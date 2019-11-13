 Заявления от следующего после Ирины Луценко кандидата в избирательном списке Бойко не поступали в ЦИК, - Диденко

Об этом в комментарии журналистам сообщил глава ЦИК Олег Диденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, комиссия еще не получала постановление Верховной Рады о прекращении полномочий народного депутата Ирины Луценко.

"Насколько мне известно, представление еще не поступало. Есть определенная процедура прохождения документов в самой Верховной Раде... А ЦИК в течение шести дней с момента получения постановления ВР о досрочном прекращении полномочий народного депутата признает избранным следующего по очередности кандидата в списке", - отметил Диденко.

Глава ЦИК также отметил, что в комиссию не поступали документы для регистрации народным депутатом заявления об отказе от баллотирования от Натальи Бойко - следующей после Луценко в избирательном списке партии "Европейская солидарность".

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"Здесь возможны два варианта: человек не подает документы, и в установленный законом срок (в течение 20 дней), если человек не предоставляет документы, он считается таким, который отказался, или же человек подает заявление об отказе баллотироваться и об исключении из избирательного списка. Пока что, насколько мне известно, такого заявления не поступало. Возможно, пока мы здесь находимся, что-то поступило, но по состоянию на вчера такого заявления не было", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Луценко была избрана в Верховную Раду по общегосударственному многомандатному округу от партии "Европейская солидарность" под 15 номером в списке. 12 ноября Верховная Рада приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата от "Европейской солидарности" Луценко (№ 2395). Согласно законодательству, вместо Луценко народным депутатом должны признать следующего по списку кандидата, которым является Наталья Бойко. Однако, во фракции "Европейская солидарность" заявили, что вместо Луценко во фракцию зайдет Владимир Вятрович.