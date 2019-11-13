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 Экономика
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Все про:Укрспирт (136) Милованов Тимофей (71) Сергей Блескун (1)

 "Нынешняя монопольная позиция государства на спиртовом рынке разрушает отрасль", - и.о. директора "Укрспирта" Блескун

Предприятия концерна и ГП "Укрспирт" требуют инвестиций для обеспечения выпуска конкурентоспособной продукции, декриминализации и увеличения объемов производства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.

"Нынешняя монопольная позиция государства на спиртовом рынке разрушает отрасль, тормозит развитие, препятствует привлечению новых технологий, а также способствует масштабной коррупции и активной деятельности криминалитета", - сообщается на сайте ГП "Укрспирт" со ссылкой на и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергея Блескуна.

Государственное предприятие "Укрспирт" призывает правоохранительные органы консолидировать усилия в борьбе с контрафактной спиртовой продукцией и коррупцией в отрасли в целом. Новое руководство ГП "Укрспирт" готово активно содействовать в оперативных мероприятиях и разработке законодательных инициатив, сообщается на сайте ГП "Укрспирт".

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"Демонополизация спиртовой отрасли, озвученная Министром экономического развития Тимофеем Миловановым - это единственная действенная и перспективная стратегия для отрасли.

"Укрспирту" необходимы стратегические инвесторы, которые принесут капитал и новые технологии. Это будет возможным только в случае демонополизации государственных предприятий и создания конкурентной среды в отрасли. Какое бы сопротивление не оказывали оппоненты этой стратегии, как бы ни запугивали, рынок все же будет открыт для новых инвестиций", - заявил Блескун.

По его словам, сегодня очень легко распознать коррупционера: каждый, кто орет, что "всю отрасль порежут на металлолом, а работников предприятий выкинут на улицу", и является тем коррупционером, который боится потерять свою криминальную прибыль.

"В результате демонополизации, в отрасль придут стратегические инвесторы, которые реконструируют морально устаревшие и отработанные основные средства производства. Будут созданы новые рабочие места, а государственная казна получит налоги от акцизных сборов", - сообщил и.о. директора ГП "Укрспирт".

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Источник: https://censor.net.ua/n3159407
 
 
 Топ комментарии
 
Дозвольте людям вільно торгувати самогоном і побачите результати "Нынешняя монопольная позиция государства на спиртовом рынке разрушает отрасль", - и.о. директора "Укрспирта" Блескун - Цензор.НЕТ 8773
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Чем меньше точек соприкосновения с государством, тем лучше для гражданина Украины. В данном случае, купить хороший самогонный аппарат и забить, раз и навсегда, на дорогое и нахимиченное магазинное фуфло.
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Скромняга! Слово "приватизация" выговорить не может "Нынешняя монопольная позиция государства на спиртовом рынке разрушает отрасль", - и.о. директора "Укрспирта" Блескун - Цензор.НЕТ 6983
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Дозвольте людям вільно торгувати самогоном і побачите результати
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Скромняга! Слово "приватизация" выговорить не может
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Чем меньше точек соприкосновения с государством, тем лучше для гражданина Украины. В данном случае, купить хороший самогонный аппарат и забить, раз и навсегда, на дорогое и нахимиченное магазинное фуфло.
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Ще би з цигарками щось подібне придумати. Ато уряд обнаглів уже геть.
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Хороший табак-самосад, машинка для самокруток, бумага, фильтры.
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это сюр какой то, ... есть курица, она несет золотое яичко, но тут вдруг выскакивает эХсперд, начинает изгаляться в словесном словоблудии, рассказывая народу, почему нужно продать, землю, лес, почему нужно продать в руки олигархов всю промышленность, даже веский аргумент приводит "государство плохой хозяин, а вот частник это наше всё!!!" и государство тупо кивает головой (в лице чинуш и супер эффективных манагеров) разбазаривая все, что было создано нашими прадедами, дедами и отцами ... накой черт нам нужно такое государство (в лице этих чинуш и супер эффективных манагеров)?

Сейчас задача - собрать государство и создать монополии: военную, силовую, спиртовую и, может даже, водочную. Ведь сегодня у государства ничего нет. Возьмем, к примеру, "Нафтогаз Украины". Не понятно, кто им руководит. Представители западных кругов? Наблюдательный совет из Британии? Или Коболев, который на крючке у Международного валютного фонда?
Нам нужно восстанавливать государство. Ведь, когда будет государство, тогда появится национальный интерес
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Облэнерго,газ,спирт,рынки т.д. а вот фермы,укравтодор никто не хочет приватезировать
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Как много желающих уничтожить экономику Украины, да и саму Украину, этих "доброжелателей" перечислять не буду, читайте комментарии и думайте, врага по словам его можно распознать.
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Раніше державна монополія в цій галузі приносила чи не найбільші доходи в бюджет. Странна аднака.
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"придут стратегические инвесторы" - аж страшно стало...

Говорят, себестоимость производства спирта относится к его цене на рынке приблизительно как 1:100. То есть, рентабельность немеряная. А денег на реконструкция заводов всё равно не хватает. Или говорят, что не хватает.
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Блескуни, де б проходив сьогодні фронт, якщо б ви нечисть ліберастична до війни прихватизували Х(К,Л,М,Ж)БТРЗ, Зім, Ларз і т.д.
як колись прихватизували Більшовик, завод 872.
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Що ж, хохлобидло, спиртова монополія повернеться до рук "історичних" власників. Тепер навіть це не приноситиме вам прибутку.
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Кто то после слов этого ио еще считает странным, что Укрспирт резко лишился всей своей прибыли?
Его ведь явно за этим и назначили!!!!!
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Директор государственного предприятия против государства. Почему он ещё директор?
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Прям там такая сложная технология производства,что недостаточно прибылей 1:100 на обновление оборудования.А воров потрясти и порядок навести на спиртзаводах не пробовали?!Директоров на нары!Явно кто-то из олигархов на спиртзаводы глаз положил.Ведь такие закидоны были и при пэтруччио.
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