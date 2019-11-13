 Снайперы, диверсанты и минеры: командование ВС РФ активизировало усилия по дестабилизации ситуации вне участков разведения, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
По данным украинской разведки, для осуществления провокационных обстрелов позиций Объединенных сил на других участках вдоль линии разграничения противник усиливает передовые подразделения расчетами противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и снайперскими группами.
Кроме того, на передовую соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ прибывают разведывательные подразделения, укомплектованные военнослужащими, большинство из которых в текущем году прошли подготовку в учебных центрах на территории России и имеют опыт диверсионно-разведывательной деятельности, в т.ч. по минированию местности, подрыва объектов и корректировки артиллерийского огня.
А что будет потом, когда ВСУ отойдут по всей линии фронта?
"Договора с россией не стоят бумаги, на которой написаны."
Вова об этом знает?
Им подождать пока все "отойдут", а потом тяжёлой техникой заходи, укрепляйся на наших позициях, которые мы создавали годами..... БТР-ми гоняй по улицам наших полицейских..... Они от лосей бегают, от БТР еще быстрее побегут......