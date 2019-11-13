 Все остается как есть. Я не вижу оснований для изменений, - постпред президента Кориневич о подаче воды в оккупированный Крым

"Вы знаете, во время общения с журналистами президент заявил, что к украинской стороне по этому вопросу никто не обращался. Мы за месяц работы в представительстве президента в Крыму также не видели таких обращений", - сказал о он в брифинге в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кориневич считает, что позиция по этому вопросу является однозначной. "Все остается как есть. Поэтому я не вижу здесь оснований для изменений", - указал он.
Таке враження, що зєлєбоби підказують ************: а ви звертайесь, ми вам не відмовимо!