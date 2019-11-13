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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Коломойский (1238) Россия (74252)

 Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский

Олигарх Игорь Коломойский считает, что Украина должна восстанавливать отношения с Россией.

Об этом он заявил в интервью The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что с Коломойским, которого ранее воспринимали как одного из сдержавших агрессию РФ в 2014 году и ярого критика Путина, случилась поразительная перемена: по его словам, Украине пора отказаться от Запада и снова повернуть в сторону России.

"Они сильнее в любом случае. Мы должны улучшать наши отношения, - сказал он, сравнивая потенциал России с украинским. - Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это".

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При этом Коломойский считает, что украинцы смогут забыть войну и убитых соотечественников.

"Дайте 10 лет, и кровь будет забыта, - сказал Коломойский. - В 2014 году я дал понять, что не хочу быть с Россией. Сейчас я объективно описываю то, что вижу, и куда все движется".

Источник: https://censor.net.ua/n3159413
 
 
 Топ комментарии
 
Какая неожиданность... да, зебилы?
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По теме есть что сказать? Или тебе надо как то обосновывать, почему надо сдаться ращке?
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ДВУЛИЧНІЫЙ АНУС!!!! Знает, что в США и Евросоюзе на него открыта красная карточка Интерпола и висит домоклов меч ареста - и готов продать интересы Украины за свою шкуру!!!!
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Беня несет какой то маразматический бред. Говорит что украинцы не хотят воевать и между тем нам предлагает войти в состав Рашки у которой война ето смысл жизни.
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Просто Бене в США и Европе светит огромный срок. Вот и пробивает пути в Ростов...
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все он четко и продуманно говорит. Это для тебя это - бред.
А у него цель - поссорить Украину и Запад. И он к этой цели упорно идет.
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Слова про танки под Краков этому 100% доказательство. Польша на такие заявления молча смотреть не будет. А у нас из соседей поляки одни нормальные ну и румыны не лезет никуда, остальных соседей врагу не пожелаешь
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Снова пишут, звонят из России
И толкают слезливые речи,
Чтобы мы россиян простили,
Чтобы сделали шаг навстречу!
Говорят, что Россия брат,
С коим пройдено много дорог!
…Как же сделает шаг солдат,
Если нет у солдата ног?
Как сказать россиянину «друг»
И обняться по-братски при встрече,
Если нет у солдата рук?
Оторвало по самые плечи…
Этот «друг» в нас кидал гранаты
И разжег в Украине костер.
Не хочу я такого брата.
Не хочу я таких сестер…Ну допустим, оставят Донбасс,
Отношения станут теплее.
Только завтра им крикнут: «Фас!»,
И опять они вцепятся в шею!


