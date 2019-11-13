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 Политика Украины
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 Все остается как есть. Я не вижу оснований для изменений, - постпред президента Кориневич о подаче воды в оккупированный Крым

Украинская сторона пока не получала обращений о возможности возобновления подачи воды в оккупированный Крым и позиция по этому вопросу остается неизменной, отмечает постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич.

"Вы знаете, во время общения с журналистами президент заявил, что к украинской стороне по этому вопросу никто не обращался. Мы за месяц работы в представительстве президента в Крыму также не видели таких обращений", - сказал о он в брифинге в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кориневич считает, что позиция по этому вопросу является однозначной. "Все остается как есть. Поэтому я не вижу здесь оснований для изменений", - указал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159421
 
 
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Дык зачем Крысчанам вода? У них есть полные ведра "божьей росы" из члена путлера. Пусть пьют.
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Смущает "пока никто не обращался". А если обратятся?
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оце й напружує.
Таке враження, що зєлєбоби підказують ************: а ви звертайесь, ми вам не відмовимо!
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Тогда смотри ответ ранее https://censor.net.ua/news/3136671/stranaokkupant_doljna_sama_reshat_vopros_vody_dlya_kryma_postpred_prezidenta_korinevich
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Может туда сточную канализацию пустить?
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Ага, тоесь как только обращение будет, так сразу и подумаем.
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Вода из реки Днепр стекает в ЧЁрное море - ПУСТЬ БЕРУТ ЕЁ ОТТУДА СКОЛЬКО ВЛЕЗЕТ!!!
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ну все теперь и водичку к лету подадут ...если не окажутся в ростове
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А кто вообще подымает етот вопрос, огласите список?
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Весной пойдёт, это уже вопрос решённый.
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Раз зевлада почала розмову щодо води в Крим, то мабуть це вони перевірять реакцію народу, який проковтне подачу води агресору.
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что то подозрительно долго кацапы обходятся без днепровской воды...?
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