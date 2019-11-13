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 Общество, За рубежом
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Все про:джекпот (8) лотерея (118)

 Не пропустите: сразу две европейские лотереи разыгрывают гигантские джекпоты на этой неделе

Уже в эти выходные кто-то из жителей Украины может стать евромиллионером, на кону 114 миллионов евро и 90 миллионов евро в эту пятницу

Не пропустите: сразу две европейские лотереи разыгрывают гигантские джекпоты на этой неделе 01

Если вы давно хотели попробовать принять участие в европейской лотерее с крупнейшими джекпотами и отличными шансами на выигрыш, то сейчас самое время. Популярная европейская лотерея Евроджекпот разыгрывает огромный джекпот - €90 миллионов, и это максимальная отметка европейского джекпота!

Но это еще не все – популярная межнациональная европейская лотерея ЕвроМиллионы разыгрывает €114 миллионов сегодня вечером.

Не все жители Украины готовы отправиться в путешествие в одну из 17 европейских стран-участниц, чтобы приобрести лотерейные билеты, тем не менее, это не повод не участвовать в грандиозных лотерейных тиражах, которые предлагает Европа.

Благодаря крупнейшему в мире лотерейному сервису Thelotter.com, принять участие в тираже может каждый, вне зависимости от страны проживания.

Не пропустите: сразу две европейские лотереи разыгрывают гигантские джекпоты на этой неделе 02

Как играть в европейскую лотерею онлайн?

Участвовать в тиражах лотереи Евроджекпот и ЕвроМиллионы из Украины так же просто, как если бы вы находились в Европе.

Все, что нужно для этого сделать – купить официальные билеты онлайн и выбрать номера в соответствии с требованиями формы лотерейного билета.

Люди выигрывают в лотереи Европы и США, не покидая родных стен

Со дня основания в 2002 году сервис TheLotter помог людям выиграть более $70 миллионов - в конце 2015 года игрок из Ирака сорвал $6,4-миллионный джекпот в лотерею Орегон Мегабакс. В 2016 году пенсионер из Эль-Сальвадора выиграл миллион долларов, а игрок из Канады взял второй приз в $1.35 млн. в Powerball-США.

Не пропустите: сразу две европейские лотереи разыгрывают гигантские джекпоты на этой неделе 03

Чтобы сыграть в эти удивительные лотереи и получить шанс выиграть джекпоты знаменитых европейских лотерей, приобретайте билеты лотерей ЕвроМиллионы и Евроджекпот уже сегодня.

Новость публикуется на правах рекламы. 

Источник: https://censor.net.ua/n3159403
 
 
 Топ комментарии
 
чтобы выиграть в лотерею ...нужно её организовать
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А, це мабуть так будуть компенсувати наріту, «вкрадені у офшор гроші Порошенка».
А що. Наріт понімаєт з полуслова. Бо умний, ....
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спасибо! на знаю как я жил без этой новости....
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І шо, реально $6,4-миллионный джекпот Вам нєнада?
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скоро селяни продадуть землю і будуть грати в еуропейські лотереї
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якщо залишаться гроші після попередньої лотереї Не пропустіть: відразу дві європейські лотереї розігрують гігантські джекпоти цього тижня - Цензор.НЕТ 3896 .....
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Кто не играет, тот не выигрывает, но он и не проигрывает.
Люди не теряйте голову и деньги.
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чтобы выиграть в лотерею ...нужно её организовать
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«Кто купіл білєтов пачку, тот получит.....» (с)

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ляшко, купит уже завтра костюм с отливом и отливать под забор вр подасца!
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Выигрывал, пока был депутатом, поэтому он беснуется.
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Я хоть и Порохобот и мне нравится, что Цензор топит за Пороха, но гражданину Бутусову следует прекратить уклоняться от налогов. А то, понимаешь ли, всяких олигархов критикуем, а у самих нет плашки "На правах рекламы" да небось и Цензор сидит типа как "единоналожник" (минимальная прибыль).
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підбарижники принципово не читають , лише пишуть .
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Ага, если бы вы не указали - не увидел бы. Ну как обычно - для отмазки, мелким почерком в самом "подвале". Еще б под "звездочкой" опубликовал. Короче, формальность исполнена, но моральная сторона дела под большим вопросом.
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Не поспішайте, бо залишився лише один "джек_пот".
Другий розміром 7,5млрд. гривень дістався коломИйському.
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а много раз по стока и почти все транши мвф досталось опг петюшков, кучмаков - уюийц и прочей илитке Не пропустіть: відразу дві європейські лотереї розігрують гігантські джекпоти цього тижня - Цензор.НЕТ 9249 Не пропустіть: відразу дві європейські лотереї розігрують гігантські джекпоти цього тижня - Цензор.НЕТ 9249
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сусВине, не можеш заперечити? Чи це ти, коломИйський? Просто тут?
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цензор теперь кроме порохоботов разводняки поддерживает
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