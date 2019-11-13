 На месте разведения сил в Петровском началось разминирование территории, - штаб ООС

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщил начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев.
"Сегодня началась в 12.00 практическая фаза разминирования на участке № 3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское", - сказал Агеев.
Он уточнил, что этот процесс является зеркальным, контролируемые Россией боевики тоже осуществляют разминирование.
"Согласно подтверждению ОБСЕ мероприятия по разминированию проходят зеркально. Они заверяют, что противник с той стороны также проводит соответствующие мероприятия по разминированию своей части участка", - подчеркнул Агеев.
По его словам, в соответствии с утвержденным планом графиком разведения сил и средств, принятым 1 октября в Минске на заседании рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, непосредственно на разминирование дается до семи суток.
Напомним, 9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.
Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.
"Окопы будут засыпаны, блиндажи засыпаны. Все, что было построено из деревянных или бетонных сооружений, будет разобрано"
"с той стороны никто ничего не отводит". "У нас нет подтверждений даже ОБСЕ. Они не могут сказать, сколько и чего там отведено, потому что наблюдателей туда просто не пускают. Минные поля перед позициями никто не снимает"
"Пока что эти территории мы превратили в серую зону". Он указал на опасность такой ситуации. "В Луганске уже идут разговоры о том, что туда надо вводить полицию "ЛНР". Практически ползучая оккупация продолжается"
Военный эксперт Олег Жданов
Ложь. отчеты ОБСЕ в открытом доступе
"потому что наблюдателей туда просто не пускают."
наполовину ложь.
Минные поля перед позициями никто не снимает"
Ложь.
"В Луганске уже идут разговоры о том, что туда надо вводить полицию "ЛНР"
он из Луганска пишет?
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/438539?download=true
СММ зафиксировала 21 единицу вооружения, размещенного в нарушение линий отвода
в неподконтрольном правительству районе Луганской области. Миссия также
зафиксировала вооружение, расположенное за линиями отвода,
А вот Таблица признаков военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности веселее.
сколько спец-форт сооружений разобрали?
Зачем тогда их пригласили? Уже как пять лет?
ты че такой не понятливый?
"Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились."
Это значит, что это не оставленные нами позиции. не манипулируй фактами
Вы писали?
Ч ви хочете сказати, що комблюриг підірвався на своїй міні?
не манипулируй и провоцируй, любезный. ты прекрасно понял, что я написал.
с Л-ЛОГИКОЙ - не дружим? КОроче, любезный, Вы, мягко говоря, обгадились с перевертыванием и манипуляциями, посему сливайтесь тактично.
Тобі цього не досить, ватан?
Подрыв произошел при обходе передовых позиций бригады в районе Новотроицкого Волновахского района Донецкой области.Источник: https://censor.net.ua/n3159313
ты у мамы немного болен головой?, ватан?