 Не пропустите: сразу две европейские лотереи разыгрывают гигантские джекпоты на этой неделе

Если вы давно хотели попробовать принять участие в европейской лотерее с крупнейшими джекпотами и отличными шансами на выигрыш, то сейчас самое время. Популярная европейская лотерея Евроджекпот разыгрывает огромный джекпот - €90 миллионов, и это максимальная отметка европейского джекпота!

Но это еще не все – популярная межнациональная европейская лотерея ЕвроМиллионы разыгрывает €114 миллионов сегодня вечером.

Не все жители Украины готовы отправиться в путешествие в одну из 17 европейских стран-участниц, чтобы приобрести лотерейные билеты, тем не менее, это не повод не участвовать в грандиозных лотерейных тиражах, которые предлагает Европа.

Благодаря крупнейшему в мире лотерейному сервису Thelotter.com, принять участие в тираже может каждый, вне зависимости от страны проживания.

Как играть в европейскую лотерею онлайн?

Участвовать в тиражах лотереи Евроджекпот и ЕвроМиллионы из Украины так же просто, как если бы вы находились в Европе.

Все, что нужно для этого сделать – купить официальные билеты онлайн и выбрать номера в соответствии с требованиями формы лотерейного билета.

Люди выигрывают в лотереи Европы и США, не покидая родных стен

Со дня основания в 2002 году сервис TheLotter помог людям выиграть более $70 миллионов - в конце 2015 года игрок из Ирака сорвал $6,4-миллионный джекпот в лотерею Орегон Мегабакс. В 2016 году пенсионер из Эль-Сальвадора выиграл миллион долларов, а игрок из Канады взял второй приз в $1.35 млн. в Powerball-США.

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