EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  1028  10
Все про:Борисполь (604) Ляшко (1566) прокуратура (3742) Герус (92)

 Прокуратура Борисполя вызывает Ляшко для вручения подозрения по факту драки с Герусом. ДОКУМЕНТ

Экс-нардепа и лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко вызвали в прокуратуру Борисполя для вручения подозрения по факту его драки с нардепом Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь".

Как собщает Цензор.НЕТ, об этом Ляшко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня получил сообщение из Бориспольской прокуратуры. Меня вызывают на 18 ноября для вручения подозрения в деле Геруса. Украину предал Герус, руками которого Россия уничтожает нашу энергонезависимость, а посадить хотят меня за то, что борюсь против этой измены!" - говорится в сообщении.

Нардеп пообещал обязательно явиться.

"Хотя дело сфальсифицировано по личной команде генпрокурора Рябошапки Бориспольскому райпрокурору", - отметил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и народный депутат Андрей Герус подрались в аэропорту "Борисполь".

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилием государственному деятелю.

Бывший представитель президента в Кабмине, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герс, у которого возник конфликт с экс-нардепом Олегом Ляшко в аэропорту, говорит, что хотел бы услышать, чей заказ тот выполнял.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киевский прокурор избил посетителя прокуратуры

Прокуратура Борисполя вызывает Ляшко для вручения подозрения по факту драки с Герусом 01
Прокуратура Борисполя вызывает Ляшко для вручения подозрения по факту драки с Герусом 02

Источник: https://censor.net.ua/n3159423
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
пусть Герус сдаст тест на беременность, тогда будет чистое "изнасилование"))
 показать весь комментарий
 
 
По своему опыту знаешь,что в таких ситуациях надо сдавать тесты? Делишься опытом?
 показать весь комментарий
 
Як же все-таки знахабніло це лицемірне ляшлайно!
 показать весь комментарий
 
Ляшко подзабыл,что он уже не депутат и ему все можно. Теперь придется уже отвечать. И слово скотыняки уже не поможет.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх