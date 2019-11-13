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 Политика Украины, Общество
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 Только 10% владельцев земли готовы ее продать, остальные планируют на ней продолжить работать, - министр Соколовская

Не государство должно решать - продавать украинцам свою землю или нет. Лишь 10% владельцев готовы продать свою землю. Остальные - планируют продолжить работать на ней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

"Эту реформу в течение почти 20 лет активно саботируют те, кто заинтересованы, чтобы рынок и дальше продолжал работать в тени, чтобы фермеры за копейки, а иногда даже за мешок зерна сдавали в аренду свой пай. Чтобы контракты аренды на 49 лет, считайте, что это фактически продажа - были нормой", - заявила министр.

По словам Соколовской, мораторий не дает возможности рынку развиваться.

"Наша команда выступает за то, чтобы государство как можно меньше вмешивалось в жизнь людей. Не государство должно решать - продавать украинцам свою землю или нет. Лишь 10% владельцев готовы продать свою землю. Остальные - планируют работать на своей земле", - отметила Соколовская.

Министр подчеркнула, что либеральный рынок - это инвестиции, новые рабочие места, новые технологии и выходы на другие рынки, достойные и официальные заработные платы для граждан.

"Наша команда поддерживает эту реформу в интересах украинцев!" - подытожила Соколовская.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада рассматривает законопроекты о рынке земли.

Первым в повестке дня внесен правительственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Нардепы из разных фракций подали 10 альтернативных законопроектов.

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Только 10% владельцев земли готовы ее продать, остальные планируют на ней продолжить работать, - министр Соколовская 01

Источник: https://censor.net.ua/n3159392
 
 
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У цьому питанні корисним для нас може бути ізраїльський досвід. Там у приватній власності громадянин може мати незначну площу угідь. Уся інша земля - державна. Вона надається користувачам на правах оренди терміном до 50 років.
Якщо громадянин Ізраїлю закінчив аграрний вуз та прагне займатися сільськогосподарським виробництвом, то за сприятливих для нього обставин він отримає землю в оренду не більш ніж на 50 років.
Якщо його діти бажають продовжити батьківську справу, вони матимуть таку ж можливість взяти в оренду землю, яку обробляв їх батько.
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Соколовська не знає які кабальні умови оренди підписують агрохолдинги з орендодавцями і що відібрати цю землю в агрохолдингів при введенні приватної власності на землю буде неможливо! Фактично незаконними рішеннями судів всі ці паї стануть власністю агрохолдингів і всі селяни лишаться без землі! Тому Соколовській потрібно думати перш ніж робити заяви! В країні де відсутня судова влада, де будь які рішення судів можна купити за гроші - давати парво на продаж землі це самовбивство! Рішеннями судів та діями чорних реєстраторів вся земля перейде в руки мафії та міжанродних кримінальних угрупувань (в більшості російських).
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...чтобы фермеры за копейки, а иногда даже за мешок зерна сдавали в аренду свой пай.

Эта ТП хоть понимает, кто такие фермеры? Это не те, кто сдает землю в аренду, а как раз те, кто на ней работают. Зашкал идиотизма...
Зе - это таки диагноз.
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Давні римляни з приводу причин важливих подій завжди наголошували: треба з'ясуваити, кому це вигідно. Чи щирими є ті урядовці, які нав'язують суспільству думку, що для покриття бюджетних проблем нам слід негайно продати один мільйон гектарів вітчизняного надбання?
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У этого министра больная голова ,завтра ье селяне которые не планируют продавать землю проснутся и узнают ,что они её уже продали а особо нехотящим приедут крепкие ребята с АК и всё популярно объяснят ! СНАЧАЛА ЗАКОНЫ И НОРМАЛЬНАЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА а потом ВСЕ разговоры о продаже земли !!!
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Совершенно верно,если не хочешь продавать - не продавай,но не мешай это делать соседу.
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Це у голові цієї школярки. На ринок вийдуть гравці, які такі школярські фантазії раком нагнуть.
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А чому вона вирішила, що паї у нас здаються за мішок пшениці. Мої родичі за 2018 щось чи 5 чи 7 тис. грн за пай отримали...

Все залежить від порядності фермера-орендатора та наявності/відсутності конкуренції кількох фермерів у одному селі...
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У нас платят 12000 за пай, но правда это 60 км от Киева где идеальный чернозем
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Не государство должно решать - продавать украинцам свою землю или нет.

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вот пусть и не решает, а у народа спросит.
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Кто хотел продать землю, те уже пооформляли на нее договора аренды на 50 лет с правом наследования и получили за это деньги. Остальные вряд ли будут сильно спешить. Глупо на старте рынка продавать то, что в ближайшее время сильно подорожает.
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только не за бусы - а за полноценные денежные знаки - знаю плавали и так было
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она давно распродана и сдается в оренду агрохолдингам - хватит забивать баки поппулистскими гаслами
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Земля не повинна бути мертвим вантажем на шиї фермерів. Хочеш продай, купи передай у спадок, здай в оренду. Самому шкода родичів у селі які за копійки або пару мішків зерна здавали землю аграріям, які явно не бідують.Просто у багатьох селян не було вибору - здати в оренду за копійки, або земля заросте бур'яном бо вони не мають змоги її обробити!
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как-то потерялись в суе слова презЕдента про референдум... или он пошутковал опять?
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"Лишь 10% владельцев готовы продать свою землю"

А кого спрашивали? Тебе ли землей заниматься? Ты кто? А, министр социальной политики Украины Юлия Соколовская. Так займись социальной политикой! Пенсам и льготникам пришли платежки по полной... А компенсации нет! Может быть, потом, половину, когда-нибудь отдадут. Вчера зашел в Ощад. И что там по поводу возврата средств? Круглые, удивленные глазики! Ниче не знаем!
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Да что вы все ерунду мелете,половина земли уже давно давным продана это вам любой сельский житель подтвердит,живут в своих городах как на других планетах.. Только 10% владельцев земли готовы ее продать, остальные планируют на ней продолжить работать, - министр Соколовская - Цензор.НЕТ 4810
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