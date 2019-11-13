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 Политика Украины
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Все про:газета (101) Кабмин (11345) суд (22710)

 С 2020 года повестки о вызове подозреваемого будут публиковаться в "Урядовом курьере"

Кабмин определил печатное средство массовой информации, в котором в 2020 году будут размещаться повестки о вызове подозреваемого, обвиняемого и информация о процессуальных документах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал Судебной власти Украины.

Кабинет Министров Украины своим распоряжением от 6 ноября 2019 №1033-р "О печатном средстве массовой информации общегосударственной сферы распространения, в котором в 2020 году размещаются повестки о вызове подозреваемого, обвиняемого и информация о процессуальных документах" определил газету "Урядовый курьер" печатным средством массовой информации общегосударственной сферы распространения, в котором в 2020 году размещаются повестки о вызове подозреваемого, обвиняемого и информация о процессуальных документах.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до конца года разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159384
 
 
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Це як Луцик колись викликав на допити перед камерами.
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😆це тепер усім треба виписувати цю газету щоб не пропустити виклик...
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ДА ВСЕ КАК КЛАЛИ НА ВАШИ ПОДОЗРЕНИЯ, ТАК И ДАЛЬШЕ БУДУТ КЛАСТЬ ПРИБОРЫ. Вы начните из воров наконец-то кого-нибудь садить. Скоро на дверях квартир будете развешивать. Клоуны.
С 2020 года повестки о вызове подозреваемого будут публиковаться в "Урядовом курьере" - Цензор.НЕТ 1448
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Так тепер "Урядовий кур"єр" буде випускатись у вигляді книжки?
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"Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду."

"Урядовый курьер" будет желтой прессой?
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