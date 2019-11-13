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 Заявления от следующего после Ирины Луценко кандидата в избирательном списке Бойко не поступали в ЦИК, - Диденко

Заявления от следующего в избирательном списке кандидата после Ирины Луценко, которая вчера сложила мандат, в Центризбирком пока не поступало.

Об этом в комментарии журналистам сообщил глава ЦИК Олег Диденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, комиссия еще не получала постановление Верховной Рады о прекращении полномочий народного депутата Ирины Луценко.

"Насколько мне известно, представление еще не поступало. Есть определенная процедура прохождения документов в самой Верховной Раде... А ЦИК в течение шести дней с момента получения постановления ВР о досрочном прекращении полномочий народного депутата признает избранным следующего по очередности кандидата в списке", - отметил Диденко.

Глава ЦИК также отметил, что в комиссию не поступали документы для регистрации народным депутатом заявления об отказе от баллотирования от Натальи Бойко - следующей после Луценко в избирательном списке партии "Европейская солидарность".

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"Здесь возможны два варианта: человек не подает документы, и в установленный законом срок (в течение 20 дней), если человек не предоставляет документы, он считается таким, который отказался, или же человек подает заявление об отказе баллотироваться и об исключении из избирательного списка. Пока что, насколько мне известно, такого заявления не поступало. Возможно, пока мы здесь находимся, что-то поступило, но по состоянию на вчера такого заявления не было", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Луценко была избрана в Верховную Раду по общегосударственному многомандатному округу от партии "Европейская солидарность" под 15 номером в списке. 12 ноября Верховная Рада приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата от "Европейской солидарности" Луценко (№ 2395). Согласно законодательству, вместо Луценко народным депутатом должны признать следующего по списку кандидата, которым является Наталья Бойко. Однако, во фракции "Европейская солидарность" заявили, что вместо Луценко во фракцию зайдет Владимир Вятрович.

Источник: https://censor.net.ua/n3159412
 
 
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