 Финансовый коллапс и катастрофа инфраструктуры: мэры украинских городов возмущены проектом Госбюджета-2020

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", такое мнение высказывают мэры ряда украинских городов.
По их словам, новый бюджет не предполагает, в частности, и финансирования ремонтов объектов критической инфраструктуры, которая изношена по всей стране.
Так, в проекте главного финансового документа страны не предусмотрены деньги на ремонт Хаджибеевской дамбы в Одессе, прорыв которой станет катастрофой.
"Нам придётся ликвидировать последствия настоящей техногенной катастрофы", – убежден городской голова Одессы Геннадий Труханов.
По словам мэра столицы Виталия Кличко, депутаты Киевского городского совета должны безотлагательно обратиться в Верховную Раду и Кабинет Министров по поводу проекта Госбюджета-2020.
"Я обращался к народным депутатам, в Министерство финансов, к Премьер-министру, к сожалению, пока нас не услышали", – сказал Кличко.
В Днепре мэр Борис Филатов также заявил, что без денег, которых местное самоуправление может лишиться в 2020 году, город рискует остаться без новых транспортных маршрутов, ремонтов в школах, строительства парков и дорог.
"Есть информация, что в 2020 году бюджет Днепра могут ограбить на 1,5-2 миллиарда. Хочу, чтобы люди понимали, к чему это приведет. Троллейбуса на ж/м Победа-6 не будет. Зато будет сокращение ремонтов в школах, садиках, на теплотрассах".
В ближайшее время украинские городские советы намерены проводить внеочередные сессии. Так, в муниципалитете Тернополя депутаты приняли обращение к правительству о необходимости оставить городу акциз на топливо.
Вместе с тем, существующий проект Госбюджета-2020 экономисты называют документом "косметических изменений".
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Таке вже було
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Сплотимся вокруг нашего гаранта Бени!!
пусть Труха перестанет переделывать в 25-й раз остановки транспорта и пиарные детские площадки и покупать светящиеся скамейки из роССии.
Порох ему отдал городам все их средства, а им все мало. не наворовались.
А что вы хотели если бюджет лепили клоуны, продавцы и доярки?
Тогда еще более логичным выглядит "замирение" с Рашей - после "замирения", деньги для поддержания Зе-режима даст Раша. О чем давно говорилось, но не хотелось верить.
2. кто-нибудь знает какую часть собираемых налогов город/область могут оставить себе, а сколько отправляют центральной власти?!
І при цьому немає сечі взяти і увімкнути логіку? Чи ти коли чуєш грім і бачиш блискавки на небокраї, а вітер вже ламає галузі дерев і летять аркуші - кажеш "хахаха, вечно синоптики пугают какими-то там грозами и ураганами, какая там гроза? никаких ураганов вообще нет, вьідумки метеомафии"
Чи Зе-лохторат й досі не може зробити логічні ув'язнення, навіть маючи подання про те, що коїться?
"Ми готові взяти у росіян 100 мільярдів доларів. Я думаю, що вони з радістю нам їх дадуть", - зазначив олігарх.
Люди хочуть миру, хорошого життя, вони не хочуть воювати. А ви, - Америка, - змушуєте нас воювати і навіть не даєте нам грошей за це», - додав Коломойський.
НьюЙоркТаймс
(с) Луцій Анней Сенека
А тепер плачуть що їм грошей не хватає, і буде коллапс, крадіть менше і на все хватить.....
Петя розкидав дотації на місця бо вони мали зробити йому вибори, але мери його кинули ну або Аваков не дав непонятно... а тепер ниють коли їх від корита відривають..