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Наверное, Коломойский уже приобрел недвижимость в Ростове...
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Даже более того, Коломойский может начать паковать свои манатки и валить в паРашу прямо сейчас!!!
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на растоф он отправит всех кто против зелени выступает
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Да, ситуация напоминает любовную трагедию.
Украина хочет EС и даже уже написала себе в паспорте что замужем за EC, но EC не хочет Украину и женится на ней пока не собирается. Россия же хочет Украину, но Украина не хочет Россию.
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предлагаю всем недовольным создать диверсионный отряд
для атаки стратегических объектов россии
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прєдлаґаю вам поцеловать коломИйського в жопу.
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по сути поздновато, не поможет,
только мне не понятно, почему только Коломойский
виноват, он один украинец на форуме ?
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навіщо все ускладнювати? набагато легше створити загін який буде ліквідовувати зрадників і колоборантів в Україні на кшталт Медведчуків, Шуфричів, Бойків, Рабіновічів, Ків, Королевських, Дубінських, Бужанських, Коломойських і багато багато інших потвор які зраджують українську націю
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ліквідовувати зрадників ніколи не пізно
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Давайте вб'ємо у сю його родину і трохи - його самого. А потім спитаємо через 5 років - чи сумує він за очима і відрізаною ногою...
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Вонючая Нацистская ********* - фашистская мразь россия - должна быть уничтожена...и это без вариантов.
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Вместе с промацковской консервой -беней каломойским . . .
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по сути он описал ситуацию, её видение, ни к чему не призывая,
что в результате ?
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Он описал то что в головах у ЗЕпреза, Ермака, Баканова, Сивохи и всей ЗЕсворы, это да...
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"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать их нам сегодня, - сказал Коломойский. - Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги"Источник: https://censor.net.ua/n3159419
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что он не так сказал ?
или вас окружают люди, котоые не возьмут ?
кто то потребовал оружие для защиты своего дома ?
мусора рулят в Украине, всем пох
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лишь бы не было порошенко - да - кушай теперь полной ложкой
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Сім міліонів замордованих майже забули. Хто в світі знає про Голодомор влаштований соціалістами? Холокост знають, а Голодомор-ні.
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Ідеологом голодомору був Лазар Каганович, євреям не з руки згадувати про голодомор.
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Вони дуже зручно прикрились політикою. Хтось засудив соціалізм, комунізм крім України? Навпаки, соціалісти наступають по цілому світі і методи ідентичні тим що були сто років тому і не важливо,що тоді не існували технології! Навпаки! При сьогоднішніх технологіях з населення зробили зомбовану мас-медіа жеручу і сручу масу.
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Смерть русским мразям !
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Котиків не треба ображати. Кицюньки - то святе.
Вони точно не винні в цій ганьбищі.
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Сначала бабки у него надо отобрать, а потом пинка дать.
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отобрали, дали, что дальше ?
мусора и бандиты всё равно не вспомнят о вас, разве только
повестку в ваенкамат пришлют, долг отдать
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Дайте бєні, зелі і г+г один рік і для 73% "кровь будет забыта".
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предатель Украины твой коломойский - прошлое не дает индулигенции за предательство
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Вот пускай и идут к е-е-******** бабушке.
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Торгуют чужой для них страной,чужим народом.Что там-Гонту с Зализняком еще официально в наших учебниках не именуют Гитлерами 18 века?
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Если Беня-урод, не знаешь что делать - нужно делать то, что говорили
моральные авторитеты..Например Херой россии - Ахматка КаДырка ( его именем
названы - мост, футбольный клуб, город)..А он говорил всегда - одно и то же - "Убивайте россиян - столько
сколько сможете, но всегда их убивайте, без жалости и сожаления, иначе эти
звери придут в ваш дом, убьют ваших стариков и детей, установят свой нацистский
человеконенавистнический - русский мирок.
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как говорил Дон Карлеоне - "тот кто предложит тебе договориться с врагом и есть предатель"
