилися, цей грався у "кавене"
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Тогда обстрелы прекратятся или их станет меньше. А что будет если ВСУ не отойдёт от линии фронта? Так и будут сидеть годами в окопах, неся потери которых можно избежать?
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Я сам себе не верю. Ты видимо за войну, вот только не знаешь как её выйграть. Я прав?
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А российские войска и наемников кто-то к их позициям приклеил или гвоздями прибил?
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тактика бутылочного горлышка...мне надо писать кого хотят посадить на эту бутылку??
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Раша не хочет мира - петяботы не хотят мира !Совпадение?......
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Не вижу логики.......
Им подождать пока все "отойдут", а потом тяжёлой техникой заходи, укрепляйся на наших позициях, которые мы создавали годами..... БТР-ми гоняй по улицам наших полицейских..... Они от лосей бегают, от БТР еще быстрее побегут......
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Логика следующая: дестабилизация на других участках - требование очередного отхода на других участках. И это дестабилизация будет только возрастать. Пока не отойдем до Киева, или Карпат. Тут уж я не знаю. Но суть именно такова.
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Ничего нового, всё по формуле Шумахера, т.е. по плану кремля. Думаю, таких новостей будет ещё очень много..
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