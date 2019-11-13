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 С начала суток зафиксировано четыре вражеских обстрела, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток, и по состоянию на 12:00 сегодня, 13 ноября, российско-оккупационные войска нарушили режим тишины четыре раза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, все факты применения противником оружия фиксировались на луганском направлении, противник применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Так, после полуночи противник в течение 25 минут со стороны населенного пункта Донецкий вел огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил, оборудованных неподалеку Новотошковского.

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Кроме того, дважды с начала текущих суток вражеский огонь велся в районе п.н. Новолуганское и один раз неподалеку от Орехово.

"По состоянию на сейчас ситуация стабильная и полностью контролируется украинским защитниками. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в течение текущих суток нет", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3159415
 
 
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Ще зовсім недавно адекватно відповідали, зашкварюючи агресора, а зараз фіксуємо, зализуючи рани.
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а это дозированная и тщательно проверенная инфа. А что там и как, то раненные и умершие от ран показатель зетишины.
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Убитых стало меньше как и обстрелов это факт.
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вы сами это подсчитали или поверили написанному и процензированному? Сколько на этой недели похоронок?
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👏 Перша лінія госпіталі - Харків і Дніпро. Друга - Київ і Одеса. Третя - Львів. Коли поранених мало, то вистачає Харкова і Дніпра. Коли мюсередня інтенсивність, як зараз, то через заповнені госпіталі у Харкові і Дніпрі поранених доставляють бортом у Київ, як оце і роблять. При високій інтенсивності борти летять до Львова. Необхідно вказати, що у Львові в основному проводиться післяоперацвйна реабілітація. Але тоді борти не задіюютьмя. І ще. До Зєлєнского сліпо-глкхо-німа ОБСЄ теж обстріл не фіксували, але вони були. Тепер Генштаб для безперешкодного відведення сил і засобів використовує "досвід" ОБСЄ не помічати обстріли.
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Раньше же верили написанному, почему сейчас не верить. Или вы начинаете сомневаться?
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