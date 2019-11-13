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 Политика Украины
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 Рада приняла за основу законопроект о рынке земли. ВИДЕО

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10).

За соответствующее решение проголосовали 240 нардепов, передает Цензор.НЕТ.

Проект закона Украины № 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 10.10.2019 года предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности.

Право покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения будет предоставлено гражданам Украины, территориальным общинам, государству, юридическим лицам Украины.

Рада приняла за основу законопроект о рынке земли 01

Законопорект, в частности, поддержали 227 депутатов фракции "Слуга народа" и 13 внефракционных депутатов. Из фракции ОПЗЖ 2 голоса "против", 1 не голосовал, "Европейская солидарность" - 20 "против", 3 воздержались, Батькивщина" - все нардепы "против" законопроекта, нардепы "Голоса" воздержалиьс от голосования, депутатаская группа "За будущее" - 3 "против, 16 воздержались, 4 нардепа не проголосовали.

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Вместе с тем, до 1 января 2024 года будет действовать переходный период. Во время переходного периода, иностранцы и юридические лица бенефициарным владельцем (контроллером) которых являются иностранцы, лица без гражданства, юридические лица, созданные по законодательству иному, чем законодательство Украины, иностранные государства не смогут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения. Вместе с тем, указанные требования не распространяются на случаи приобретения в собственность земельных участков их арендаторами, которые являются сельскохозяйственными товаропроизводителями, если с момента государственной регистрации юридического лица - приобретателя права собственности прошло не меньше 3 лет.

Также согласно законопроекту устанавливается минимальная стартовая цена продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности на земельных торгах на уровне не ниже нормативной денежной оценки.

Предусматривается введение ограничения на совокупную площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, которая может находиться в собственности гражданина и юридического лица, - не более 35% сельскохозяйственных земель объединенной громады, 15% сельскохозяйственных земель области и 0,5% сельскохозяйственных земель Украины.

Напомним, 11 ноября президент Владимир Зеленский обнародовал видеообращение, в котором заявил, что власти проведут референдум о продаже земли иностранцам.

