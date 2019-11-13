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 Политика Украины
  2008  37
Все про:Фриз (166) Ермак Андрей (36) Европейская Солидарность (155)

 Советник Зеленского Ермак ввел в заблуждение американских партнеров и работает по российским темникам, он должен уйти в отставку, - Фриз

Советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, который фактически выполняет функции теневого министра иностранных дел и ведет переговоры с международными партнерами Украины, должен быть смещен со своего поста.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом во время брифинга в Верховной Раде Украины заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз.

На брифинге были обнародованы факты, свидетельствующие о том, что информация, предоставленная Андреем Ермаком послу Уильяму Тейлору, могла ввести в заблуждение американского дипломата.

Кроме того, позиция Андрея Ермака об ответственности украинской власти за войну на Донбассе полностью соответствует российской риторике. А это значит, что Андрей Ермак может быть проводником российского сценария в окружении президента Зеленского, предполагает Фриз.

"Советник президента Зеленского по международным вопросам господин Ермак является человеком, который полностью ретранслирует российские месседжи. Я не знаю, имел ли он директивы от Зеленского, чтобы говорить такие вещи, но именно он пытается дискредитировать Украину на международной арене, поскольку пытается донести от официальной украинской власти позицию о том, что у нас происходит не агрессия РФ, а гражданский конфликт", - отметила Ирина Фриз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я никогда не называл Порошенко виновным в начале войны на Донбассе", - Ермак опровергает слова Тейлора

Как сообщалось, 11 ноября сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что президент Украины Зеленский должен прямо сообщить, давал ли он своему помощнику Ермаку "директиву озвучивать совпадающую с кремлевской позицию по урегулированию конфликта на Донбассе". В своих показаниях Конгрессу Тейлор сообщил, что Ермак во время встречи с ним и бывшим спецпредставителем Госдепа США по Украине Волкером 14 сентября якобы прямо обвинял Порошенко в войне на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3159420
 
   
 Топ комментарии
 
Тобто можна визначати зевладу, як проросійську.
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То брати Эрмака живі?
Гой, гой !
То ВСУ мають виправити цю прикру помилку ! Советник Зеленского Ермак ввел в заблуждение американских партнеров и работает по российским темникам, он должен уйти в отставку, - Фриз - Цензор.НЕТ 79
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То брати Эрмака живі?
Гой, гой !
То ВСУ мають виправити цю прикру помилку ! Советник Зеленского Ермак ввел в заблуждение американских партнеров и работает по российским темникам, он должен уйти в отставку, - Фриз - Цензор.НЕТ 79
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«В своих показаниях Конгрессу Тейлор сообщил, что Ермак во время встречи с ним и бывшим спецпредставителем Госдепа США по Украине Волкером 14 сентября якобы прямо обвинял Порошенко в войне на Донбассе. Источник: https://censor.net.ua/n3159420»

Лахта, растолкуйтє нашей ватє, что таким образом Тейлор хотел сказать, что Ермак ему хотел сказать, что Путин за Порошенко, потому, что он против Порошенко.
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Все правильно Ермак сказал об ответственности, именно Турчинов отдал приказ начать обстрелы Славянска.
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Да і нє только Славянска.
Турчінов дал пріказ Путіну на захват Крима.
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Хто вбив Рибака Володимира Івановича?
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Там ще разом з ним і хлопчину студента, одного з перших добровольців, що кинувся на захист України.
А вбито ії по наказу Гіркіна.
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Це не той студент КПІ, якому розрізали живіт?
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Кровавая хунта Турчинова и каратели ВСУ Радник Зеленського Єрмак ввів в оману американських партнерів і працює за російськими темниками, він має піти у відставку, - Фріз - Цензор.НЕТ 8503

так написано у Ермака
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Жаль, что в тебя не попали, недоносок

Но все еще впереди)
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дятєл, якщо відбувається вторгнення, то треба не тільки обстрілювати, і нищити окупантів.
Гіркінд все розповів, тому весь світ вже знає, хто розв'язав цю війну.
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Дурак, там было 50 бойцов и мирняк с палками на блокпостах, а Турчинов открыл огонь из арты по мирному украинскому городу, вместо спецоперации спецназа.
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а спецназ ГРУ мокшандії?
а диркін з загоном?
навіщо ти мені цю хрєнь тут пхнеш? Цей "мірняк" палками збивав наші гелікоптери та палив нашу броню?
******, швиденько так пішов "за порєбрік"
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В Криму твій мірняк ми вже проходили.
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Слід зазначити, що ватні *********, і корисні «патріоти» таки впевнено ведуть Україну, до чергової катастрофи.
Я би не до повторення 1921 року.
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Тобто можна визначати зевладу, як проросійську.
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Самый лучший представитель Украины на переговорах с рашкой - это Турчинов.
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Да офигенный, не удивлюсь если имеет орден за сдачу Крыма без боя.
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международная политика- 0 балов,слабаки)) все тишком-нишком,без оглашений))
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"Андрей Ермак может быть проводником российского сценария в окружении президента Зеленского" он и есть проводник российского сценария т.к. все, что происходит особенно в международной политике, проводимой Украиной, полностью отвечает только интересам хремля
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Когда напрямую обвиняешь, то Портнов придумает за что зацепиться...
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А почему только в отставку. За воровство и коррупцию нужно сажать, все только за. А что делать с предателями, которые готовы сдать врагу свое государство и народ. Вопрос риторический. ( если относиться к этому либерально и то - сажать и на долго) Ну и кроме этого, пока этого не будет ,страна гарантированно обречена на поражение, особенно стоя перед лицом превосходящего в десятки, сотни раз безжалостного врага
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Для них це не ворог, а «дружествєнная страна, с которой нас поссоріл Порошенко».
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цього рогатого ермака треба під суд!!!!
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За что!? 73% и голосовали за то, чтобы была другая политика, не такая, как у Порошенко, а Порошенко ещё и подгадил 73% тем, что добился внесения в Конституцию курса на ЕС и НАТО..
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С фигали ей молчать? Молчать будите вы, зебанаты, когда мы вас голоса лишим и вернем вас на ваши исторические земли -Сибирь.
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Возвращалка и тебя не выросла, у твоего обоссаного Лолиты шансов на возврат нет, продолжай сосати его конфеты.
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Сибирь большая, места всем хватит,особенно озабоченным.Там нравы намного проще.
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