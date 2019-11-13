 Голосование за проект закона о рынке земли приведет к расколу в Раде, а завтра - к расколу в Украине, - Рахманин

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом с трибуны парламента заявил глава фракции "Голос" Сергей Рахманин.
"Есть вопросы к тому законопроекту, который внесен ... попытка сейчас поставить этот законопроект на голосование, совершенно очевидно, приведет к расколу в Раде, а завтра - к расколу в стране. И поэтому наиболее мудрым решением будет абсолютно простое и очевидное - отложить рассмотрение этого вопроса, попытаться найти точки соприкосновения, договориться и выйти с взвешенным решением", - заявил Рахманин.
Он добавил, что какое бы решение депутаты сегодня не приняли относительно законопроектов о рынке земли, это будет означать, что вопрос все равно будет похоронен.
Напомним, 13 ноября Верховная Рада рассматривает законопроекты о рынке земли.
Первым в повестке дня внесен правительственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Нардепы из разных фракций подали 10 альтернативных законопроектов.
Щось ви не договорюєте. Я навіть знаю що. Ви вірите, що десь існує ваша земля, і ви не зможете на ній заробити... облиште, вашої землі не має, вам нічого не обломиться, а лізти у справи тих, хто має землю, вас ніхто не просив.
"а сегодня, когда дошло до дела, блохастые шавки из ПЕСа резко дали заднюю?"
але коли пришли "слуги народу", вони чомусь підтерлись діючими законами і вирішили продавати землю саме іноземцям. Так ось, любий наш Зебіл, тільки кончена тупа істота може вважати слугою народу покидьків, які нехтують Законами цієї країни.
Недовіра до державних інститутів просто зашкалює.
То чего так хотел *****...
Откройте глаза уже!!!!!