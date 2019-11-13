 Голосование за проект закона о рынке земли приведет к расколу в Раде, а завтра - к расколу в Украине, - Рахманин

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом с трибуны парламента заявил глава фракции "Голос" Сергей Рахманин.

"Есть вопросы к тому законопроекту, который внесен ... попытка сейчас поставить этот законопроект на голосование, совершенно очевидно, приведет к расколу в Раде, а завтра - к расколу в стране. И поэтому наиболее мудрым решением будет абсолютно простое и очевидное - отложить рассмотрение этого вопроса, попытаться найти точки соприкосновения, договориться и выйти с взвешенным решением", - заявил Рахманин.

Он добавил, что какое бы решение депутаты сегодня не приняли относительно законопроектов о рынке земли, это будет означать, что вопрос все равно будет похоронен.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада рассматривает законопроекты о рынке земли.

Первым в повестке дня внесен правительственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Нардепы из разных фракций подали 10 альтернативных законопроектов.

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