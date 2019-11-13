 Только 10% владельцев земли готовы ее продать, остальные планируют на ней продолжить работать, - министр Соколовская

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.
"Эту реформу в течение почти 20 лет активно саботируют те, кто заинтересованы, чтобы рынок и дальше продолжал работать в тени, чтобы фермеры за копейки, а иногда даже за мешок зерна сдавали в аренду свой пай. Чтобы контракты аренды на 49 лет, считайте, что это фактически продажа - были нормой", - заявила министр.
По словам Соколовской, мораторий не дает возможности рынку развиваться.
"Наша команда выступает за то, чтобы государство как можно меньше вмешивалось в жизнь людей. Не государство должно решать - продавать украинцам свою землю или нет. Лишь 10% владельцев готовы продать свою землю. Остальные - планируют работать на своей земле", - отметила Соколовская.
Министр подчеркнула, что либеральный рынок - это инвестиции, новые рабочие места, новые технологии и выходы на другие рынки, достойные и официальные заработные платы для граждан.
"Наша команда поддерживает эту реформу в интересах украинцев!" - подытожила Соколовская.
Напомним, 13 ноября Верховная Рада рассматривает законопроекты о рынке земли.
Первым в повестке дня внесен правительственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Нардепы из разных фракций подали 10 альтернативных законопроектов.
Якщо громадянин Ізраїлю закінчив аграрний вуз та прагне займатися сільськогосподарським виробництвом, то за сприятливих для нього обставин він отримає землю в оренду не більш ніж на 50 років.
Якщо його діти бажають продовжити батьківську справу, вони матимуть таку ж можливість взяти в оренду землю, яку обробляв їх батько.
Эта ТП хоть понимает, кто такие фермеры? Это не те, кто сдает землю в аренду, а как раз те, кто на ней работают. Зашкал идиотизма...
Зе - это таки диагноз.
Все залежить від порядності фермера-орендатора та наявності/відсутності конкуренції кількох фермерів у одному селі...
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вот пусть и не решает, а у народа спросит.
А кого спрашивали? Тебе ли землей заниматься? Ты кто? А, министр социальной политики Украины Юлия Соколовская. Так займись социальной политикой! Пенсам и льготникам пришли платежки по полной... А компенсации нет! Может быть, потом, половину, когда-нибудь отдадут. Вчера зашел в Ощад. И что там по поводу возврата средств? Круглые, удивленные глазики! Ниче не знаем!