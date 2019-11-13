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 Политика Украины, Общество
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 Голосование за проект закона о рынке земли приведет к расколу в Раде, а завтра - к расколу в Украине, - Рахманин

Фракция "Голос" предлагает отложить рассмотрение законопроектов об открытии рынка сельскохозяйственной земли, чтобы найти взвешенное решение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом с трибуны парламента заявил глава фракции "Голос" Сергей Рахманин.

"Есть вопросы к тому законопроекту, который внесен ... попытка сейчас поставить этот законопроект на голосование, совершенно очевидно, приведет к расколу в Раде, а завтра - к расколу в стране. И поэтому наиболее мудрым решением будет абсолютно простое и очевидное - отложить рассмотрение этого вопроса, попытаться найти точки соприкосновения, договориться и выйти с взвешенным решением", - заявил Рахманин.

Он добавил, что какое бы решение депутаты сегодня не приняли относительно законопроектов о рынке земли, это будет означать, что вопрос все равно будет похоронен.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада рассматривает законопроекты о рынке земли.

Первым в повестке дня внесен правительственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Нардепы из разных фракций подали 10 альтернативных законопроектов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мораторий на продажу земли нарушает Конвенцию по правам человека, - Малюська

Источник: https://censor.net.ua/n3159379
 
 
 Топ комментарии
 
Рынок земли не вводят в стране в которой не работает ни один закон, даже Конституция.
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Опять обворуют народ как с ваучерами после распада СССР.
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Пять лет севый мародер с гоп-компанией распинался об необходимости рынка земли, а сегодня, когда дошло до дела, блохастые шавки из ПЕСа резко дали заднюю?
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за життя и гопо-блок - против рынка земли. они патриоты,получается?
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Особисто знаю багатьох людей, які продали власну землю. Вся штука в тому, що продали за копійки. Наприклад. помирає людина від раку, а грошей катма. Їй на тому світі чекати,,, допоки відмінять мораторій?
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в Израиле запрещена продажа земли, потому что умные евреи понимают, если запустит этот процесс, то в условиях военного противостояния с арабским миром после принятия этого преступного решения вся земля будет скуплена арабами за нефтедолларов Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и др. - и не будет больше Израиля!!! Тоже самое будет с Украиной после скупки земли за копейки Раской-********** через подставных наших лиц "граждан" - коллаборантов!!!
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Уважаемые модераторы, выпишите плиз этому мониковскому ЗЕлефилу саше федорову-швондеру билет в вечный спам)))
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второй ваЗЕлиновый троль с АйПи раски *********)))
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Рынок земли не вводят в стране в которой не работает ни один закон, даже Конституция.
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Предлагаю запретить продавать квартиры и землю под застройку.
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Навіщо агрхолдингам продажа землі, якщо вони спокійно підписують договори оренди на 10, 20 чи 49 років? І такі договори розірвати практично неможливо. Чи не краще щорічно платити оренду по 150 баксів, ніж відразу віддавати декілька тисяч за туж землю?
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Дак скупят же за бесценок, по 500 гривен за сотку и продадут потом за 1000$ за сотку. Ты арифметику в школе учил? Или всю жизнь балбесом был. Законы они потом сами примут такие, как надо. Это же жиды.
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Взвешенное решение. Какое? Оно уже должно прозвучать перед голосованием. При всем уважении к Рахманину.
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Такое взвешенное решение, которое будет принято после нормального обсуждения и подготовки адекватных правок к этому чучелу, называемому "законопроектом". В нормальные сроки. А не в турборежиме одной е*нутой фракции, привязанном к графику поносов ***********. Так понятно?
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у противников рынка земли совковая зависть " у меня такого нету, поэтому и тебе буду мешать распоряжаться тем что у тебя есть!"
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а ты знаешь почему в Израиле запрещена продажа земли??? - если не знаешь почитай, может дойдет до тебя!!!
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если у тебя нет земли- отверни свою морду от моей!
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то что вы у себя на россии так рьяно поддерживаете нашу ваЗЕлиновую банду в Украине по вопросу срочной распродажи земли, наводит на определенные выводы....
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плевал я на израиль. для меня показатель- США
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Какая нафиг Палестина, никакой Палестины тогда еще не было. Будущим израильтянам продавали только засушливые и болотистые участки, на которых земледелие не велось. Евреи приводили эти участки в порядок, стоя по горло в грязи или в песке, с винтовками в зубах.
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ты дебил *** , ты прочти закон о земле - там о паях и слова нет( так что кури в сторонке со своим паем Голосование за проект закона о рынке земли приведет к расколу в Раде, а завтра - к расколу в Украине, - Рахманин - Цензор.НЕТ 1768 ) - а только о государственных сельхоз-землях...
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И кто "раскалывать" будет? Те, чьи агрохолдинги имеют тыщи га той самой земли, выкупленой за копейки с помощью идиотов у которых той земли (пая) никогда не было?
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так ті агрохолдінги землю й скуплять, вони й так її накрали, тепер головне узаконити те, що накрали.
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Вже майже тридцять років відкладали вирішення цього питання - далі відкладати вже нікуди, нічого ховати голову в пісок.. Земля сільськогосподарського призначення повинна як купуватись, так і продаватись..
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Далі відкладати нікуди ато Путін нападьот?
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Опять обворуют народ как с ваучерами после распада СССР.
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це порівняння і є найбільша брехня про ринок землі. Якщо вже й говорити про приватизацію, то більш менш підходить приклад із приватизацію житла (квартир). Ця земля на сьогодні у більшості своїй належить окремим громадянам на праві приватної власності, вона існує в реалії, а не тільки на папері без прив'язки до конкретного майна (цеху, верстату, тощо) і скупати її будуть (якщо взагалі будуть) не у держави, а у окремих власників. З чого це така така турбота про інших? За увесь час існування цієї країни, українцям було наср.ти на ближнього свого, а тепер, усі чомусь так бажають захистити невідомих їм громадян???
Щось ви не договорюєте. Я навіть знаю що. Ви вірите, що десь існує ваша земля, і ви не зможете на ній заробити... облиште, вашої землі не має, вам нічого не обломиться, а лізти у справи тих, хто має землю, вас ніхто не просив.
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Пять лет севый мародер с гоп-компанией распинался об необходимости рынка земли, а сегодня, когда дошло до дела, блохастые шавки из ПЕСа резко дали заднюю?
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Чим відрізняється ринок від базару?
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Нова методичка для соєцефалів прийшла?
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*****-тарахтеть, я, потомственный порохобот, голосовавший за Пороха и ЕС, плюсанул...Воистину, и настанет тот день...
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Роз'янюю для Зелених, тобто тупих. "Пять лет севый мародер с гоп-компанией распинался об необходимости рынка земли" відповідно до діючих в Україні Законів, які заборонять продаж цієї землі іноземцям. Тобто ці "покидьки" хотіли відновити права українців на землю, і дозволити українцям її купувати та продавати.
"а сегодня, когда дошло до дела, блохастые шавки из ПЕСа резко дали заднюю?"

