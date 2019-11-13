 Генштаб ВСУ открыл следователям ГБР доступ к стратегическому плану применения армии, - Минобороны

Об этом сообщают в Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.
"Постановление обработано со строгим соблюдением требований законодательства Украины по вопросам охраны государственной тайны. Допущенные к плану должностные лица, в пределах полномочий, предоставили объяснения и отдельную информацию сотрудникам Государственного бюро расследований, которые определены постановлением Печерского суда и имеют соответствующую форму допуска к государственной тайне и обязательства по ее сохранению перед государством", - говорится в сообщении.
Напомним, что доступ к стратегическому плану предоставлен ГБР судом для досудебного расследования по делу №62019000000000683 о "совершении возможных неправомерных действий" руководством страны при принятии решения о совершении 25 ноября 2018 года перехода кораблей ВМС (катеров Бердянск, Никополь и буксира"Яни Капу) из Черного в Азовское море через Керченский пролив.
А бійців Азова викликають через те що вони в руцкіх храждан в Луганському аеропорту стріляли
Скоро і справді будемо Лугандону платити як Рашка Чечні з такими зебілами.
А секретные документы уже ему доверили.
Портнов и фсб довольны.
Стратегический план.
1. Крым и Донбасс освободят внуки.
2. Россия развалится под действием санкций.
3. Путин когда-нибудь умрет.
пздц
а с другой стороны... армию моника все равно упраздняет..)))
Потрібне збройне повстання я думаю що збройне повстання зможуть організувати не куплені Аваковим люди з добровольчих батальйонів, а також ветерани українсько-російської війни. для захоплення адміністрації президента на банковій коли там буде знаходитись Бубочка, зробити цілком можливо силами 30 озброєних піхотинців. потім видати указ про введення військового стану в зв'язку із загрозою втрати державності та суверенітету України, а потім і армія підтримає. Звичайно, необхідно буде в якомога коротші строки провести тотальні репресії, знищуючи при цьому виборців Зеленського та тих, кого вони обрали народних депутатів ті що в тих що в уряді і звісно самого президента повісити на Хрещатику на флагштоку національного прапору вдома і що він там висівний знімати тижні зводила я думаю це буде уроком для всіх