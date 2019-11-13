EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  336  11
Материалы по теме:
Все про:бюджет (4405) ВР (23975) госбюджет (696) Арахамия (125)

 Законопроект "реалистичный и без фантазий", - Арахамия назвал сроки принятия госбюджета на 2020 год

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что в четверг закон о государственном бюджете на 2020 год будет принят до 22-23 часов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Мой прогноз, что мы где-то там до 10-11 часов вечера доработаем и примем", - сообщил Арахамия.

Он отметил, что проект госбюджета является "реалистичным, без фантазий, но есть очень большая вероятность, что он будет пересмотрен, с точки зрения доходной части...".

По его словам, не исключено, что после первого полугодия 2020-го года закон о госбюджете будет пересмотрен в сторону больших расходов, поскольку доходная часть должна увеличиться за счет поступлений от получения лицензий на добычу янтаря, легализации игорного бизнеса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На поддержку кредитования в рамках земельной реформы в Госбюджет-2020 заложено 4,4 млрд грн, - Маркарова

Арахамия отметил, что завтра, "вероятность 90 процентов", что бюджет на 2020 год будет принят окончательно, а не будет переноситься на третье чтение.

Как сообщалось, Кабинет министров 5 ноября передал в парламент доработанный ко второму чтению проект госбюджета Украины на 2020 год, который базируется на обновленном прогнозе с ростом ВВП на 3,7%. Согласно документу, доходы госбюджета составят 1,094 трлн грн, расходы - 1,180 трлн грн, предельный уровень дефицита - 94 млрд грн, предельный показатель госдолга - 2,364 трлн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3159383
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Щоб виконати бюджет треба або кредит МВФ або продати землю... або повернути вкадені Коломойським, Зеленським та іншими гроші в Україну - це близько 15 млрд.дол.
 показать весь комментарий
 
 
Арахамия, зеленский, богдан,... Что ни рожа - то стёб природы. Не устаю благодарить наше быдло всеподавляющее большинство за этот бесплатный цирк уродов.
 показать весь комментарий
 
 
Зараз живемо по Гросіному бюджету. Побачимо яке пакращення намутили ви.
 показать весь комментарий
 
 
ара-хам-ія.
віслючок, який поставлений для озвучування "хотелок" бородатої бабусі
 показать весь комментарий
 
І що ж нового в тому бюджеті, що він може бути якимось нереалістичним? Що у тому бюджеті прогресивного, окрім голих цихр і великого бажання його попиляти?
 показать весь комментарий
 
Бюджет можно назвать коротко - 40 оттенков зеленого...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх