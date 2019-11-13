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 Политика Украины, Общество
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Все про:Коломойский (1238) НАТО (6558) Россия (74252) Евросоюз (12661)

 Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский

Олигарх Игорь Коломойский убежден, что НАТО и Евросоюз никогда не примут Украину в свой состав, в то время как Россия ждет ее.

Об этом он заявил в интервью The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Ясно, что Европейский Союз и НАТО никогда не примут Украину, сказал Коломойский, поэтому было бы лучше принять реальность и даже не пытаться стремиться туда.

"Вы все равно не возьмете нас" в альянс, - сказал Коломойский. - "Нет смысла тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы принять нас в новый Варшавский договор".

Читайте также: Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский

Он сказал, что финансирование из России может заменить кредиты от МВФ, давший толчок антикоррупционным реформам, которые раздражают закоренелый украинский бизнес.

"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать их нам сегодня, - сказал Коломойский. - Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги".

Источник: https://censor.net.ua/n3159419
 
 
 Топ комментарии
 
у зебилов сейчас появятся новые методички.. оправдывать возврат в рашку могут только полные долпо*пы и ватники. И скоро увидим таких на Цензоре
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Этот пожилой еврей по делу говорит .
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Росія не хоче заплатити 3 млрд. доларів, як програла в суді, а тут аж 100 готова заплатити. Ми візьмемо...придурок, Росія - це не народ України у якого ти взяв , точніше вкрав мільярди доларів. Коломойського покидька потрібно гнати геть з України !
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Может всё таки его похоронить в Украине?
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Коломойша - грёбаный жирдяй, Россия не сильнее, она просто больше, не понимает разницы.
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Теперь все стало на свои места. Беня с Зеленским продали Украину за 100 лярдов долларов. Вот к чему ета власть ведет. Только не забывайте что рабам деньги никто не даст. Деньги получают хозяева рабов.
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От як Бєня заспівав, коли йому грозить тюремний срок в Штатах... Бєня готовий продатись пуйлу, здавши йому Україну і щоб не попасти в тюрму у США...
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Он-то возьмёть, а отдавать кто будет и чем
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Шантаж он такой... без моральной составляющей. Европа и США просто используют нас в своих интересах и даже не хотят платить. Беня озвучил цену. Молодец! Обеими руками за. Запад должен заплатить....
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пользуют тебя на окружной, за 100грн...а беня просто хочет эти бабки себе, а тебя чеченам можно, с новогодней акционной ценой в 89,99грн
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Дурак ты..... Украина потратила гигантскую частьВВП для противостояния с рф. Никто на Западе и не думает компенсировать эти ресурсы. Почему? Почему что ты лох а Беня не лох.
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ты вменяемая? Беня хочет слить страну в сырьевой придаток РФ снова, как это было раньше лишь потому что на западе идут судебные процессы по нему и его кентам за рекет и отмыв бабла, единственное место где его не смогут достать как и остальных бандитов прошлого это раша иначе американская тюрьма и он готов в обмен на свою безопасность и безопасность своих капиталов продать страну пуйлу и да...словами класика "я ничего никому не должен кроме своих родителей" (с). это насчет того, что запад почему то должен плачивать все наши счета и расходы, кроме того что ввел санкции (от которых и сам теряет и недополучает финвыгоды) и скидывается нам на военныю помощь, много или мало то такое... мог бы вообще как с грузинами поступить в 2008, попросить отсосать у Путина
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Пять лет назад практичиски ровняком Азиров говорил то самое европке - потом сами знаете что было. Счёт пошёл на дни.
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вот и сбылась мечта идиота... прощай Украина, привет руцкий мир... добровольцам, патриотам, волонтерам, майдановцам приготовиться тикать со страны от политического преследования
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яка ж то **** коломойський! торгує Україною наче то його власність
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хитрое падло а само в Швейцарию или израиль здрыснет а вы ипитесь как хотите .
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не сдрыснет, оттуда его выдадут в США. Ему лучше чтобы Украина поссорилась со всеми, и тогда можно жить не опасаясь выдачи.
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По що? Сидіти за відмивання коштів? ))) Тепер він точно здрисне, але на Растов, разом із своїм ЗЕлицяльником. Смердючий виродок! Він нас усіх продав за свої манси з москалями.
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Першим, здається, просто так взяв 3млрд. у москалів вітя януковоч. Щоправда хотів 15, але не склалося. Уявляю на що зважаться москалі за 100млрд. )))
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Ну от... Що і порібно було довести...Коли "зелене непорозуміння" прийшло до влади, а "Беня" чкурнув із Ізраїлю в Україну, саме про це я й писав - він осточортів своїми "мутняками" самим ізраїльтянам, і станеться неймовірне - вони видадуть його США, не як "громадянина Ізраїлю", а як "громадянина України". Однак, коли "Блазень" "обсереться" в кріслі Президента, і спалахне Майдан, "Бені" потрібно буде кудись тікать... Єдине місце, куди ховаються злодії і бандити державного рівня - Росія. Тому йому потрібно дуже швидко мириться з Путіним і ставать для нього "потрібним"... Саме ОЦЕ ми зараз, і бачимо - підготовку "запасних позицій"...
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не совсем так. Бене тикать в Рашу невыгодно - они его там обдерут как липку.
Гораздо выгодней остаться в Украине, при своих активах, и крутить дули Америке.
Для этого надо чтобы режим Зе не рухнул, ну а для этого нужны, срочно притом, деньги - закрыть дыры в бюджете чтобы исключить финансовый коллапс и Майдан. Большие деньги - краткосрочно можно взять путем распродажи земли (потому Зе так и рвется с законом), а потом когда деньги от земли закончатся, нужно будет новое вливание - тут уже деньги от Раши вступят в игру.
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вашу маму!!! 50% из них коломойше лично? или все 90%?
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на менше, ніж 99,9% беня не погодиться.
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думаю, 0,01% куклам будет маловато, возможно их придется тогда зачистить, чтоб не болтали от обиды ))
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Попередню москальську "позику Україні" вітя януковоч повіз камазом на растов у повному обсязі.
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На не очень-то и нужную Олимпиаду кацапы потратили 60 миллиардов долларов. Так что 100 миллиардов вполне реальная сумма. Нужно всерьез рассмотреть возможность продать Родину. Можно же еще поторговаться.
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Кто-нибудь остановит этого ****** или надежда только на правосудие США?
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Судя по решениям судов в Украине, надежда на США. Денег не вернут, ну хоть прижмут Беню.
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доллары ? ))) у расеян ? ))) та им там свой рупь с колен поднять в жисть не удасца ))
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с*ка кудлатая! спроси у отца, потерявшего сына...нужны ли ему те миллиарды рашки?

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Окончательный каминг-аут Бени. Великий патриот оказался обычным **************. *****.
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!00 мильярдов? Не-а! 100трильёнов только за Донбасс. А ещё за Крым...
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Вам говорили "Думай!", у многих кроме задницы нечем было думать
Росія радо прийме нас у новий Варшавський договір. Ми візьмемо 100 млрд доларів у росіян, - Коломойський - Цензор.НЕТ 9629
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такі вони, зебіли. Попереджай, не попереджай - без толку.
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Этого Ж2 только деньги и интересуют
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Беня вообще ********, даже если ЕС и НАТО нас не ждет, и не возьмет, то х..й с ними, важно стоить украинское государство с ценностями как в ЕС, Сингапуре, Японии и даже Израиле, а не смотреть в сторону рабов Мордора и защищать корупционеров, которых разражают реформы.
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Ты еще не понял? Бене и другим олигофренам не нужна сильная, процветающая и законополслушная Украина. В ней очень трудно будет воровать. Им нужно коррупционное и бандитское государство живущее по понятиям, с беспределами и судебными произволами где банда типо Бени, Ахметова и Мертвечука как рыба в воде.
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КАломойскому не нужна Украина сильная,не корумпированная,иначе ему пипец
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Украина с "ценностями как в ЕС" выдаст его по запросу США. Поэтому Бене нужна Украина, поссорившаяся с Западом и дружная с Рашей.
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МВФ дает кредиты под 1-2% а Рашка под 6-10%. Зато Рашка в отличие от Европы дает хорошие откаты нашим олигофренам. Вот поетому Бене и выгодно сотрудничать с Рашкой а не с Европой и с МВФ. Бене насрать на украинцев и Украину. Он получит миллиарды откатов от *****.
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да , но єто далеко не всё, в Украине касапы сбывали тысячи единиц своего автохлама , причём без уплат пошлин и акцизов , свою вонючую химию и парфюмерию , удобрения , металлы и изделия из них , стройматериалы , Украина для мацковии была беспошлинным магазином с ёмкостью 45 миллионов человек . И это не всё. Касапы заманивали украинцев в виде дешёвой ,но суперквалифицированной рабочей силы для добычи и транспортировки природных ресурсов из мацковии за бугор . Запад технику , украинцы -рабсила , доллары и евро -хунте ***** .
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по сути Коломойский прав,
найдётся немало жителей Украины, готовых принять
хорошенькие доллары вместо серой гривны,
правда Беня не для дураков это говорит,
поверившим по губам салом кацапы помажут,
а там можно смело на европу лезть,
грабить и убивать во имя русского мира,
мы в мусарском дерьме, увы
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Помню в комментах некоторые идиоты еще заступались за него. Типа Коломойский большой патриот и чуть ли не спас Украину
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А давайте попробуем? Пусть Путин и все их чиновники и бандиты в погонах поклянутся на Пиплии шо теперь уж точно станут очень добрыми. И не нарушат присягу, так как будут - "гореть вечно" за святотатство. Для верности можно начитать и намолить заклятий на мощи Ленина и это будет как бы щитом против сотоны, если захочет искусить Рашку опять начать гадить.
Или мы не православные и не доверяем мощи и милости Яхве?
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ещё раз напомню , что у голобородек нет Родины , Украина для них - это кусок земли , на которой надо выживать любой ценой. Если посмотреть на логику действий зекоманды , то она полностью соответствует вышеназванной аксиоме.
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в 100 млрд. баксів оцінив Україну жидяра, бандюк, крадій... Прямо!!! Межи очі тим, хто обирали це зєлєгнійне лайно!!! Запроданці коломойші- 73%! Зрадники! Розвиднилося вам тим, хто "аби не Порох"....Мерзотники!!!! Зневажаю цю дебілоїдну масу, що несе повну відповідальність за зраду України! За кров наших героїв! За руйнування України!!! Сволота! Воші мокшанські!!!
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Никак не могу понять, это Коломойский, своими скандальными заявлениями, отвлекает нас от земельного вопроса или земельным вопросом, нас отвлекают от скандальных заявлений Коломойского?
Кстати, для Украины, плохо и то, и другое.
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Беня хочет нас поссорить со США, и повернуть в сторону Раши. Тогда выдачи в США можно не бояться.