але коли пришли "слуги народу", вони чомусь підтерлись діючими законами і вирішили продавати землю саме іноземцям. Так ось, любий наш Зебіл, тільки кончена тупа істота може вважати слугою народу покидьків, які нехтують Законами цієї країни.
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Эти люди против рынка земли. Надо поддержать их?
Голосование за проект закона о рынке земли приведет к расколу в Раде, а завтра - к расколу в Украине, - Рахманин - Цензор.НЕТ 190
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ВЕСЬ ЭТОТ РЫНОК ЗЕМЛИ РАСЧИТАН НА ТО. ЧТО БЕНЯ ВОЗЬМЕТ 4 МИЛРД. ПРЕДУСМОТРЕННЫХ БЮДЖЕТОМ СКУПИТ ЗЕМЛЮ. А ПОТОМ ГРИВНА УПАДЕТ РАЗ В НАДЦАТЬ
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БЕНЯ ЧАСТЬ ЗЕМЕЛЬКИ СКИНЕТ СВОИМ КОРЕШАМ ЗА ВАЛЮТУ И ВЕРНЕТ КРЕДИТ. НО ЛОХ НЕ МАМОНТ
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Ось чому маланота просто ломанулась в Україну!
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Розкол у країні вже давно відбувся. Більше того, він не один. Є розкол між українцями/малоросами та кацапами, які населяють цю країну, а нещодавно ми отримали розкол між адекватними та ні...
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насправді, найбільший розкол є між народом та державою, якій власне плювати на свій народ та яка не виконує свої функції. А державу уособлює алігархічний прошарок та їх ставленники на різних посадах.
Недовіра до державних інститутів просто зашкалює.
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Народу не принадлежит в стране уже ничего - ни нефть, ни газ, ни предприятия, ни лес. Деньги уходят в оффшоры и их нигде "не хватает". Осталось последнее - земля. И ее хотят выманить, скупить за копейки.
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Вот это уже по ходу...гражданская война
То чего так хотел *****...
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Сволочи!!!! Руки прочь от украинской земли!!!! Вы падлы всё продадите и свалите за бугор, жировать на барыши с этой аферы, которую вы называете "земельной реформой"!!!! Как можно продавать землю и вообще что-либо во время войны? Как можно вообще распродавать гос. собственность без разрешения народа, без референдума? Где земля каждого украинца, которая по Конституции ему принадлежит? Раздайте сначала КАЖДОМУ гражданину положенную ему землю!!!! Негодяи!!!
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Сволочи! Руки прочь от украинской недвижимости, молока, мяса хлеба и картошки! Как можно во время войны это продавать-покупать? Вы продали е нам хлеб и свалитесь за бугор, твари.
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Хлеб, молоко, мясо воспроизводится, а земля нет, коровы рожают, дают молоко... Продав землю ты лишишься её!!!! Сравнил хренн с маслом))))
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Ладно. Но недвижимость надо тоже запретить продавать? Даже если у вас землянке без удобств мы вам запретим ее продать и запретим что-то лучшее купить в отместку, так сказать, что вы считаете что мы своей собственностью не имеем права распоряжаться.
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Канаде 91% земли принадлежит государству!!!! В США- 50%!!! Там тоже "совок"????? Даже в соседней Польше хрен купишь землю, даже своим гражданам, куча условий, надо даже разрешение от соседей!!!!!
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А слабо этому поцу самому себе запретить пользоваться его имуществом? Может и жену и детей своих обобществит? Чего он к владельцам земли лезет со своими хотелками? Театр абсурда ...б
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А с чего ты решил что земля твоя??? Она по Конституции принадлежит народу Украины, мне в частности тоже!
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Вы верите в то что Тимошенко, Порошенко, Бойко, беспокоятся об украинцах?????
Откройте глаза уже!!!!!
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Вот гады!!! В Великобритании, например, даже земля под домами принадлежит исключительно королевству!!!! Никакой частной собственности на землю там нет!!!! И почему "реформаторы" не говорят о том, что всё, что находится в земле, всё недра, станут тоже частной собственностью толстосумов?!?!? Конституцию, сволочи читайте!!!! Украинцы окажутся в резервации. Кроме того в их "реформе" ничего не говорится о том что государство будет контролировать пользование землёй, её защиту от бесхозяйственности и снижения плодородности, от вывоза чернозёмного слоя, наконец, как это делали фашисты?!
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