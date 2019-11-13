 Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский

Об этом он заявил в интервью The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.
Ясно, что Европейский Союз и НАТО никогда не примут Украину, сказал Коломойский, поэтому было бы лучше принять реальность и даже не пытаться стремиться туда.
"Вы все равно не возьмете нас" в альянс, - сказал Коломойский. - "Нет смысла тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы принять нас в новый Варшавский договор".
Он сказал, что финансирование из России может заменить кредиты от МВФ, давший толчок антикоррупционным реформам, которые раздражают закоренелый украинский бизнес.
"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать их нам сегодня, - сказал Коломойский. - Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги".
Гораздо выгодней остаться в Украине, при своих активах, и крутить дули Америке.
Для этого надо чтобы режим Зе не рухнул, ну а для этого нужны, срочно притом, деньги - закрыть дыры в бюджете чтобы исключить финансовый коллапс и Майдан. Большие деньги - краткосрочно можно взять путем распродажи земли (потому Зе так и рвется с законом), а потом когда деньги от земли закончатся, нужно будет новое вливание - тут уже деньги от Раши вступят в игру.
найдётся немало жителей Украины, готовых принять
хорошенькие доллары вместо серой гривны,
правда Беня не для дураков это говорит,
поверившим по губам салом кацапы помажут,
а там можно смело на европу лезть,
грабить и убивать во имя русского мира,
мы в мусарском дерьме, увы
Или мы не православные и не доверяем мощи и милости Яхве?
Кстати, для Украины, плохо и то, и другое.
єрмак -- фсб
блаЗЄнський -- патентований совок.
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коломИйський до своєї команди инших не бере.
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коломИйський, а Варшаву ти допоможеш кацапні завоювати чи орендуєш для підписанні "договору"?
яка совдепія в голові цієї коломИйської свині.
И я так думаю дождется
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&topic=46