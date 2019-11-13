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 Политика Украины
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Все про:арест (9889) НБУ (4515) Шульга Алла (1)

 Суд арестовал экс-главу банковского надзора НБУ Шульгу по делу VAB Банка с возможностью выхода под залог в 15 млн грн

Высший антикоррупционный суд поздно вечером во вторник избрал меру пресечения экс-директору гендепартамента банковского надзора Алле Шульге по делу о стабкредите VAB Банку в виде содержания под стражей на срок 60 дней.

Суд также определил в качестве альтернативы внесение залога в размере 15 млн грн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Детективы НАБУ 11-12 ноября сообщили о подозрении экс-первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку, члену совета НБУ Николаю Каленскому и Шульге в завладении денежными средствами стабилизационного кредита VAB Банку на 1,2 млрд грн в октябре 2014 года.

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Помимо них о подозрении было сообщено еще пятерым: главе набсовета и замглаве правления VAB Банка, а также трем должностным лицам частных компаний, связанных с владельцами банка. Правоохранители сообщили, что будут просить избрать меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн.

НБУ в ноябре 2014 года через 40 дней после предоставления стабкредита признал ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев) неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.

Источник: https://censor.net.ua/n3159381
 
 
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Зараз почуємо від петіних прихильників на тутешньому форумі потужну солодкоголосу мантру про репресії й терор в Україні після 21-го квітня .
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4 ноября Северный апелляционный хозсуд удовлетворил иск ООО "Тех-Трейд-Инвест" к "Приватбанку", ООО "Парктур", ООО "Скорзонера", ООО "Шелта", ООО "Аспект" (в деле №910/12787/17) и признал недействительными некоторые положения ряда кредитных договоров, заключенных между "ПриватБанком" и ответчиками в 2006-2016 годахИсточник: https://biz.censor.net.ua/n3159358
Да какие там репрессии Вон глянь беня с 2006 года выдавал себе кредиты , а теперь суд признал их не законным и кинул приват , правда государственный теперь на сумму на несколько порядков выше
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Через 40 дней после предоставления миллиардного кредита НБУ признал банк банкротом и ликвидировал. А денюжки успешно попилили между Гонтаревой и остальными потужными, долю само собой занесли на самый верх. В итоге организатор спетляла в Лондон и прячется, а козлов отпущения повезут на Лукьяновку.
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4 ноября Северный апелляционный хозсуд удовлетворил иск ООО "Тех-Трейд-Инвест" к "Приватбанку", ООО "Парктур", ООО "Скорзонера", ООО "Шелта", ООО "Аспект" (в деле №910/12787/17) и признал недействительными некоторые положения ряда кредитных договоров, заключенных между "ПриватБанком" и ответчиками в 2006-2016 годахИсточник: https://biz.censor.net.ua/n3159358
Я думаю и здесь гонтарева и ко виноваты
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Почему до сих пор ГПУ не подала запрос на экстрадицию Гонтаревой? Почему на ее имущество по всему миру не наложен арест? Суть этого дела очевидна как 5 копеек. А таких банков (получивших рефинанс и вывевших деньги в оффшоры) было с десяток. Именно из-за таких схем НБУ обесценилась гривна, а большинство граждан Украины потеряли 2/3 своих доходов.
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