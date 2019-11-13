 "Закон сырой, за него не стоит голосовать в первом чтении", - Верещук о законопроекте по рынку земли

Об этом она сообщила журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ
"Это мое субъективное мнение - закон сырой, за него не стоит голосовать в первом чтении. Я воздержусь", - сказала Верещук.
На вопрос о том, сколько "слуг народа" также выступают против законопроекта, она ответила: "Я не знаю, я не обсуждала с коллегами настолько глубоко, но те коллеги, которые являются моими соседями - не готовы голосовать".
Так надежнее.
А то вон спортсмену Беленюку обещали-обещали повысить зарплаты, в частности, тренерам ДЮСШ. А потом кинули. Не по-пацански.
1) Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа.
2) Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, церковные со всеми их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями, переходят в распоряжение волостных земельных Комитетов и уездных Советов Крестьянских Депутатов впредь до Учредительного Собрания.
3) Какая бы то ни была порча конфискуемого имущества, принадлежащего отныне всему народу объявляется тяжким преступлением, караемым революционным судом...
4) Для руководства по осуществлению великих земельных преобразований, впредь до окончательного их решения Учредительным Собранием должен повсюду служить следующий крестьянский наказ...
5) Земля рядовых казаков и крестьян не конфискуется.
- Отпечатано в «Правде» № 171 от 28 октября по ст. ст. 1917 годаПрошло всего 102 года...