EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  3273  66
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (1329) Генштаб ВС (1005) Минобороны (6090) ГБР (695)

 Генштаб ВСУ открыл следователям ГБР доступ к стратегическому плану применения армии, - Минобороны

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) обработал решение Печерского районного суда Киева о предоставлении доступа следователям Государственного бюро расследований (ГБР) к стратегическому плану применения ВС Украины.

Об этом сообщают в Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.

"Постановление обработано со строгим соблюдением требований законодательства Украины по вопросам охраны государственной тайны. Допущенные к плану должностные лица, в пределах полномочий, предоставили объяснения и отдельную информацию сотрудникам Государственного бюро расследований, которые определены постановлением Печерского суда и имеют соответствующую форму допуска к государственной тайне и обязательства по ее сохранению перед государством", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ГБР нет ни одного уголовного производства в отношении действий моряков во время пересечения Керченского пролива, - Труба

Напомним, что доступ к стратегическому плану предоставлен ГБР судом для досудебного расследования по делу №62019000000000683 о "совершении возможных неправомерных действий" руководством страны при принятии решения о совершении 25 ноября 2018 года перехода кораблей ВМС (катеров Бердянск, Никополь и буксира"Яни Капу) из Черного в Азовское море через Керченский пролив.

Генштаб ВСУ открыл следователям ГБР доступ к стратегическому плану применения армии, - Минобороны 01

Источник: https://censor.net.ua/n3159375
 
 
 Топ комментарии
 
Триндець. Зелена пліснява вбиває Україну
 показать весь комментарий
 
Труба, пыдрахуй, портнов теперь в курсе. Пипец
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Труба, пыдрахуй, портнов теперь в курсе. Пипец
 показать весь комментарий
 
 
Триндець. Зелена пліснява вбиває Україну
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
пишите мёртвый ?
 показать весь комментарий
 
 
Млять, открыли группке рядовых следователей ГБР гос.тайну о планах ВСУ, причем не тех которые были год назад, а которые могут быть, а СБУ молчит!!!! Баканов должен дело открывать встречное за шпионаж в пользу врага!! Но они кажись в доле....Дилетанты и предатели у власти!!!!
 показать весь комментарий
 
тому ушлепку который поставил в увлечения "РашаТудей" и "Полицейский с рублевки"? Молодцы и суд и генштаб. Зебилы вы сделали это вместе суки...
 показать весь комментарий
 
 
Напомним, что доступ к стратегическому плану предоставлен ГБР судом для досудебного расследования по делу №62019000000000683 о "совершении возможных неправомерных действий" руководством страны при принятии решения о совершении 25 ноября 2018 года перехода кораблей ВМС (катеров Бердянск, Никополь и буксира"Яни Капу) из Черного в Азовское море через Керченский пролив....
А бійців Азова викликають через те що вони в руцкіх храждан в Луганському аеропорту стріляли Генштаб ВСУ открыл следователям ГБР доступ к стратегическому плану применения армии, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7247
Скоро і справді будемо Лугандону платити як Рашка Чечні з такими зебілами.
 показать весь комментарий
 
 
Извините, кхе,кхе ......а где я могу скачать этот план??? Можно ссылочку, плиз.
 показать весь комментарий
 
 
Кто прослушивал ГБР выяснили? Вроде бы нет.
А секретные документы уже ему доверили.
Портнов и фсб довольны.
 показать весь комментарий
 
 
Довбойоб на довбойобі і довбойобом поганяє.
 показать весь комментарий
 
 
Просто ЖЕСТЬ!!! И это после того как арестовали мразь которвя сливала всю инфу за 150 кусков зелени кому попало! Вы что там, совсем с бпшкой распрощались??
 показать весь комментарий
 
 
Выродки продали собственную страну, армию, веру. Сейчас продадут землю. Земля, зебилы, является логическим продолжением того ряда, о которому упоминалось выше. За этим последуете вы, продадут вас. И дешево. Вы же не думаете, что вы нужны кому-то, если вы не нужны даже самим себе?
 показать весь комментарий
 
 
Вот для этого всё и затевалось с моряками, а вовсе не против Порошенко...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
борцун , пАбедил всех лукашистов ?
 показать весь комментарий
 
 
Дупу милить перед підписанням "саюзнага государства"!)
 показать весь комментарий
 
Повна дурість та дебелізм. Тепер нам СБУ дійсно непотрібне бо є ФСБ.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
На ворах и шапка горит. Если не воровали, не выводили деньги в оффшоры - доказать очень легко. А если начинаются разговоры о стратегических планах, государственных тайнах, допусках и т.п. - то очевидно, что других аргументов у них нет.
 показать весь комментарий
 
Гнида, тебе все-равно, что эти планы станут известны портновым?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Какие планы? Эти?
Стратегический план.
1. Крым и Донбасс освободят внуки.
2. Россия развалится под действием санкций.
3. Путин когда-нибудь умрет.
 показать весь комментарий
 
 
Судью пристрелить и тушку отправить домой в РФ. Любого, кто придет за планом - расстреливать без суда.
 показать весь комментарий
 
 
а что,в Генштабе не нашлось роты охраны и подвала ?
 показать весь комментарий
 
 
і це в країні, яка знаходиться у стані війни.
пздц
 показать весь комментарий
 
 
Как этим кремлевским ***** хочется сделать "украинскую провокацию". _лять, где же вы украинские националисты, гребаные, куда попрятались?
 показать весь комментарий
 
 
Частково загинули на дамбазє, в більшості то платні пляді на кштал Білецького.
 показать весь комментарий
 