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Хам уже взял 3 млрд. $ от Ху*ла. И где он теперь? Росія радо прийме нас у новий Варшавський договір. Ми візьмемо 100 млрд доларів у росіян, - Коломойський - Цензор.НЕТ 6964
Росія радо прийме нас у новий Варшавський договір. Ми візьмемо 100 млрд доларів у росіян, - Коломойський - Цензор.НЕТ 8922
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Поправка,не ми візьмемо,а він візьме.
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він візьме , а повертати будемо ми як завжди
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Беня красавец - знает как закинуть удочку и торговаться. Ждем ЕС с её предложением, посмотрим нужна ли Украина Европе и сколько евро не жалко.
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Один уже шантажировал примерно на туже сумму, потом взял 3 и поехал в Ростов.
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Вот инфа от касапов как одно простое решение в пользу Украины добивает касапский грязьпром . Инфа от самих касапов .https://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/gazprom-snova-otrezali-ot-mezhdunarodnykh-rynkov-kapitala-1028684687
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лично беня получит от русских пулю в затылок в подвалах лубянки. если он верит что он все порешает то пусть верит дальше. сдаст страну - получит полония и все его бабосы уйдут обратно русским.
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Країну тупо розвертають в бік кацапів... Чому в цій ситуації мовчать ЗСУ? Їх гучного слова вистачило б, щоб за 24 години все змінити... Бо влада, яка не має підтримки армії - ніяка не влада...
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Приведение перевраной части интервью не есть хорошо. Если уж хотели быть объективными, дайте перевод всего текста...
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Приїде МВФ, грошей не дасть, бо для цієї влади беня важливіший за Україну. Дефолт, як бабломойський з пуйлом і планували. Ось хазяїн зеленого слуги й розповідає кому перепродасть віджате майно. Чого ви, зелені, очікували від рейдера? Україна йому була потрібна лише на 5 років, з підтримкою пуйла впорався швидше
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Информаційний хабар Путіну в ім'я майбутнього співробітництва. Як там один політик питав Трампа: "В мене одне питання до Трампа: який на вкус член Путіна?"
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Кто-то пыхтел: мол внешнюю политику определяет Пристайко, Ермак и Зеленский. А тут выступил их пахан и нарезал задачь по сливу Украины.
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пристайко -- син ґенерала від ґебні
єрмак -- фсб
блаЗЄнський -- патентований совок.
===
коломИйський до своєї команди инших не бере.
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А я всё гадаю , откуда столько дерьма в "слугах" ?
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"...Тоді як Росія хотіла б прийняти нас у новий Варшавський договір..."
===
коломИйський, а Варшаву ти допоможеш кацапні завоювати чи орендуєш для підписанні "договору"?
яка совдепія в голові цієї коломИйської свині.
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Рашка уже несколько раз принимала Украину в свои *обьятия*. Каждый раз ето было от 10-20 миллионов украинцев сгнивших в ГУЛАГах и на войне. Хотите повторить?
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Этого нового "хозяина" Украины пора изолировать от общества.Он безнадёжно болен.Диагноз-деньги!
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Коломойский, помни о том, что ФБР тебя тоже ждет.
И я так думаю дождется
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Сумніваюся. Він може купити 10 таких ФБР. І це без розігрування карти "антисемітизму", якщо припече.
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Догонят и еще раз дадут!Неужели Коломойский думает,что Россия забыла, как он финансировал добробаты и тот же Правый сектор в 2014г.? Россия такие вещи никогда не забывает. Хорошо Путин Коломойского, а вместе с ним и Шмарклю с его шпаной за яйца взял!
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"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян и - в оффшоры, в оффшоры" - КолопомойскийИсточник: https://censor.net.ua/n3159419
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Беню на киче в штате Делавер ждут весёлые негры. Вот он и несет херню всякую. От нервов.
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Я давно говорил, что враг №1 это Коломойский, его первого нужно будет расстрелять.
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&topic=46


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Абсолютно согласен с Игорем Валерьевичем! Но только сразу после того как Израиль примет деньги от Саудовской Аравии и все иудеи примут ислам!!!
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