Источник: https://censor.net.ua/n3159398
 
 
 Топ комментарии
 
Ось і продали Україну. Мазалтоф!
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Так вот как беня получит100 лярдов.
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Покажите страны где приватизация заводов проходила как у нас. Мы - американские индейцы без своей земли...
Только сволочи которым будущее Украины пофиг могут быть за рынок
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сначала бери у себя в подъезде, всеососцали, потом думай об американских индейцах.
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В странах с продаже продают по 200000 гектар в одни руки? Это не рынок это захват территории
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до 200000 гектар в одни руки! Рада ухвалила за основу законопроєкт про ринок землі - Цензор.НЕТ 4999
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Правильно или нет покажет время. А вот то что рыги против то это хороший маркер что всё делается правильно. Эти ублюдки никогда за людей не переживали и переживать не будет. Они могут быть против только если закон ударит по их карману.
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Землю скупят жиды-мародёры, а потом варвары и дикари из Козляндии. Это всё по их сценарию.
А жиды удерут в Израиль.
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Сейчас карманные депутаты на местах переведут купленную за копейки землю под другие виды использования и будут продавать за совсем другие деньги.
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Создавайте петицию в раду об отмене закона. Посмотрим. Сколько людей проголосует.
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Нагадайте, на яку з петицій ця Рада, чи цей презЕ відреагували? Як казав його богдан: " Эта периция была шуткой"
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а теперь чтоб отвлечь лююдей от деребана земли ЗЕ попросит Путина пару недель ...уярить на донбассе по полной. и под поводом сильных боевых действий все митинги называть дестабилизацией и расшатыванием лодки. и еще раз напомнит нам что у нас война
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Зебіли, починайте святкувать. Кацапських тролів вже від щастя тіпає. Приєднуйтесь
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ЗЕЛЯ очередной раз ****** своих избирателей! СЛАВА ЗЕ И ЕГО КОМАНДЕ!!
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Кацапе, досить брехать. До речі, ти беню згубив № 10
Найбільші українські земельні феодали
Назва компанії
Хто володіє або контролює
Оренда, тис. га
1
«Українські аграрні інвестиції»,
«Ренесанс Груп», Росія
Стівен Дженнінгс, основний власник та голова правління "Ренесанс Груп"
300
2
«Ленд Вест», «Дакор»
Данило та Михайло Корилкевичі, власники агрохолдингу "Ленд Вест компанії" та цукрового холдингу "Західна компанія "Дакор"
300
3
ММК ім. Ілліча
Володимир Бойко, генеральний директор ММЛ ім.Ілліча
240
4
«Нафком-Агро»
Олександр Кравчук, син першого президента Леоніда Кравчука, контролює компанію "Нафком"
220
5
Американська корпорація New Century Holdings
Джорж Рор, володіє декількома десятками агрогосподарств через мажоритарні частки в трьох українських СП
220
6
«Миронівський хлібопродукт»,
ТМ «Наша Ряба»
Юрій Косюк, власник групи підприємств "Миронівський хлібопродукт"; Ігор Тарасюк (ДУС), Юрій Мельник, міністр АПК
180
7
«Астарта-Київ»
Віктор Іванчик, Валерій Коротков -основні власники цукрового холдингу "Астрата-Київ" Олександр Садиков*
165
8
«Агротон»
Юрій Журавльов, власник групи "Агротон", в яку інтегровано 25 агропідприємств
150
9
Агрохолдинг «Мрія»
Іван Гута, власник агрохолдингу "Мрія"
150
10
«ПриватАгроХолдинг»
Ігор Коломойський,Геннадій Боголюбов, співвласники групи "Приват"
136
11
«Райз-Агро»
Віталій Цехмістренко,екс-депутат від НУ, власник холдингу "Райз"
135
12
Landcom International Plc
Ричард Спінкс, один із засновників групи "Райз"
115
13
«Євроінвестбуд»
Анатолій Камінський, віце-президент групи "Інсеко", екс-депутат облради від ПР, екс- голова Рівненської райдержадміністрації
107
14
«Агропродінвест»
Петро та Олексій Порошенко, контролюють групу "Укрпромінвест"
100
15
НПФ «Сінтал Д»
Микола Толмачів, співвласник Sintal Agriculture Public Ltd, основний бізнес будівельна компанія ТММ
100
16
«Цукровий союз «Укррос»
Сергій Федоренко , голова спостережної ради
100
17
«Укрзернопром-Агро»
Євген Ленг, Антон Шишкін -засновник холдингу "Укрзернопром"
100
18
Лотуре-Агро
Олександр Милай, контролює корпорацію "Лотуре"
90
19
Індустріальна молочна компанія
Олександр Петров, здійснює контроль
86
20
«Кернел»
Андрій Веревський -мажоритарний власник агрохолдингу "Кернер Груп", нар.деп. від БЮТ
85
21
Нібулон
Олексій Вадатурський, засновник та директор компанії "Нібулон"
80
22
«Західна компанія «Дакор»
Мирослав Поліо -голова правління
80
23
Сварог Вест Груп
Сергій Буряк, голова ДПАУ, Олександр Буряк, народний депутат від БЮТ - близькі до агрокорпорації "Сварог Вест Груп"
75
24
Агрофірма АТК
Володимир Школьник, співвласник бізнес-центрів "Форум" та мережі супермаркетів "Фуршет"
65
25
Агрофірма «Шахтар»
Юхим Звягільський, почесний голова ради директорів АП "Шахта ім..Засядьмо" нар.деп.. від ПР
60
26
«Агромарс»,
ТМ «Гаврилівські курчата»
Євген Сігал , власник компанії, народний депутат БЮТ
35
27
«ТАС»
Сергій Тігіпко, контролює групу ТАС, радник прем`єр-міністра
30
28
Богдан Губський
Депутат БЮТ
16**
29
ІСД
Сергій Тарута, власник ІСД
13
30
«Смарт-холдинг»
Вадим Новинський, президент холдингу
5
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Закрой уже рот ,зебоба дикая,Порошенко не голосовал за продажу Украинской земли.
Давай лучше вспомним сколько га у твоего клоуна в Крыму.
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Тимошенко: власть открывает путь к колонизации Украины. Видео
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нее это ты зебил убейся Беня так скажет а у тебя мозгов нет .пропащий негодяй ТЫ
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Головне,"українцям" Новинським нічого не продати,бо збудують на наших землях " хрюській мір"
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Чувствую, этот псих скоро начнет коллажи с обнимающимися Порохом и ЗеМоникой выкладывать.
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я за ринок землі
але щось мені дуже не подобаються ті, хто його намагається створювати
я б зеклованам гівно з колектора вичерпувати не довірив би, бо будуть всі в гівні
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Я "искренне" рад за партию слуг народа, это в скором будущем очень богатые люди.
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зелебобики в восторге, теперь могут продать частичку родины кому-то, да хоть парашке...
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Рынок земли нужен. Но не сейчас и не при этой власти. Эта зебильная команда заработает бабла и испарится, а Украине с этим потом жить
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Зелень предатели Украины и украинского народа!
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Зеля обещал сперва референдум... и опять ******!!!!!!!
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та он уже стоко раз ****** что как говорится это уже не аргумент
1 Понижение тарифов - обманул будет даже повышение
2 ЗП учителям - обманул говорят что многих учителей уволят (оптимизация школ)
3 Референдум по продаже земли - обманул
4 Демонополизация и деолигархизация экономики - обложил ФОПы новыми поборами

