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 Политика Украины
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 Мы как правоцентристы поддерживаем рынок земли, но в нынешнем виде закон принимать нельзя, - Ирина Геращенко

Законопроект, который предлагает президентская фракция "Слуга народа" о рынке земли не отвечает интересам украинского общества и в таком виде не может быть принят.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

Она подчеркнула, что фракция "Европейская Солидарность" категорически против того, чтобы судьбоносные для страны законы обсуждались по сокращенной процедуре и принимались в спешке.

"В законе, который сегодня пытаются протащить "слуги", нет ключевого - права украинца купить землю. Да, он сможет продать свои паи, но купить он ее не сможет. Поскольку не предусмотрен прозрачный кадастр земли, нет такой позиции, как качество земли, а идет "уравниловка" плодородных земель Черкасской, Полтавской и более сложных для обработки земель Херсонщины. Также не предусмотрена защита земли для того, чтобы люди, которые обрабатывают землю могли вкладывать в нее. Кроме того, не предусмотрено создание земельного банка. На самом деле, в предложенных проектах законов не услышан простой селянин и фермер", - подчеркнула политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Закон сырой, за него не стоит голосовать в первом чтении", - Верещук о законопроекте по рынку земли

Геращенко также отметила, что лучший выход из этой ситуации - отложить рассмотрение вопроса, сесть вместе за круглый стол и разработать такой законопроект, который объединит сессионный зал.

"Этот законопроект должен защитить крестьянина, ввести в Украине прозрачный кадастр земли, должен запретить отдавать в одни руки 200 000 гектаров земли, ведь это приведет к официальному созданию латифундистов в Украине, а не станет помощью фермерам", - добавила она.

"Наша фракция предлагает сегодня снять этот вопрос с рассмотрения и провести серьезную политическую и общественную дискуссию", - подытожила Ирина Геращенко.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада рассматривает законопроекты о рынке земли.

Первым в повестке дня внесен правительственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Нардепы из разных фракций подали 10 альтернативных законопроектов.

Согласно предложениям Кабмина, приобретать право собственности на земельные участки сельхозпредприятий назначения смогут граждане Украины, юридические лица, образованные по законодательству Украины, территориальные общины и государство. Законопроекты рассмотрят в первом чтении.