 
А можно спросить зачем следователям ГБР планы по стратегическому применению армии?!
 показать весь комментарий
 
 
Чем больше людей имеет доступ к информации, тем проще её заполучить. Дальше сам думай)
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Хотя бы для того, чтобы сопоставить, соответствуют ли объемы государственных закупок этим планам. Например, если закупается 100 тысяч комплектов военной формы по завышенным ценам, то у любого думающего человека возникнет вопрос, а нужно ли такое количество формы.
 показать весь комментарий
 
После этого у нас не ГЕНштаб,а Лохштаб,и руковоит ими говнокамандующий.А если коротко - долбо...бы.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Если моряки нарушили закон и исполняли преступный приказ мародера, им придется отсидеть свой срок в Украине. Закон есть закон! И Зеленский, как гарант Конституции будет вынужден обеспечить верховенство права. Никаких поблажек! Все, кто плясал под дудку шоколадного барыги, должны предстать перед законом!
 показать весь комментарий
 
Преступный приказ переплыть с Украинского порта в Украинский порт, ты ******* или да??
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Все приказы шоколадного барыги - преступны! А исполнители - соучастники. Так сказал Макс Бужанский - один из лидеров Партии Президента Слуга Народа! И Киева тоже так говорит!
 показать весь комментарий
 
Макс - один из лидеров партии иуд. Знаешь как Иуда закончил?
 показать весь комментарий
 
Макса выбрал народ! Какой народ, такой и Макс!
 показать весь комментарий
 
ПТН ПНХ Вимагаю від модератора звернути увагу на цю потвору!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ага, не нравится правда! Зеленский выведет всех вас на чистую воду! Вот встретится с Путиным и расскажет ему, что это барыга устроил войну и тогда настанет мир! Хватит наживаться на войне!
 показать весь комментарий
 
 
Тут нужно постараться, Печерскому суду будет сложно найти преступление в переходе из Николаева в Мариуполь, придется рассматривать в Басманном...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ДБР разберется, не сомневайтесь! Корабли можно было перевезти по суше и не рисковать так! У Зеленского правильно делают, что раскручивают это дело. Ведь Портнов, Труба, Макс Бужанский и наша народная партия Слуга Народа во главе с Владимиром Александровичем этого так просто не оставят и докопаются до истины, как бы вы мерзкие порохоботы не бесновались! Генштаб ВСУ открыл следователям ГБР доступ к стратегическому плану применения армии, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4315
 показать весь комментарий
 
Согласен, только пусть копают поглубже, что бы когда наступит время очередной или внеочередной смены власти, отгребсти по полной...
 показать весь комментарий
 
 
Рашисто-зелябобик!Ты с орковской злостью расписался в своей ненависти к Украине!Бог тебя пометил,ущербный!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Нас 73%! Вот тебе мой ответ! Генштаб ЗСУ відкрив слідчим ДБР доступ до стратегічного плану застосування армії, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8244
 показать весь комментарий
 
Це,схоже,був тест-чи можна "нагинати" й брати "під ноги" армію! Вкупі з арештом Иарченка,справами проти військових й гоніннями незгодних з "розводняком" ! Як виявляється-можна! Далі буде гірше!
 показать весь комментарий
 
 
Если в ГШ есть сомнения в правомерности решения суда, нужно писать заяву в СБУ на судью и следака по 111 УК .
 показать весь комментарий
 
 
Кому это надо, Хомчаку, или тому дятлу который теперь изображает МО? У них сейчас другие приоритеты...
 показать весь комментарий
 
 
А може генштаб ніби юридична надати дозвіл а чисто фізично не допустити слідчих. Адже на кону чи не головний безпековий документ країни.
 показать весь комментарий
 
Все равно непонятно, зачем ДБР этот план? При этом в ДБР есть крот, который сливает информацию портнову напрямую или через кого-то
 показать весь комментарий
 
 
А почему Генштаб не обжаловал решение суда? Бо Генштаб предатели.
 показать весь комментарий
 
 
они могли и тупо не пустить. идите на и все. но плесень зеленая уже повсюду
 показать весь комментарий
 
 
вот так и сливают главные военные секреты
а с другой стороны... армию моника все равно упраздняет..)))
 показать весь комментарий
 
 
Вояк понять можно. Чего уж теперь. Вы главнокомандующего видели?
 показать весь комментарий
 
 
Це кінець Україні і її суверенітету. Це кінець українській державності. все як при Януковичу коли міністром оборони були кадрові російські офіцери ФСБ, але здача української державності і суверенітету в порівнянні з тим що було при Януковичу іде набагато більшими темпами з випередженням.
Потрібне збройне повстання я думаю що збройне повстання зможуть організувати не куплені Аваковим люди з добровольчих батальйонів, а також ветерани українсько-російської війни. для захоплення адміністрації президента на банковій коли там буде знаходитись Бубочка, зробити цілком можливо силами 30 озброєних піхотинців. потім видати указ про введення військового стану в зв'язку із загрозою втрати державності та суверенітету України, а потім і армія підтримає. Звичайно, необхідно буде в якомога коротші строки провести тотальні репресії, знищуючи при цьому виборців Зеленського та тих, кого вони обрали народних депутатів ті що в тих що в уряді і звісно самого президента повісити на Хрещатику на флагштоку національного прапору вдома і що він там висівний знімати тижні зводила я думаю це буде уроком для всіх
 показать весь комментарий
 
Значить ці данні вже потрапили до ФСБ через Портнова.
 показать весь комментарий
 
Зрадофіли, не сціть киплячою сірчаною кислотою собі на чоботи. Все буде Україна!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх