 В Украине есть 12 теневых способов обхода моратория на продажу земли, - замминистра экономики Высоцкий

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в эфире Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.
"Теневой рынок существует. И один из постулатов земельной реформы – этот рынок легализовать. Мы видим, что по таким схемам уже отчуждено около 1,5 млн га земель через договоры аренды, наследство, мену – всего вообще 12 юридических механизмов обхода моратория", - сказал он.
По словам замминистра, при таких схемах фермеры-арендаторы находятся под угрозой, так как землевладелец может заключить параллельный договор аренды или мены с третьим лицом. Мошенникам несложно уговорить владельцев земельных паев на сделку, особенно если речь идет о малообеспеченных сельских пенсионерах. В то же время, в случае снятия моратория действующие арендаторы получат право приоритетного выкупа участка у его хозяина.
"Существующая ситуация порождает рейдерство. Фермеры приходят собирать урождай, а земля уже не у них. Вы же не пойдете судиться с 80-летней бабушкой. А если пойдете, результат будет очевидным", - объяснил Высоцкий.
Как сообщалось, в среду Верховная Рада намерена рассмотреть в первом чтении пакет законопроектов о земельной реформе, которая должна запустить свободную продажу сельскохозяйственных земель в Украине с 1 октября 2020 года. Эта реформа была одним из пунктов программы партии "Слуга Народа", победившей на досрочных парламентских выборах летом 2019 года.
Против реформы выступили парламентские фракции "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа – За жизнь", а также "Радикальная партия" Олега Ляшко, не прошедшая в Верховную Раду.
По прогнозам Кабинета министров, рынок земли принесет Украине более 7 млрд грн в год, даст территориальным общинам средства на развитие, а также защитит фермеров от рейдерских атак.
скупленоспиз...но до нас.
Ви або помрете жебраком, або нарешті зрозумієте хто за що тут відповідає, яка ваша роль, що таке держава, хто влада і тоді, ну хоча би у ваших дітей буде шанс.
Влада не наводить порядок, бо їй вигідно щоби діяв мораторій. З політичних причин (бо в наст десятиліттями народ обирав соціалістів і комуністів) з економічних причин (бо ми обираємо лише злодіїв і брехачів) із зовнішніх причин (бо це гальмує розвиток нашої країни, а усе що його гальмує є стратегічним інтересом РФ).
Так ось розумний громадянин, який не пиши дурню про якусь там державу чи владу, що існують без нього, у паралельному якомусь світі, він вимагає від влади - розумні речі. Наприклад обмежити розмір цієї землі, щоби сприяти власним фермерам, тимчасову заборону на продаж іноземцям, наведення ладу у реєстрах... так, це правильна вимога, але тільки тоді коли це вимога із часовим проміжком - пів року, рік, два, а не підстава для нескінченного мораторію і перетворення села на руїну.