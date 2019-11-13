 Мораторий на продажу земли нарушает Конвенцию по правам человека, - Малюська

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В Украине слишком распространена практика играть не по правилам. Рынок земли загнан в тень, мораторий легализует схемы и провоцирует коррупцию, от которой люди в отчаянии. Цивилизованный мир живет иначе. Существование моратория нарушает Конвенцию по правам человека и основных свобод, что уже давно подтверждено по делу "Зеленчук и Цицюра против Украины", - подчеркнул Малюська.

Министр считает, что проблемы в сфере земельных отношений нужно устранять быстро и жестко.

"Как будут работать государственные органы и будет ли рынок земли выгодным для всех? Во-первых, введение рынка земли не должно привести к росту рейдерства в земельной сфере, поэтому к этому мы приложим все наши усилия. Во-вторых, правительство обеспечит доступ фермерам к финансированию. Наконец, мы упростим систему управления земельными ресурсами", - добавил министр.

Малюська отметил, что поддерживает земельную реформу.

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