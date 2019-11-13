 Мы как правоцентристы поддерживаем рынок земли, но в нынешнем виде закон принимать нельзя, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

Она подчеркнула, что фракция "Европейская Солидарность" категорически против того, чтобы судьбоносные для страны законы обсуждались по сокращенной процедуре и принимались в спешке.

"В законе, который сегодня пытаются протащить "слуги", нет ключевого - права украинца купить землю. Да, он сможет продать свои паи, но купить он ее не сможет. Поскольку не предусмотрен прозрачный кадастр земли, нет такой позиции, как качество земли, а идет "уравниловка" плодородных земель Черкасской, Полтавской и более сложных для обработки земель Херсонщины. Также не предусмотрена защита земли для того, чтобы люди, которые обрабатывают землю могли вкладывать в нее. Кроме того, не предусмотрено создание земельного банка. На самом деле, в предложенных проектах законов не услышан простой селянин и фермер", - подчеркнула политик.

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Геращенко также отметила, что лучший выход из этой ситуации - отложить рассмотрение вопроса, сесть вместе за круглый стол и разработать такой законопроект, который объединит сессионный зал.

"Этот законопроект должен защитить крестьянина, ввести в Украине прозрачный кадастр земли, должен запретить отдавать в одни руки 200 000 гектаров земли, ведь это приведет к официальному созданию латифундистов в Украине, а не станет помощью фермерам", - добавила она.

"Наша фракция предлагает сегодня снять этот вопрос с рассмотрения и провести серьезную политическую и общественную дискуссию", - подытожила Ирина Геращенко.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада рассматривает законопроекты о рынке земли.

Первым в повестке дня внесен правительственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Нардепы из разных фракций подали 10 альтернативных законопроектов.

Согласно предложениям Кабмина, приобретать право собственности на земельные участки сельхозпредприятий назначения смогут граждане Украины, юридические лица, образованные по законодательству Украины, территориальные общины и государство. Законопроекты рассмотрят в первом чтении.