как говорится ДЕЛА ГОВОРЯТ ЛУЧШЕ СЛОВ!
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сделали дело можно расходиться Рада ухвалила за основу законопроєкт про ринок землі - Цензор.НЕТ 3502 ви зробили ЦЕ разом ! Рада ухвалила за основу законопроєкт про ринок землі - Цензор.НЕТ 7186
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мрази и подонки зелеНЫе!
барыги зеЛЕные!всю эту падаль на ростов гнать нужно!чем скорей тем лучше!
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зелебобы, зачем вам рынок земли? купить у вас денег нет, зубожиння... продать за 5 штук зелени? что ещё готовы продать, парашка купит...
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Наконец выполнили главное тербование Конституции. Земля народу! Рада ухвалила за основу законопроєкт про ринок землі - Цензор.НЕТ 7680
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а перечислить пофамильно можешь кому именно будет земля! ПРО ЗЕМЛЯ ВСЕМ ЛУЧШЕ НЕ ПИШИ ГЛУПО И СМЕШНО БУДЕТ!!
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У меня уже есть 4 га! Рада ухвалила за основу законопроєкт про ринок землі - Цензор.НЕТ 7218
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скоро не будет! они у тебя есть именно потому что на тебя еще не обратили внимание! скоро обратят и отберут! (именно отберут а не купят как ты думаешь)!
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Кончно не будет, потомоу что я породам и куплю квартиру в Блогарии. Буду сдавать и само тдыхать. Рада ухвалила за основу законопроєкт про ринок землі - Цензор.НЕТ 8670
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так ты ж продать хочешь свой кусок, так что земля не народу а олигархам, которые скупят все
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Наконец продам, какя тебе разница кому?
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Да да, по 200000 гектаров достанется она народу, только не Украины
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3,14з#офрІкцій слуги урода у повному (майже) складі ...
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Как говорили в Пиратах карибского моря: - Идем на войну!
Это шаги к Импичменту??? Когда начнут бить" по хитрой рыжей морде" с зелёным значком? Пытающихся продать суверенитет Украины!
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з кожним днем все більше заглиблюємось у пучину самовинищення
ви зробили це разом!
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Джіна випустили на волю. Наслідки не за горами.
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@ludmilafromkyiv

Теперь я надеюсь что ВСЕ поняли в чем опасность так званой "монобильшости" - это путь к диктатуре и вседозволенности , и остановить их при сегодняшней пассивности народа Украины будет очень трудно.
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кто-то не понимают, что землю покупают навсегда. самые ушлые и у кого есть деньги скупят лучшие куски, а 73% будут ходить по выделенным тропинкам между поместиями...
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так скоро в незалэжной не останется ни земли, ни воды, ни кругляка , зато кишечный гас никуда не денется
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Владимир Зеленский обнародовал видеообращение, в котором заявил, что власти проведут референдум о продаже земли иностранцам.Источник: https://censor.net.ua/n3159398

а как на счет покупки земли гражданами Украины?
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Этот закон - позор и самое большое преступление против украинского народа за все время независимости. Если оппозиционные силы не выведут народ на Майдан, то значит и нет в Украине никакой оппозиции.
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А ты в єто время будешь греть зад на диване. Нельзя всю жизнь выезжать на чужой спине.
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Я живу в Киеве и выйду без проблем. Но лидеры мнений должны для начала позвать людей на майдан.
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Майдан має одночасно починатись в декількох місцях.
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Хоч в чомусь націоналісти і більшовики разом.
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Ну вот,браты,и вернулись мы в начало октября 17-го года
как и не было десятков миллионов жертв за эту землю - просто ниоткуда,с улицы пришли отбарбершопленые мальчики в узких брючках и спустили за минуту страну в унитаз - во благо народа..не своего,конечно..конгениальная комбинация !
а где-то в эту же минуту заплакал новорожденный мальчик - то ли Володя,то ли Иосиф,то ли Адольф..
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К сожалению терерь наши дети будут лишены будущего в своей стране.
Как поется в песне - оре нивку чужую, добре хоч в своїм краю
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Ну, что ж, переходим ко 2му действию : фабрики - рабочим!
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А хватит ли государству Украины Приставить ко всем владельцам Пая и членам их семей круглосуточную охрану? Это шаги к физическому истреблению владельцев Пая. Не ужели они думают, что кто то им позволит заработать, на этом рынке бабок. Уже черные рейдеры ожидают когда выезжать по спискам владельцев Пая на землю. Осталась мелочь продавить право на продажу. За такое можно и всю Зеленую команду в Зелени утопить!
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Норм. Тепер дефолт і Беня прибарахлить землі за копійки.
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