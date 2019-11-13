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 Политика Украины
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 "Закон сырой, за него не стоит голосовать в первом чтении", - Верещук о законопроекте по рынку земли

Нардеп от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук говорит, что не будет голосовать за законопроект о рынке земли, потому считает его недоработанным.

Об этом она сообщила журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ

"Это мое субъективное мнение - закон сырой, за него не стоит голосовать в первом чтении. Я воздержусь", - сказала Верещук.

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На вопрос о том, сколько "слуг народа" также выступают против законопроекта, она ответила: "Я не знаю, я не обсуждала с коллегами настолько глубоко, но те коллеги, которые являются моими соседями - не готовы голосовать".

Источник: https://censor.net.ua/n3159382
 
   
 Топ комментарии
 
Беня и Ко скупят землю в кредит, для этого и 4 млрд в бюджет заложили, за копейки, потом опустят гривну и вернут тот паршивый кредит. Хозлы как всегда будут в жопе
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инстинкт самосохранения никто не отменял
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Вам же сказали що зендер-команда вирішує питання в процесі їх постановки, про стратегію ніхто не має гадки - одні тактики на рівні прапорщиків речового складу.
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Если бы так рассуждала, когда замуж выходила - до сих пор бы в девках сидела "Закон сырой, за него не стоит голосовать в первом чтении", - Верещук о законопроекте по рынку земли - Цензор.НЕТ 9873
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Как известно выйти замуж не напасть - каб за мужем не пропасть.
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инстинкт самосохранения никто не отменял
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більшість ринків в Україні закінчуються найбільшими панами Європи, як епіцентр, ахметов чи фірташ. То й ринок землі завершиться не чим іншим, як найбільшими землевласниками з найбіднішої країни голодранців. Україні то користі не принесе за олігархічної структури суспільства. Ніяких програм розвитку нема. Це жидовська дурня, по схемі жида пройдисвіта Іосіфа єгипетського.
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Вам же сказали що зендер-команда вирішує питання в процесі їх постановки, про стратегію ніхто не має гадки - одні тактики на рівні прапорщиків речового складу.
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Беня и Ко скупят землю в кредит, для этого и 4 млрд в бюджет заложили, за копейки, потом опустят гривну и вернут тот паршивый кредит. Хозлы как всегда будут в жопе
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Нормально так отбомбились, падлы включили заднюю передачу
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Она полная дура, для того и голосуют в первом чтении чтоб был возможность доработать и внести поправки ко второму.
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Папір закону сируватий - треба просушити.
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шо ж ты такой вумный и не в Раде? Ди ван не завелся?
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Лучше другим путем, доработать, увидеть результат доработки, а потом голосовать.
Так надежнее.
А то вон спортсмену Беленюку обещали-обещали повысить зарплаты, в частности, тренерам ДЮСШ. А потом кинули. Не по-пацански.
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Интересно девки пляшут. И они еще гонят волну на прежнюю власть, и мечтают о договренностях с парашей? Да вы же полные импотенты, хотя мне это было понятно с самого начала...
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Декрет о земле (принят на заседании 26 октября, в 2 часа ночи)
1) Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа.
2) Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, церковные со всеми их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями, переходят в распоряжение волостных земельных Комитетов и уездных Советов Крестьянских Депутатов впредь до Учредительного Собрания.
3) Какая бы то ни была порча конфискуемого имущества, принадлежащего отныне всему народу объявляется тяжким преступлением, караемым революционным судом...
4) Для руководства по осуществлению великих земельных преобразований, впредь до окончательного их решения Учредительным Собранием должен повсюду служить следующий крестьянский наказ...
5) Земля рядовых казаков и крестьян не конфискуется.
- Отпечатано в «Правде» № 171 от 28 октября по ст. ст. 1917 годаПрошло всего 102 года...
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то есть как єто не будет голосовать . с ума сошла ? идти против линии партии "Закон сирий, за нього не варто голосувати в першому читанні", - Верещук про законопроєкт щодо ринку землі - Цензор.НЕТ 2440
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Ключевая фраза - Это мое субъективное мнение
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За распродажу украинской земли как за геноцид украинского народа - расстрел!
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Для начала нужно навести порядок в земельном кадастре..там пипец.. впрочем как и в БТИ..а разрекламированные центры админуслуг это сборище дилетантов и просто идиотов..
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В єдиному пориві оппоблок і свобода протестують. Є над чим задуматись патріотам.
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Ты ***** должна была воздерживаться при голосовании за кассовые аппараты малому бизнесу,потому что это был наглый обман избирателей,а продолжать людям запрещать продавать свою собственность - это значит работать на тех,кто сегодня арендует земли у украинцев за пару мешков зерна.
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Я не вернусь в страну без рынка земли. Замки на песке стройте без меня.
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