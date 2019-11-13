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Все про:разминирование (306) операция Объединенных сил (1788) разведение сил (82) Петровское (23)

 На месте разведения сил в Петровском началось разминирование территории, - штаб ООС

На участке разведения в районе населенных пунктов Петровское и Богдановка Донецкой области началась практическая фаза разминирования территории.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщил начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев.

"Сегодня началась в 12.00 практическая фаза разминирования на участке № 3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское", - сказал Агеев.

Он уточнил, что этот процесс является зеркальным, контролируемые Россией боевики тоже осуществляют разминирование.

"Согласно подтверждению ОБСЕ мероприятия по разминированию проходят зеркально. Они заверяют, что противник с той стороны также проводит соответствующие мероприятия по разминированию своей части участка", - подчеркнул Агеев.

По его словам, в соответствии с утвержденным планом графиком разведения сил и средств, принятым 1 октября в Минске на заседании рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, непосредственно на разминирование дается до семи суток.

Напомним, 9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.

Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наблюдатели СММ ОБСЕ 10 ноября слышали 12 выстрелов из стрелкового оружия возле Петровского, - отчет

Источник: https://censor.net.ua/n3159400
 
 
 Топ комментарии
 
По словам эксперта, "на этой неделе начинается разминирование минных полей, которые стояли перед нашими позициями и прикрывали их. И начинается разборка фортификационных сооружений на бывших местах дислокации наших Вооруженных Сил"

"Окопы будут засыпаны, блиндажи засыпаны. Все, что было построено из деревянных или бетонных сооружений, будет разобрано"

"с той стороны никто ничего не отводит". "У нас нет подтверждений даже ОБСЕ. Они не могут сказать, сколько и чего там отведено, потому что наблюдателей туда просто не пускают. Минные поля перед позициями никто не снимает"

"Пока что эти территории мы превратили в серую зону". Он указал на опасность такой ситуации. "В Луганске уже идут разговоры о том, что туда надо вводить полицию "ЛНР". Практически ползучая оккупация продолжается"

Военный эксперт Олег Жданов
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Контрольовані Росією бойовики? Російські бойовики. І судячи з підриву комбрига 128-ї і декількох бійців, зняті у себе міни бойовики ставлять на залишених нами позиціях.
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А я і не маніпулюю. Залишені позиції зробили можливим збільшенні сірої зони. Поки нові позиції не поистрвляні, не відпрацьовані схема вогню, як це було на старих позиціях, аодюрог зможе деякий час робити подібні диверсії. Ч ви хочете сказати, що комблюриг підірвався на своїй міні? Чи коди нашвидеуруч обладнували нові позиції, то пропустили міну, яка вибухнула саме під комбриглм? Яка ваша версія, що це було? Навчиться думати, а не підспівувати дилетантам від армії.
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По словам эксперта, "на этой неделе начинается разминирование минных полей, которые стояли перед нашими позициями и прикрывали их. И начинается разборка фортификационных сооружений на бывших местах дислокации наших Вооруженных Сил"

"Окопы будут засыпаны, блиндажи засыпаны. Все, что было построено из деревянных или бетонных сооружений, будет разобрано"

"с той стороны никто ничего не отводит". "У нас нет подтверждений даже ОБСЕ. Они не могут сказать, сколько и чего там отведено, потому что наблюдателей туда просто не пускают. Минные поля перед позициями никто не снимает"

"Пока что эти территории мы превратили в серую зону". Он указал на опасность такой ситуации. "В Луганске уже идут разговоры о том, что туда надо вводить полицию "ЛНР". Практически ползучая оккупация продолжается"

Военный эксперт Олег Жданов
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"с той стороны никто ничего не отводит". "У нас нет подтверждений даже ОБСЕ".