Источник: https://censor.net.ua/n3159394
 
   
 Топ комментарии
 
Зебіли, ви насправді такі тупі чи просто тварюки? Вона ж 100% права!
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Порошенко и Медведчук - это сила! Парни поддерживают друг друга всегда и везде. А лохам по ушам ездят мовой и верой.
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Просто треба у коментарії щоб було слово мародер, свинарчук, офшорник чи потрох - інакше грошей не дадуть. Мы как правоцентристы поддерживаем рынок земли, но в нынешнем виде закон принимать нельзя, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5695
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Правильно- твой Петруха уже так не заработает.. Мы как правоцентристы поддерживаем рынок земли, но в нынешнем виде закон принимать нельзя, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 9689
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а це до чого? ти неміряно грошей на тому заробиш, чи що? Чи може твоя бабуся збагатиться?
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Просто треба у коментарії щоб було слово мародер, свинарчук, офшорник чи потрох - інакше грошей не дадуть. Мы как правоцентристы поддерживаем рынок земли, но в нынешнем виде закон принимать нельзя, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5695
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В начале 90х лохам раздали убитые хрущевки по 5 тыс $, а пока они наслаждались этим своим лоховским "счастьем", из под носа евреи увели всю промышленность, на триллионы $$$. Сегодня те же "благодетели" свистят о "праве сылянына" продать свой пай, за те же 6 тыс $, а под шумок спиз@ят последнее богатство Украины, потом перепродадут за триллионы $$$, и на Израиль, греть пузо, и делать себе жидализацию с эпиляцией.
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она правильно все говорит,сн хочет протащить сырой закон без обсуждения и поправок
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політичні шахраї, ми підтримуємо але проти.
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Порошенко и Медведчук - это сила! Парни поддерживают друг друга всегда и везде. А лохам по ушам ездят мовой и верой.
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Ні, не забув. За п'ять років вЗСУ не з'явилося жодної гармати натівського калібру, жодного літака чи гвинтокрила, жодної тактичної ракети, жодного нового робочого чи пострілу до гаубиці.
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Розграбував, падлюка, армію!
Нав"язує в Україні українську мову!
Заснував незалежну від МП церкву!
Доколе!
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відразу видно спеціаліста по калібрам
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Дидовик, неужели вам и вправду хоть чтото платят за такое?
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Лахтинская мерзота опять несет хрень ,ты зачем такой падлючий,зачем,как кацап?
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вы к правым имеете такое же отношение, как морские свинки к морю и свиньям.. хотя без моря будет гораздо точнее.. в вашей ситуации..
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запрет для "одних рук" всё равно не поможет. один хрен выкупят подставные.
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Одна рука у дупі ляльки, інша - вільна для хапальних рефлексів - так нині перебудована наша держава.
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Крымский Автономный Округ. Краснодарского Края. Ну ясно же.
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Зебіли, ви насправді такі тупі чи просто тварюки? Вона ж 100% права!
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Як би були розумні, то не обрали б блазня в президенти.
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Ты ж падла кричала о зраде с продажей, а теперь оказывается продавать можно но по чуть доработанному закону.
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Падла це ти, і про зраду верещало також. І мало того, дебіл ти останній, якщо підтримуєш той зебільний деребан.
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Соя тупая, ты скажи ты за продажу земли или нет. ПЕС выступает ЗА как и Слуга.
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Придурку, головною перепоною продажу всі ці роки була відсутність Земельного банку і чіткого обліку землі, тому й продовжували мораторій. Ніхто з попередників, навіть бариги, не дозволяли собі відкрити ринок без цього, бо по іншому це просто афера. Зебіле, хіба ж то тяжко зрозуміти? Створюйте банк, робіть інвентаризацію, створюйте запобіжники від рейдерства і афер. Захистіть нашого землероба, а вже тоді відкривайте ринок. Працюйте, тварюки, а не просто виконуйте забаганки всіляких каломойш. Дійшло до тебе, падло?
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Повністю підтримую Gal,особливо його останнє слово...
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как -бы открыть рынок счастья и торговать вместе с землей?!
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У мене є пай. Але купити його в мене зможе тільки умовний учитель з зарплатою 4к дол за 2 роки. Це я про реальність - віртуальну і не дуже. Мы как правоцентристы поддерживаем рынок земли, но в нынешнем виде закон принимать нельзя, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7342
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Слава Україні f4fad8f4 - спробуй дочитати до кінця ,мразота :
-Я достойно приму победу Зеленского.
-Я буду смотреть как все летит по п#зде и саркастически улыбаться, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
-Я буду смотреть как те, кому хотелось новых лиц в политике - увидят старые "регионаловские" рожи, которые дерибанили их еще при Яныке.
-Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
-Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
-Я пожму руку каждому, кто сейчас работает в Польше, но вынужден будет вернуться в Украину. Привет, мы скучали.
-Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту когда цена на нее станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
-Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на нее не станет денег в бюджете Украины.
-НО Я, *****, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так все повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ...ВАШИ РОДНЫЕ,СОСЕДИ,ДРУЗЬЯ... ВИДЕЛИ ИЗ ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ Ж@ПЫ МИРА
-Потому что настанет мое время вам сказать!
Я ЗНАЛ!!!
Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ: ЩО ВИ ТВОРИТЕ, КИНОМАНИ Х@РОВЫ!!!!
МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ..

.
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Ну и как ты принял падение гривны? Достойно или обосрался?
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Ты и вправду настолько глуп или просто чтоб не молчать?
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Только и9иот или вор-аферист будет вот так "открывать" рынок земли, как его открывают сейчас.
Любой здравомыслящий человек скажет, что перед открытием рынка земли надо провести:
1. полную инвентаризацию
2. создать единый реестр
3. провести реструктуризацию типов земель
4. провести экспертизу и классификацию земель
5. упорядочить и переоформить по новому реестру и классификации все существующие договора аренды земель
...
и только ЗАТЕМ уже открывать этот самый "рынок земли".
а без таких предварительных шагов, открытие "рынка земли", просто окончательный ДЕРИБАН земли и УЗАКОНИВАНИЕ разворовывания.
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ырка, твой пэпка прихватизировал даром100 000 га земли - зачем барыге столько?
Так вот - схватились они за землю намертво - отдайте народу. Она не ваша ! защикаладная шобла.
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Бедная соя, как она рвала дупу против продажи, а как оказалась ПЕС очень даже поддерживает снятие моратория.
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А что там у какцапов, как дела с земельным рынком?
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Ринку, як такого, по суті, нема. Покупців землі усі знаємо - десяток олігархів. То Янукович обленерго продавав, поки всі не розпродали. І як, хтось збагатився на тому, окрім олігархів? Може держава стала промисловішою чи багатшою? Ні, так голодранцем і лишилась. Тепер Вова-Бєня відкриють ринок землі. І як? Хто думає, що окрім тимчасової стабілізації Вовиної дупи й наповнення його з Бенею гаманців, то принесе користь державі? Це такий самий продаж державної - нашої з вами власності, - як і продаж всього, що було продано наліво - зробивши Україну найбіднішою країною Європи. У клоунів нема ніяких програм чи планів, окрім власного збагачення. Це пустий законопроект, якщо під нього нема об'єктів-проектів інвестування. Як, в цілому, і у Януковича. До такого проекту Україна мала б мати зовсім іншого "водія", ніж оце що зараз.
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ирочка вы свое просрали идите в жо...пу вместе с зелеными гандонами
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1. Один из скрытых подвохов, связанных с созданием рынка земли в странах с бедным населением по образцу развитых стран заключается в том, что существуют различные налоги (Land Tax, Rates и т.д.) для владельцев земли.
2. Поэтому даже если раздать бедным людям землю бесплатно, то большинство из них будет вынуждено быстренько и по низкой цене избавиться от земли, чтобы не платить налоги. Ведь не каждая старуха сможет превратить свою землю в источник дохода.
3. Если ваш дом стоит на вашей земле, то за эту землю тоже надо каждый год платить налог, который в разных странах называется по-разному. Если рыночная цена вашей земли высокая, то налог будет столь высоким, что вы не сможете его платить. И придётся продать землю вместе с домом.
4. Возникнут такие ситуации, о которых сейчас не догадываются люди, живущие в родном селе в собственном доме, в котором жили ещё их дедушка с бабушкой. После создания рынка земли они вдруг выяснят, что не могут платить налог на землю, на которой находится их дом.
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Вооот! только вчера в похожей теме разьяснял своим "лонгрид" одному владельцу якобы аж целых 4-х га земли, что такой резонансный проэкт закона так наспех принять пытаются не для того, что бы помочь и обогатить селян... "вы, будьте любезны, продайте свои паи, а мы их купим и идите дружно на ...., хотя нет, можете на хозяйстве поработать у нас за 3к грн, неофициально ессно"
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ПЕС за продажу земли а Зажиття против в любой форме, странное дело.
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Ринок землі по Зе закінчиться, як в Аргентині, коли обобч дороги паркан під самий асфальт, що навіть поссяти нема де, або взагалі тропа в метр завширшки між селами. Все інше - приватне і ціна тоді буде по 10 000дол. за га, фіг купиш собі навіть два метри на кладовищі, стоячі будуть ховати. Вся продукція сировиною на експорт і в Аргентині, аграрній країні, голод, люди недоїдають
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Чувак, чо ж ти тоді за Зе топив??? І да, тут зе-команда не якраз обманює, про ринок землі вони говорили ще під час передвиборчої кампанії!
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В першому я був за Юлю. А в другому за "кота в мішку". Але цей "кіт" виявивсь з рогами, пекельними очіма, собачим писком і рохкає по свинячому.
Дострокові.
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У земельних питаннях то не був кіт в мішку, вони ПРЯМО говорили про продаж землі!
Ще якраз із Юлею була перепалка в Разумкова на іств в Свободі слова по земельному питанню - якраз перед виборами...
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Пєця теж казав кожен рік про ринок землі, бо в нього мільон га куплених по довіреності за копійки.
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Ой, бідолашний ванька, мабуть, з "нелохів".
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Вірно все сказала. Чомусь обговорюють впровадження ринку землі,а сам законопроект,його альтернативи,механізми,думки експертів,роз'яснення серед суспільства відійшли на другий план.
"Рынок земли - переломный момент Зеленского"-пише Бутусов.А ти той закон від слуги читав ?Розумієш як він буде діяти на практиці ?Чим він відрізняється від подібних в сусідніх країнах ?

