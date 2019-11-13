 Прокуратура Борисполя вызывает Ляшко для вручения подозрения по факту драки с Герусом. ДОКУМЕНТ

Как собщает Цензор.НЕТ, об этом Ляшко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня получил сообщение из Бориспольской прокуратуры. Меня вызывают на 18 ноября для вручения подозрения в деле Геруса. Украину предал Герус, руками которого Россия уничтожает нашу энергонезависимость, а посадить хотят меня за то, что борюсь против этой измены!" - говорится в сообщении.

Нардеп пообещал обязательно явиться.

"Хотя дело сфальсифицировано по личной команде генпрокурора Рябошапки Бориспольскому райпрокурору", - отметил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и народный депутат Андрей Герус подрались в аэропорту "Борисполь".

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилием государственному деятелю.

Бывший представитель президента в Кабмине, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герс, у которого возник конфликт с экс-нардепом Олегом Ляшко в аэропорту, говорит, что хотел бы услышать, чей заказ тот выполнял.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киевский прокурор избил посетителя прокуратуры



