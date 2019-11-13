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 Политика Украины
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 "Я верю в демократию, основанную на собственности", - Милованов под крики "Ганьба" представил в Раде закон о рынке земли

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов представил в Раде законопроект Кабмина о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Сегодня исторический момент... я верю в демократию, основанную на собственности... Мы гражданам должны дать возможность распоряжаться своей землей. Нужно, чтобы владелец чувствовал себя владельцем, а не крепостным, чтобы он был способен продать один участок и купить другой, который ему больше подходит. Более 1 миллиона га сельхозземель находится в коммунальной собственности – и громады должны иметь справедливый доход от аренды или продажи имущества", - заявил Милованов.

Доклад министра встретили криками "Ганьба", которые звучали почти все его выступление. Также нардепы от "Батькивщины" заняли часть президиума, а члены "ОПЗЖ" – трибуну.

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Милованов заявлял, что за последние два месяца "говорил буквально с каждым – от владельцев агрохолдингов до самых скромных фермеров, и каждый из них имел аргументы "за" и "против", но одно общее было у всех – мечта быть успешным на земле".

Министр также напомнил, что действующая норма Земельного кодекса говорит, что земли сельхозназначения не могут передаваться в собственность иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам и иностранным государствам.

Он добавил, что это "справедливая норма, и мы считаем, что она и дальше должна действовать".

Источник: https://censor.net.ua/n3159416
 
 
 Топ комментарии
 
только за слова о счастье после продажи земли, уже можно гнать с правительства
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заодно можно и пана себе выбрать.
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Залог успеха любой страны в работающих законах и судебной системе, а не наличия рынка земли! В Украине судами руководит агент страны агрессора! Бабло! Ну не можете вы настолько быть сумасшедшими!!!!
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только за слова о счастье после продажи земли, уже можно гнать с правительства
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Демократія це система права яка основана на праві громадян які можуть тримати зброю в руках, не рабів, не прийшлих, не інвалідів, не жебраків, а повноправних громадян! Давати право на продаж землі це діяти проти інтересів громадян України! Земля буде вкрадена, 10 разів перепродана і отримати її назад у державну власність можна буде тільки через чергову революцію!
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коломИйський оцінює його ефективність. Може й вижене, якщо після ухвалення цього закону він не відчує себе достатньо щасливим
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в суть проекта закона не вникал,пока,но твердо уверен,что рынок нужен.Вопрос - какой рынок...
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Какой? Ну посмотри на рынок промышленных предприятий, облгазов и т.д. Будет точно такой же если не хуже да плюс еще с китайцами впридачу в собственниках. У них как раз сейчас перегретая экономика. Им зеленую бумагу девать некуда. А жрать, как говорится, хочется всегда. Тем более что их дохрена.
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Рынок земли должен быть, вопрос лишь в том насколько облапошат селян? А то что облапошат и перестреляют не один десяток фермеров я даже не сомневаюсь
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"зе-социалисты" землю вместе с "людями" проlfвать будут, или нужно будет отдельно платить?
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Залог успеха любой страны в работающих законах и судебной системе, а не наличия рынка земли! В Украине судами руководит агент страны агрессора! Бабло! Ну не можете вы настолько быть сумасшедшими!!!!
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Руки прочь от украинской земли, упыри!!!!
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Землю за деньги РФ скупят псевдоукраинцы, типа Новинского и всё...
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Там еще китайцы у дверей топчатся. У них ща зеленой бумаги переизбыток. Обменяют фантики на ценный ресурс. Печально. Еще раз убеждаюсь что моим детям в этой несчастной стране делать нечего от слова совсем. Придется Родину любить издалека.
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Я верю в олигократию основанную на собственности олигархов
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ваш головний "дерьмократ" казломойский вже розповідає про дружбу з ***********, тому вам немає віри!
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Власність і влада - поняття різні. Влада, що грунтується на власності демократією не називається.
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