 Мы как правоцентристы поддерживаем рынок земли, но в нынешнем виде закон принимать нельзя, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.
Она подчеркнула, что фракция "Европейская Солидарность" категорически против того, чтобы судьбоносные для страны законы обсуждались по сокращенной процедуре и принимались в спешке.
"В законе, который сегодня пытаются протащить "слуги", нет ключевого - права украинца купить землю. Да, он сможет продать свои паи, но купить он ее не сможет. Поскольку не предусмотрен прозрачный кадастр земли, нет такой позиции, как качество земли, а идет "уравниловка" плодородных земель Черкасской, Полтавской и более сложных для обработки земель Херсонщины. Также не предусмотрена защита земли для того, чтобы люди, которые обрабатывают землю могли вкладывать в нее. Кроме того, не предусмотрено создание земельного банка. На самом деле, в предложенных проектах законов не услышан простой селянин и фермер", - подчеркнула политик.
Геращенко также отметила, что лучший выход из этой ситуации - отложить рассмотрение вопроса, сесть вместе за круглый стол и разработать такой законопроект, который объединит сессионный зал.
"Этот законопроект должен защитить крестьянина, ввести в Украине прозрачный кадастр земли, должен запретить отдавать в одни руки 200 000 гектаров земли, ведь это приведет к официальному созданию латифундистов в Украине, а не станет помощью фермерам", - добавила она.
"Наша фракция предлагает сегодня снять этот вопрос с рассмотрения и провести серьезную политическую и общественную дискуссию", - подытожила Ирина Геращенко.
Напомним, 13 ноября Верховная Рада рассматривает законопроекты о рынке земли.
Первым в повестке дня внесен правительственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Нардепы из разных фракций подали 10 альтернативных законопроектов.
Согласно предложениям Кабмина, приобретать право собственности на земельные участки сельхозпредприятий назначения смогут граждане Украины, юридические лица, образованные по законодательству Украины, территориальные общины и государство. Законопроекты рассмотрят в первом чтении.
Нав"язує в Україні українську мову!
Заснував незалежну від МП церкву!
Доколе!
-Я достойно приму победу Зеленского.
-Я буду смотреть как все летит по п#зде и саркастически улыбаться, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
-Я буду смотреть как те, кому хотелось новых лиц в политике - увидят старые "регионаловские" рожи, которые дерибанили их еще при Яныке.
-Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
-Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
-Я пожму руку каждому, кто сейчас работает в Польше, но вынужден будет вернуться в Украину. Привет, мы скучали.
-Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту когда цена на нее станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
-Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на нее не станет денег в бюджете Украины.
-НО Я, *****, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так все повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ...ВАШИ РОДНЫЕ,СОСЕДИ,ДРУЗЬЯ... ВИДЕЛИ ИЗ ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ Ж@ПЫ МИРА
-Потому что настанет мое время вам сказать!
Я ЗНАЛ!!!
Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ: ЩО ВИ ТВОРИТЕ, КИНОМАНИ Х@РОВЫ!!!!
МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ..
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Любой здравомыслящий человек скажет, что перед открытием рынка земли надо провести:
1. полную инвентаризацию
2. создать единый реестр
3. провести реструктуризацию типов земель
4. провести экспертизу и классификацию земель
5. упорядочить и переоформить по новому реестру и классификации все существующие договора аренды земель
...
и только ЗАТЕМ уже открывать этот самый "рынок земли".
а без таких предварительных шагов, открытие "рынка земли", просто окончательный ДЕРИБАН земли и УЗАКОНИВАНИЕ разворовывания.
Так вот - схватились они за землю намертво - отдайте народу. Она не ваша ! защикаладная шобла.
2. Поэтому даже если раздать бедным людям землю бесплатно, то большинство из них будет вынуждено быстренько и по низкой цене избавиться от земли, чтобы не платить налоги. Ведь не каждая старуха сможет превратить свою землю в источник дохода.
3. Если ваш дом стоит на вашей земле, то за эту землю тоже надо каждый год платить налог, который в разных странах называется по-разному. Если рыночная цена вашей земли высокая, то налог будет столь высоким, что вы не сможете его платить. И придётся продать землю вместе с домом.
4. Возникнут такие ситуации, о которых сейчас не догадываются люди, живущие в родном селе в собственном доме, в котором жили ещё их дедушка с бабушкой. После создания рынка земли они вдруг выяснят, что не могут платить налог на землю, на которой находится их дом.
Дострокові.
Ще якраз із Юлею була перепалка в Разумкова на іств в Свободі слова по земельному питанню - якраз перед виборами...
"Рынок земли - переломный момент Зеленского"-пише Бутусов.А ти той закон від слуги читав ?Розумієш як він буде діяти на практиці ?Чим він відрізняється від подібних в сусідніх країнах ?
Які теперішні умови в Україні для відкриття цього ринку ?
И будет дальше поднимать тарифы. А Бенины аферисты цены на все поднимать будут до тех пор пока нищий ********* реформами украинец не продаст свою землю за три копейки внешним барыгам котор с неё не платят налоги
интересно девки пляшут в псе ))
Некоторые и на баб возбуждаются!
Ира, хамелеон и брехуха, порошенко все равно будет сидеть
в кровати или на столе
"Насчет земли
Землю можно продавать только тогда, когда селянин сможет ее купить, а сейчас он может только ее продать. Точка."
І які це схеми купівлі землі с/г призначення ? Я зацікавився.
ми "за", але ми "проти"