 Снайперы, диверсанты и минеры: командование ВС РФ активизировало усилия по дестабилизации ситуации вне участков разведения, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, для осуществления провокационных обстрелов позиций Объединенных сил на других участках вдоль линии разграничения противник усиливает передовые подразделения расчетами противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и снайперскими группами.

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Кроме того, на передовую соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ прибывают разведывательные подразделения, укомплектованные военнослужащими, большинство из которых в текущем году прошли подготовку в учебных центрах на территории России и имеют опыт диверсионно-разведывательной деятельности, в т.ч. по минированию местности, подрыва объектов и корректировки артиллерийского огня.