Які теперішні умови в Україні для відкриття цього ринку ?
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Нафтогах в ноябре поднимает тарифы на газ на 15%

И будет дальше поднимать тарифы. А Бенины аферисты цены на все поднимать будут до тех пор пока нищий ********* реформами украинец не продаст свою землю за три копейки внешним барыгам котор с неё не платят налоги
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было 14 - гавнорошенок подсыпали стало 15
интересно девки пляшут в псе ))
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Дык, зеленые кремлеботы не все питарасты!
Некоторые и на баб возбуждаются!
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Ира просто непоследовательна, когда ЮВТ говорила про невозможность продажи земли, Ирка говорила обратные вещи. А тут такая трансформация! Уже замлю , оказывается, продавать нельзя)))
Ира, хамелеон и брехуха, порошенко все равно будет сидеть
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троляка, ты хоть почитай что там написано в статье...абы свои 50 коп заработать ото за высер
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Мордва,будешь ті сидеть на чеченбутілке ,пащу роззявила ,тварюко...
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Хамло соевое, интересно, почему админы не банят тебя за откровенное хамство?
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переходящая ирка из еврейской петесолидарности пес - правоцентристка хде? Ми як правоцентристи підтримуємо ринок землі, але в нинішньому вигляді закон ухвалювати не можна, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3509 Ми як правоцентристи підтримуємо ринок землі, але в нинішньому вигляді закон ухвалювати не можна, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3509 Ми як правоцентристи підтримуємо ринок землі, але в нинішньому вигляді закон ухвалювати не можна, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3509 Ми як правоцентристи підтримуємо ринок землі, але в нинішньому вигляді закон ухвалювати не можна, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3509
в кровати или на столе Ми як правоцентристи підтримуємо ринок землі, але в нинішньому вигляді закон ухвалювати не можна, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7122 Ми як правоцентристи підтримуємо ринок землі, але в нинішньому вигляді закон ухвалювати не можна, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7122 Ми як правоцентристи підтримуємо ринок землі, але в нинішньому вигляді закон ухвалювати не можна, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7122 Ми як правоцентристи підтримуємо ринок землі, але в нинішньому вигляді закон ухвалювати не можна, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7122 Ми як правоцентристи підтримуємо ринок землі, але в нинішньому вигляді закон ухвалювати не можна, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7122 Ми як правоцентристи підтримуємо ринок землі, але в нинішньому вигляді закон ухвалювати не можна, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7122
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І Гончаренко додав (можете сперечатись):
"Насчет земли
Землю можно продавать только тогда, когда селянин сможет ее купить, а сейчас он может только ее продать. Точка."
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Вот именно сейчас селянин купить землю не может. Потому что это незаконно. А вот крупный агрохолдинг с толпой юристов через мутные схемы с арендой купить может.
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Вважаєте,що в українських селюків десь заховані чємоданчики з доларами ?
І які це схеми купівлі землі с/г призначення ? Я зацікавився.
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Селюки далеко не всі бідні. Хто працьовитий - мають і доллари і євро, весною-літом на землі хазяйнують, а після збору урожаю в Польшу їздять на заробітки поки в селі робити нічого. Ну а схема купівлі дуже проста - складається договір аренди на максимальний срок і оформляється заповіт на нового власника.
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Кто не понял что ЗЕ и его банда Слуг Народа (Бени) - это шобла наперсточников тому обращаться к психиатру
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от же ш *****, прямо як батько-порох )))
ми "за", але ми "проти"
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Ну так вносите поправки, предлагайте альтернативы. А то уже 20 лет висит этот мораторий. Решение уже не то, что назрело - давно перезрело.
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Зелю має викупати держава і потім віддавати її в оренду під цілий перелік вимог, умов і застережень. За порушення яких договір оренди припиняється достроково.
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Це в теорії, а на практиці чиновники за бюджетні кошти будуть викупляти землю, а потім здавати в оренду "своїм людям" за копійки. Потім виявиться, що бюджетних коштів на викуп всім бажаючим не вистачає, тому бажаючим прийдеться занести грошей чиновнику, щоб за його землю держава заплатила.
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плодородные земли продает только дебил под постройку.
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