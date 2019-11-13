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 Политика Украины
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Все про:инфраструктура (136) Голик Юрий (46)

 Руководство областей обучат проектному менеджменту, - советник премьера Голик

В Украине стартует масштабный проект по строительству во всех регионах 100 школ, 100 детских садиков и 100 стадионов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет советник премьер-министра Юрий Голик.

Руководство областей обучат проектному менеджменту, - советник премьера Голик 01

"Это амбициозная задача. Непростая в администрировании, но, уверен, все получится". Уверенность Голика базируется на его личном опыте, связанном с его работой советником в Днепропетровской ОГА. Именно строительство школ, садиков, стадионов, а также дорог было основным профилем Голика в Днепропетровске. Сегодня в правительстве он также курирует строительство объектов инфраструктуры.

Руководство областей обучат проектному менеджменту, - советник премьера Голик 02

"…это то, что мы сделали в Днепропетровской области. Собственно, примеры, реализованные нами, - школы, садики и стадионы - и были сегодня показаны в презентации главам всех ОГА", - пишет Голик.

По мнению советника премьера, главной сложностью на пути реализации проекта будет именно отсутствие опыта у руководства регионов по воплощению конкретных задач в конкретные сроки, так как раньше усилия распылялись на многочисленные мелкие и крупные ремонты, а опыт строительства объектов целиком был утрачен.

Руководство областей обучат проектному менеджменту, - советник премьера Голик 03

"Главное, начать, обучить всех проектному менеджменту и внедрению лучших практик. Дети точно будут рады новым садикам, школам и стадионам", - уверен Голик.

У заявленного проекта, кроме того, что Украина получит 300 новых объектов для детей, есть еще одно преимущество – эффективное использование средств. При концентрации усилий на конкретных проектах деньги из бюджета используются с максимальной пользой.

Строительство новых объектов уже внесено в план Министерства образования на 2020 год.

Напомним, недавно Юрий Голик сообщил о планах правительства по строительству и реконструкции 16 таможенных пунктов пропуска. Обновление должно коснуться также и кадрового состава таможни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советник премьера Голик показал, какой будет новая украинская таможня. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3159378
 
 
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Якщо б будь-яку людину можна було навчити будь-чому - всі були б Нільсами Борами.
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Ни школы ни стадионы Украине не нужны.Сохранить бы то ,что есть и до ума довести
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