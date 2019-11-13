 "Закон сырой, за него не стоит голосовать в первом чтении", - Верещук о законопроекте по рынку земли

Об этом она сообщила журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ

"Это мое субъективное мнение - закон сырой, за него не стоит голосовать в первом чтении. Я воздержусь", - сказала Верещук.

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На вопрос о том, сколько "слуг народа" также выступают против законопроекта, она ответила: "Я не знаю, я не обсуждала с коллегами настолько глубоко, но те коллеги, которые являются моими соседями - не готовы голосовать".