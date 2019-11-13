 Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский

Об этом он заявил в интервью The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Ясно, что Европейский Союз и НАТО никогда не примут Украину, сказал Коломойский, поэтому было бы лучше принять реальность и даже не пытаться стремиться туда.

"Вы все равно не возьмете нас" в альянс, - сказал Коломойский. - "Нет смысла тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы принять нас в новый Варшавский договор".

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Он сказал, что финансирование из России может заменить кредиты от МВФ, давший толчок антикоррупционным реформам, которые раздражают закоренелый украинский бизнес.

"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать их нам сегодня, - сказал Коломойский. - Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги".