 Мораторий на продажу земли нарушает Конвенцию по правам человека, - Малюська

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"В Украине слишком распространена практика играть не по правилам. Рынок земли загнан в тень, мораторий легализует схемы и провоцирует коррупцию, от которой люди в отчаянии. Цивилизованный мир живет иначе. Существование моратория нарушает Конвенцию по правам человека и основных свобод, что уже давно подтверждено по делу "Зеленчук и Цицюра против Украины", - подчеркнул Малюська.
Министр считает, что проблемы в сфере земельных отношений нужно устранять быстро и жестко.
"Как будут работать государственные органы и будет ли рынок земли выгодным для всех? Во-первых, введение рынка земли не должно привести к росту рейдерства в земельной сфере, поэтому к этому мы приложим все наши усилия. Во-вторых, правительство обеспечит доступ фермерам к финансированию. Наконец, мы упростим систему управления земельными ресурсами", - добавил министр.
Малюська отметил, что поддерживает земельную реформу.
Президент имеет право единолично решать что с ней делать?
Села довели а теперь говорят не хочешь продавать не продавай.
Отжималово в такой форме не нарушение прав человека?
и в перспективе - новый 1917-й либо 1933-й год..
1) Поки в країні панує беззаконня - про продаж не може бути й мови
2)Термін аренди - не 99, і навіть не 49 років. Максимум кілька, тоді можна продовжити, або ні .
3) Якщо землю, що надають в користування використовують не за призначенням, або нещадно експлуатують - аренду не продовжують ні в якому випадку.
Мы присоединимся к нациям без своей земли.
От виродки, притягують за вуха будь-які "арґументи", аби ще раз пограбувати цей дурнуватий народ.
Образование? Нет. Соцгарантии-? Нет. Свободу совести? Нет. Какие в ЖОПЕ права человека нарушатся? Идите в те страны где НЕТ частной собственности на землю и НИКАКАЯ ШЛЮХА не вопит о правах человека. Трансам земельку хотите продать ,ублюдки? 98% НЕ СМОГУТ купить землю! Тогда зачем? А продать за 2200${не факт а пустобрех) то при нынешних ценах это АЙФОНЫ для семьи. Вы что ИДИОТЫ или падлюки?
В ЕС расскажите про права человека, там аграрий не выращивает, что хочет на своей земле и не может продать ее кому захочет
Это у вас методички.
Земля часть территории и общественное достояние от которого зависит жизнь украинцев и будущее всех поколений.
2. ПОЧЕМУ ЗА МЕНЯ И ЗА ВСЕХ УКРАИНЦЕВ РЕШАЮТ КАК ОБРАЩАТЬСЯ С ГОС СОБСТВЕННОСТЬЮ?
У нас на каждом шагу нарушения прав человека, ВИЧ в не оказании мед помощи в пенсиях таких что они отсутствуют итд, но начинают именно с грабежа земли.
Его реестр где возможно рейдерство это нарушение прав человека.