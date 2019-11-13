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 Политика Украины, Общество
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Все про:Коломойский (1238) Медведчук (997) пропаганда (2348) СМИ (3259) Бородянский Владимир (33)

 Я борюсь за неманипулятивный контент в СМИ, и Коломойский с Медведчуком для меня не помеха, - Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский готов боротся за объективную подачу информации в СМИ вне зависимости от их владельцев.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Это не борьба против Коломойского, или против Медведчука, или против любой фамилии, которая там будет или есть сегодня. Это борьба за то, чтобы информационное пространство Украины было безопасным. Это борьба за то, чтобы украинцы потребляли неманипулятивний контент. Вот за это я буду бороться", - отметил министр.

При этом Бородянский подчеркнул, что фамилия владельца СМИ не является для него камнем преткновения.

"Если там будет фамилия любая, значит буду бороться с любой фамилией, которая будет стоять с той стороны", - сказал он.

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Полный текст интервью с Владимиром Бородянским читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3159395
 
 
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Так ты им тоже не помеха со своей "борьбой" )))
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Якраз оцим двом /коломойський і медведчук\ і буде все дозволено
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Готовмюий боротися з Еспресо, Прямим, Пятим, з інтернет-виданнями. І залишиться лише чесний і неманіпулятивний пул Коломойського-Медведчука.
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Неманипулятивный контент. Неужели есть такой на каналах, где их собственники олигархи???? Именно олигархат мешает бороться за украинскую пропаганду против имперской или откровенно пророссийской. Народ, к сожалению, верит только пропаганде (пример-73%). Для того, чтобы люди превратились из быдломассы в активных членов общества, нужно научить их мыслить, анализировать информацию. А это произойдет только тогда, когда они из пассивных халявщиков, страдающих по совку, превратятся в собственников хотя бы малого бизнеса. А для этого нужны реформы, улучшающие среду для развития малого бизнеса, а таких реформ нет. Пока все делается только в интересах олигархов, причем отдельных кланов
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Самый манипулятивный - Кривой Порошенка
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