Ложь. отчеты ОБСЕ в открытом доступе
"потому что наблюдателей туда просто не пускают."
наполовину ложь.
Минные поля перед позициями никто не снимает"

Ложь.
"В Луганске уже идут разговоры о том, что туда надо вводить полицию "ЛНР"

он из Луганска пишет?
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/438539?download=true



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Бери выше, прямо с кремля, кабинет рядом с )(уйлом
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ты сам то читал что выложил
СММ зафиксировала 21 единицу вооружения, размещенного в нарушение линий отвода
в неподконтрольном правительству районе Луганской области. Миссия также
зафиксировала вооружение, расположенное за линиями отвода,
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Читал, читал. там Град. Факт в том, что ОБСЕ все это фиксирует - ожнако подобные Ьксперты упрямо игнорируют тот факт что фиксируется все по возможностям. и предпочитают лить скапзки в уши. Кстати это данные на 10 число.
А вот Таблица признаков военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности веселее.
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ну просвети своей "не ложью", чего и сколько, и как далеко отвели твои сепары,
сколько спец-форт сооружений разобрали? На місці розведення сил у Петрівському почалося розмінування території, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4849
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ОБСЕ давно не авторитет, а рассадник агентов ГРУ ВС РФ
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враги и прислали На місці розведення сил у Петрівському почалося розмінування території, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3968
ты че такой не понятливый?
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все в открытом доступе, если конешн тебя гуугл не забанил ...
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и сразу опережая тупой вопрос ... кто же эти враги -друзья:

"Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились."
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Следуя этой логике - ЕС и США - предатели. Ты более чем сказочный - ты невероятный На місці розведення сил у Петрівському почалося розмінування території, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 416
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Правильно - ДРГ ГУР РФ зменшить свої втрати особового складу, бо вони мишебраття.
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сепаров нужно было ловить на кпп и пускать на раминирование
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Контрольовані Росією бойовики? Російські бойовики. І судячи з підриву комбрига 128-ї і декількох бійців, зняті у себе міни бойовики ставлять на залишених нами позиціях.
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12 ноября, около 16:00 часов, во время обхода позиций на линии взводных и ротных опорных пунктов, Источник: https://censor.net.ua/n3159372

Это значит, что это не оставленные нами позиции. не манипулируй фактами
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А я і не маніпулюю. Залишені позиції зробили можливим збільшенні сірої зони. Поки нові позиції не поистрвляні, не відпрацьовані схема вогню, як це було на старих позиціях, аодюрог зможе деякий час робити подібні диверсії. Ч ви хочете сказати, що комблюриг підірвався на своїй міні? Чи коди нашвидеуруч обладнували нові позиції, то пропустили міну, яка вибухнула саме під комбриглм? Яка ваша версія, що це було? Навчиться думати, а не підспівувати дилетантам від армії.
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зняті у себе міни бойовики ставлять на залишених нами позиціях

Вы писали?
Ч ви хочете сказати, що комблюриг підірвався на своїй міні?

не манипулируй и провоцируй, любезный. ты прекрасно понял, что я написал.
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Так я просто поспіхом написав "на" залишених позиціях, а мав написати "через" залишені позиції. Тут каюсь. Але моя теза в принципі вірна - поранення комбрига і бійців сталося через злочинні відведення. Крити є чим?
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как это могло произойти из-за преступного отвода, если на этом участке фронта нет отвода?
с Л-ЛОГИКОЙ - не дружим? КОроче, любезный, Вы, мягко говоря, обгадились с перевертыванием и манипуляциями, посему сливайтесь тактично.
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Также журналист опубликовал фото Евгения Коростелева, сделанное Александром Клименко всего два дня назад в зоне разведения войск Богдановка - Петровское. Участок в зоне ответственности его бригады.Источник: https://censor.net.ua/n3159313
Тобі цього не досить, ватан?
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из этой же статьи:
Подрыв произошел при обходе передовых позиций бригады в районе Новотроицкого Волновахского района Донецкой области.Источник: https://censor.net.ua/n3159313

ты у мамы немного болен головой?, ватан?
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Вумниц, це пишуть для таких, як ти такі як ти. Здогадайся, чому? 😁
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ПральнА. Щоб кацапам та сепарам безпечніше було
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