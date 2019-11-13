EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  1018  19
Материалы по теме:
Все про:земля (1564) земельная реформа (130) Высоцкий Тарас (1)

 В Украине есть 12 теневых способов обхода моратория на продажу земли, - замминистра экономики Высоцкий

В Украине сформировался теневой рынок земли сельскохозяйственного назначения, на котором участки фактически продаются, несмотря на мораторий.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в эфире Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Теневой рынок существует. И один из постулатов земельной реформы – этот рынок легализовать. Мы видим, что по таким схемам уже отчуждено около 1,5 млн га земель через договоры аренды, наследство, мену – всего вообще 12 юридических механизмов обхода моратория", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": При открытии рынка земли в Украине один гектар будет продаваться на уровне $2200, - замминистра экономики Высоцкий

По словам замминистра, при таких схемах фермеры-арендаторы находятся под угрозой, так как землевладелец может заключить параллельный договор аренды или мены с третьим лицом. Мошенникам несложно уговорить владельцев земельных паев на сделку, особенно если речь идет о малообеспеченных сельских пенсионерах. В то же время, в случае снятия моратория действующие арендаторы получат право приоритетного выкупа участка у его хозяина.

"Существующая ситуация порождает рейдерство. Фермеры приходят собирать урождай, а земля уже не у них. Вы же не пойдете судиться с 80-летней бабушкой. А если пойдете, результат будет очевидным", - объяснил Высоцкий.

Как сообщалось, в среду Верховная Рада намерена рассмотреть в первом чтении пакет законопроектов о земельной реформе, которая должна запустить свободную продажу сельскохозяйственных земель в Украине с 1 октября 2020 года. Эта реформа была одним из пунктов программы партии "Слуга Народа", победившей на досрочных парламентских выборах летом 2019 года.

Против реформы выступили парламентские фракции "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа – За жизнь", а также "Радикальная партия" Олега Ляшко, не прошедшая в Верховную Раду.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Посмотрите на наследников Ягоды, Ежова, Берии, кровавых палачей украинского народа. Эти люди - наследники тех, кто устраивал Голодомор", - нардеп от СН Потураев о коллегах из ОПЗЖ. ВИДЕО

По прогнозам Кабинета министров, рынок земли принесет Украине более 7 млрд грн в год, даст территориальным общинам средства на развитие, а также защитит фермеров от рейдерских атак.

Источник: https://censor.net.ua/n3159377
 
   
 Топ комментарии
 
Вместо того, чтобы уничтожить коррупционные схемы холуи олигархов их легализуют. Украина вставай!
 показать весь комментарий
 
Віддам 2 паї в аренду під базу НАТО
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вместо того, чтобы уничтожить коррупционные схемы холуи олигархов их легализуют. Украина вставай!
 показать весь комментарий
 
 
Усьо уже давно скуплено спиз...но до нас.
 показать весь комментарий
 
 
я конечно индеец ,а не какой то там зебил - но я лично за продажу земли - только не за бусы как это было )))))))
 показать весь комментарий
 
 
чтобы что то продать надо сначала это что то поиметь ну т.е. стать владельцем! а как ты можешь стат владельцем если нет реестров?! вернее они есть но они мутные разрозненные и плохо управляемые следовательно легко можно твои права переписать!!
 показать весь комментарий
 
 
я могу пару гектаров дать безвозмездно - только под базу НАТО в Украине - предлагал ведь и сторонники есть - на стандартную базу - все шо могу сделаю - и то шо вы написали имеет место быть - но с землей раельно надо уже шо то решать ,пора
 показать весь комментарий
 
У тебя нет никакой земли, не *****. Она вся ещё пока в аренде, порохососик. И надеюсь ещё будет. А для НАТО и само государство землю найдёт.
 показать весь комментарий
 
 
как были потоцкие - быдлом - таким и остались - так шо - спьйэрдалай)))
 показать весь комментарий
 
Нужно принимать закон идентичный германскому,или французскому.Стали демократии с ограниченным земельным ресурсом.
 показать весь комментарий
 
Тогда где уголовные дела за нарушение закона?
 показать весь комментарий
 
 
Классное обоснование рынка! типа у нас счас полный бардак с реестрами и правом собственности, и благодаря этому бардаку есть куча мутных схем по захвату прав на землю, но вот токо сделаем рынок то сразу мутные схемы исчезнут! а с какого они исчезнут у вас же бардак с реестрами!! Схемы исчезнут как токо наведете порядок с реестрами! вот и наводите порядок а токо после этого делайте рынок а не наоборот!!
 показать весь комментарий
 
 
Скільки десятиліть вам ще потрібно щоби навести лад? Особисто ви згідні відшкодувати мені недоотримані від оренди 10га цієї землі кошти, внаслідок штучного заниження її вартості через мораторій?
 показать весь комментарий
 
наведение порядка зависит не от меня а от власти! а вот и задайтесь вопросом почему власть не хотит наводить порядок в земельных реестрах! как по мне ответ очевиден!
 показать весь комментарий
 
Так, так, від влади яку ви обираєте. Якщо вам потрібно до Нью Йорку,а ви бажаєте їхати потягом? Вам пояснюють, або літак, або човен, не має туди потягу, а ви - ні! Я обираю потяг... обрали і що, то потяг винуватий, що ви до Нью Йорку не потрапили?
Ви або помрете жебраком, або нарешті зрозумієте хто за що тут відповідає, яка ваша роль, що таке держава, хто влада і тоді, ну хоча би у ваших дітей буде шанс.
Влада не наводить порядок, бо їй вигідно щоби діяв мораторій. З політичних причин (бо в наст десятиліттями народ обирав соціалістів і комуністів) з економічних причин (бо ми обираємо лише злодіїв і брехачів) із зовнішніх причин (бо це гальмує розвиток нашої країни, а усе що його гальмує є стратегічним інтересом РФ).
Так ось розумний громадянин, який не пиши дурню про якусь там державу чи владу, що існують без нього, у паралельному якомусь світі, він вимагає від влади - розумні речі. Наприклад обмежити розмір цієї землі, щоби сприяти власним фермерам, тимчасову заборону на продаж іноземцям, наведення ладу у реєстрах... так, це правильна вимога, але тільки тоді коли це вимога із часовим проміжком - пів року, рік, два, а не підстава для нескінченного мораторію і перетворення села на руїну.
 показать весь комментарий
 
Давно назревшее и вызревшее решение снять мораторий.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх