 Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский

Об этом он заявил в интервью The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что с Коломойским, которого ранее воспринимали как одного из сдержавших агрессию РФ в 2014 году и ярого критика Путина, случилась поразительная перемена: по его словам, Украине пора отказаться от Запада и снова повернуть в сторону России.
"Они сильнее в любом случае. Мы должны улучшать наши отношения, - сказал он, сравнивая потенциал России с украинским. - Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это".
При этом Коломойский считает, что украинцы смогут забыть войну и убитых соотечественников.
"Дайте 10 лет, и кровь будет забыта, - сказал Коломойский. - В 2014 году я дал понять, что не хочу быть с Россией. Сейчас я объективно описываю то, что вижу, и куда все движется".
А у него цель - поссорить Украину и Запад. И он к этой цели упорно идет.
И толкают слезливые речи,
Чтобы мы россиян простили,
Чтобы сделали шаг навстречу!
Говорят, что Россия брат,
С коим пройдено много дорог!
…Как же сделает шаг солдат,
Если нет у солдата ног?
Как сказать россиянину «друг»
И обняться по-братски при встрече,
Если нет у солдата рук?
Оторвало по самые плечи…
Этот «друг» в нас кидал гранаты
И разжег в Украине костер.
Не хочу я такого брата.
Не хочу я таких сестер…Ну допустим, оставят Донбасс,
Отношения станут теплее.
Только завтра им крикнут: «Фас!»,
И опять они вцепятся в шею!
Украина хочет EС и даже уже написала себе в паспорте что замужем за EC, но EC не хочет Украину и женится на ней пока не собирается. Россия же хочет Украину, но Украина не хочет Россию.
для атаки стратегических объектов россии
только мне не понятно, почему только Коломойский
виноват, он один украинец на форуме ?
что в результате ?
или вас окружают люди, котоые не возьмут ?
кто то потребовал оружие для защиты своего дома ?
мусора рулят в Украине, всем пох
Вони точно не винні в цій ганьбищі.
мусора и бандиты всё равно не вспомнят о вас, разве только
повестку в ваенкамат пришлют, долг отдать
одним словом ...
моральные авторитеты..Например Херой россии - Ахматка КаДырка ( его именем
названы - мост, футбольный клуб, город)..А он говорил всегда - одно и то же - "Убивайте россиян - столько
сколько сможете, но всегда их убивайте, без жалости и сожаления, иначе эти
звери придут в ваш дом, убьют ваших стариков и детей, установят свой нацистский
человеконенавистнический - русский мирок.
/Мораль Коломойского/
Представьте себе реакцию на аналогичный высер в Израиле.
Там бы спикеру за такое сделали обрезание - по самые гланды...
п.с.
Но все же - спасибо Бене.
Теперь понятно, что 2014 он защищал не Украину, а свои гешефты.
Сейчас ***** его просто перекупило.
Очередное подтверждение тому - что такое хитрожопые для страны.
Вынужден Беню разочаровать: его юшку забудут уже через день, а помнить и чтить павших Героев Украины будут тысячелетиями.
в Днепре,да и в других местах Украины ему лучше публично не надо...
когда падет ваш гнойный Третий Рим,
мы не простим вам мальчиков распятых…
И МАЛЬЧИКОВ ПОГИБШИХ НЕ ПРОСТИМ!
Хуцпа полезла
Источник: https://censor.net.ua/n3159413
"Беня", по-слухам, матерей Слуг Народных стало выгодно на фарш прокручивать, потому что спрос повысился на собачье питание в отделах деликатесов ЛДНР.
Мясорубки у вас есть, давайте, "Беня", начинайте работу.
Кто их, ваших матерей, через 5 лет вспомнит.
А деньги то карманы греют всегда.