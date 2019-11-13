 Рада приняла за основу законопроект о рынке земли. ВИДЕО

За соответствующее решение проголосовали 240 нардепов, передает Цензор.НЕТ.
Проект закона Украины № 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 10.10.2019 года предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности.
Право покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения будет предоставлено гражданам Украины, территориальным общинам, государству, юридическим лицам Украины.
Законопорект, в частности, поддержали 227 депутатов фракции "Слуга народа" и 13 внефракционных депутатов. Из фракции ОПЗЖ 2 голоса "против", 1 не голосовал, "Европейская солидарность" - 20 "против", 3 воздержались, Батькивщина" - все нардепы "против" законопроекта, нардепы "Голоса" воздержалиьс от голосования, депутатаская группа "За будущее" - 3 "против, 16 воздержались, 4 нардепа не проголосовали.
Вместе с тем, до 1 января 2024 года будет действовать переходный период. Во время переходного периода, иностранцы и юридические лица бенефициарным владельцем (контроллером) которых являются иностранцы, лица без гражданства, юридические лица, созданные по законодательству иному, чем законодательство Украины, иностранные государства не смогут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения. Вместе с тем, указанные требования не распространяются на случаи приобретения в собственность земельных участков их арендаторами, которые являются сельскохозяйственными товаропроизводителями, если с момента государственной регистрации юридического лица - приобретателя права собственности прошло не меньше 3 лет.
Также согласно законопроекту устанавливается минимальная стартовая цена продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности на земельных торгах на уровне не ниже нормативной денежной оценки.
Предусматривается введение ограничения на совокупную площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, которая может находиться в собственности гражданина и юридического лица, - не более 35% сельскохозяйственных земель объединенной громады, 15% сельскохозяйственных земель области и 0,5% сельскохозяйственных земель Украины.
Напомним, 11 ноября президент Владимир Зеленский обнародовал видеообращение, в котором заявил, что власти проведут референдум о продаже земли иностранцам.
Только сволочи которым будущее Украины пофиг могут быть за рынок
А жиды удерут в Израиль.
Найбільші українські земельні феодали
Назва компанії
Хто володіє або контролює
Оренда, тис. га
1
«Українські аграрні інвестиції»,
«Ренесанс Груп», Росія
Стівен Дженнінгс, основний власник та голова правління "Ренесанс Груп"
300
2
«Ленд Вест», «Дакор»
Данило та Михайло Корилкевичі, власники агрохолдингу "Ленд Вест компанії" та цукрового холдингу "Західна компанія "Дакор"
300
3
ММК ім. Ілліча
Володимир Бойко, генеральний директор ММЛ ім.Ілліча
240
4
«Нафком-Агро»
Олександр Кравчук, син першого президента Леоніда Кравчука, контролює компанію "Нафком"
220
5
Американська корпорація New Century Holdings
Джорж Рор, володіє декількома десятками агрогосподарств через мажоритарні частки в трьох українських СП
220
6
«Миронівський хлібопродукт»,
ТМ «Наша Ряба»
Юрій Косюк, власник групи підприємств "Миронівський хлібопродукт"; Ігор Тарасюк (ДУС), Юрій Мельник, міністр АПК
180
7
«Астарта-Київ»
Віктор Іванчик, Валерій Коротков -основні власники цукрового холдингу "Астрата-Київ" Олександр Садиков*
165
8
«Агротон»
Юрій Журавльов, власник групи "Агротон", в яку інтегровано 25 агропідприємств
150
9
Агрохолдинг «Мрія»
Іван Гута, власник агрохолдингу "Мрія"
150
10
«ПриватАгроХолдинг»
Ігор Коломойський,Геннадій Боголюбов, співвласники групи "Приват"
136
11
«Райз-Агро»
Віталій Цехмістренко,екс-депутат від НУ, власник холдингу "Райз"
135
12
Landcom International Plc
Ричард Спінкс, один із засновників групи "Райз"
115
13
«Євроінвестбуд»
Анатолій Камінський, віце-президент групи "Інсеко", екс-депутат облради від ПР, екс- голова Рівненської райдержадміністрації
107
14
«Агропродінвест»
Петро та Олексій Порошенко, контролюють групу "Укрпромінвест"
100
15
НПФ «Сінтал Д»
Микола Толмачів, співвласник Sintal Agriculture Public Ltd, основний бізнес будівельна компанія ТММ
100
16
«Цукровий союз «Укррос»
Сергій Федоренко , голова спостережної ради
100
17
«Укрзернопром-Агро»
Євген Ленг, Антон Шишкін -засновник холдингу "Укрзернопром"
100
18
Лотуре-Агро
Олександр Милай, контролює корпорацію "Лотуре"
90
19
Індустріальна молочна компанія
Олександр Петров, здійснює контроль
86
20
«Кернел»
Андрій Веревський -мажоритарний власник агрохолдингу "Кернер Груп", нар.деп. від БЮТ
85
21
Нібулон
Олексій Вадатурський, засновник та директор компанії "Нібулон"
80
22
«Західна компанія «Дакор»
Мирослав Поліо -голова правління
80
23
Сварог Вест Груп
Сергій Буряк, голова ДПАУ, Олександр Буряк, народний депутат від БЮТ - близькі до агрокорпорації "Сварог Вест Груп"
75
24
Агрофірма АТК
Володимир Школьник, співвласник бізнес-центрів "Форум" та мережі супермаркетів "Фуршет"
65
25
Агрофірма «Шахтар»
Юхим Звягільський, почесний голова ради директорів АП "Шахта ім..Засядьмо" нар.деп.. від ПР
60
26
«Агромарс»,
ТМ «Гаврилівські курчата»
Євген Сігал , власник компанії, народний депутат БЮТ
35
27
«ТАС»
Сергій Тігіпко, контролює групу ТАС, радник прем`єр-міністра
30
28
Богдан Губський
Депутат БЮТ
16**
29
ІСД
Сергій Тарута, власник ІСД
13
30
«Смарт-холдинг»
Вадим Новинський, президент холдингу
5
Давай лучше вспомним сколько га у твоего клоуна в Крыму.
але щось мені дуже не подобаються ті, хто його намагається створювати
я б зеклованам гівно з колектора вичерпувати не довірив би, бо будуть всі в гівні
1 Понижение тарифов - обманул будет даже повышение
2 ЗП учителям - обманул говорят что многих учителей уволят (оптимизация школ)
3 Референдум по продаже земли - обманул
4 Демонополизация и деолигархизация экономики - обложил ФОПы новыми поборами
как говорится ДЕЛА ГОВОРЯТ ЛУЧШЕ СЛОВ!
у голосину!
барыги зеЛЕные!всю эту падаль на ростов гнать нужно!чем скорей тем лучше!
Это шаги к Импичменту??? Когда начнут бить" по хитрой рыжей морде" с зелёным значком? Пытающихся продать суверенитет Украины!
ви зробили це разом!
@ludmilafromkyiv
Теперь я надеюсь что ВСЕ поняли в чем опасность так званой "монобильшости" - это путь к диктатуре и вседозволенности , и остановить их при сегодняшней пассивности народа Украины будет очень трудно.
а как на счет покупки земли гражданами Украины?
как и не было десятков миллионов жертв за эту землю - просто ниоткуда,с улицы пришли отбарбершопленые мальчики в узких брючках и спустили за минуту страну в унитаз - во благо народа..не своего,конечно..конгениальная комбинация !
а где-то в эту же минуту заплакал новорожденный мальчик - то ли Володя,то ли Иосиф,то ли Адольф..
Как поется в песне - оре нивку чужую, добре хоч в своїм краю