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Боюсь другого ( не знаю на сколько об этом думает Коломойский, или не думает, или может он думает что его это не коснется так как он "гражданин мира" т.е. человек фактически без гражданства и человек без Родины, сегодня здесь, завтра там.) Я о том, что сложно гадать смогут ли когда то через 10 а может через -50 лет граждане Украины простить агрессию РФ и аннексию и кровь десятков тысяч ( это может произойти если Украина выйдет из этой ситуации победителем, если нет то это останется очень надолго) Но я не об этом , я о том что может вынырнуть из далеких глубин сидящей за семью замками негативное отношение к народу " который убил нашего Бога" ( ну скажем так не напрямую, завуалированно) Все сведется к тому а кто такой Коломойский, Зеленский и т.д. ( возможно кстати и Россия эту карту может разыграть) Думают ли они , те кто у власти, о возможности такого сценария. Исторический печальный опыт этого есть и в Украине тоже, и не однократный, так что нужно не забывать и об этом.
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Бенцион, русские ненавидят сильных и презирают слабых.... в танахе такого не напишут....
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он говорит о том, как он видит результат наших с вами действий
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я понимаю... результата 0 на выходе..поэтому 73% кинулись голосовать против Пьетра, думаю уже готовится к регистрации следующая партия, подбирать осколки СН.....
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зеЛя и его банда подонки и предатели!
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Родина там -- где жопу солнце греет.
/Мораль Коломойского/
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Зелохторат АУУУ!!! Вас купили и уже продали, вы это поняли наконец, неее? Причем вместе с теми 50% которые на выборы не ходили, отак...
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Вектор Украины зависит от уголовных дел ? Дайте 5-10 років і кров забудуть. Росія все одно сильніша, відносини потрібно покращувати, - Коломойський - Цензор.НЕТ 5057
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Ну что, и добавить нечего.
Представьте себе реакцию на аналогичный высер в Израиле.
Там бы спикеру за такое сделали обрезание - по самые гланды...
п.с.
Но все же - спасибо Бене.
Теперь понятно, что 2014 он защищал не Украину, а свои гешефты.
Сейчас ***** его просто перекупило.
Очередное подтверждение тому - что такое хитрожопые для страны.
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І їх запам*ятаєм і тебе **** не забудем.
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Державою керує злодій. Це довели міжнародні суди, а народу набрехали про Порошенко! І де Божі заповіді про які так ******* поговорити в Україні? Де «мудрий нарід»? Мені соромно признаватись, що я з України! Ви би побачили посмішки турок! Це «мудрий нарід» наплодив курв по цілому світі?! Піздец Україні! Шкода загиблих патріотів.
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Следуя Бениной логике: если Бене кровь пустить, то через 5-10 лет и это будет забыто.
Вынужден Беню разочаровать: его юшку забудут уже через день, а помнить и чтить павших Героев Украины будут тысячелетиями.
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Коломойша обкурился !!!! 90 лет мы помним про голодомор... а тут взяли и забыли !!!
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Россия все равно сильнее/заявляет гражданин Израиля Коломойский. Типа украинцы слабее а потому обречены . По этой логике арабские страны страны всё равно сильнее и евреи должны сдаться.Немедленно.
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а ему в израиль дорога заказана. он ведь не вьездной....
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бене пора занять почетное место рядом с шарием,медведчуком,шуфричем,моторолой,гиви и захарченко.
в Днепре,да и в других местах Украины ему лучше публично не надо...
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Предлагаю сына Коломойского отправить в окопы. И пусть его там застрелят, а потом он простит свою кровь россиянам
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При этом Коломойский считает, что украинцы смогут забыть войну и убитых соотечественников. - нет не получится забыть,ибо такое не имеет печати "забыть"Где же у народа Израиля есть понятие "забыть"?
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И знайте, упыри, дегенераты,
когда падет ваш гнойный Третий Рим,
мы не простим вам мальчиков распятых…
И МАЛЬЧИКОВ ПОГИБШИХ НЕ ПРОСТИМ!
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Скажите, а холокост надо забывать? Или Бабий яр?
Хуцпа полезла
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Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский, ГЕСТАПО русского мира забудут? Я виновных в голодоморе 1933 не забыл, хотя меня тогда ещё не было.
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Автор статьи некто Антон Трояновский, кацап из москвы. Все его статьи на NY Times - прокацапская брехня и пропаганда. Прямой речи Коломойского в статье нет. Цензор перепечатывает кацапские фейки, поздравляю.
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"При этом Коломойский считает, что украинцы смогут забыть войну и убитых соотечественников"
Источник: https://censor.net.ua/n3159413

"Беня", по-слухам, матерей Слуг Народных стало выгодно на фарш прокручивать, потому что спрос повысился на собачье питание в отделах деликатесов ЛДНР.
Мясорубки у вас есть, давайте, "Беня", начинайте работу.
Кто их, ваших матерей, через 5 лет вспомнит.
А деньги то карманы греют всегда.
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Ну слава те Господи ..! Наконец то это гуано ,фальшивый поцреотишко , открыл миру нараспашку , свою гнилую душу . Теперь пусть хоть один "сулима" мне тут скажет что - беня захыщав Украину в 2014 м Дайте 5-10 років і кров забудуть. Росія все одно сильніша, відносини потрібно покращувати, - Коломойський - Цензор.НЕТ 8203 .. Сразу влеплю "помеж рог" , эту его ( бенину) цитату . .
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