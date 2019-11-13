EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  1015  8
Материалы по теме:
Все про:ранение (2243) эвакуация (450) Донбасс (19908) 128 отдельная горно-пехотная бригада (52)

 Двух тяжелораненых под Новотроицким воинов 128-й ОГШБр эвакуируют вертолетом, - штаб ОС

Двух тяжелораненых воинов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, которые получили минно-взрывные травмы в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве под Новотроицким, эвакуируют вертолетом в военно-медицинское учреждение высшего уровня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС на своей странице в сети Facebook.

"12 ноября, около 16:00 часов, во время обхода позиций на линии взводных и ротных опорных пунктов, в районе населенного пункта Новотроицкое, двое военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады получили минно-взрывные травмы в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве", - говорится в сообщении.

Раненые были немедленно доставлены в лечебно-сестринскую бригаду Волновахской районной больницы, где им оказали квалифицированную медицинскую помощь. Сейчас состояние здоровья военнослужащих врачи классифицируют как тяжелое.

"Запланирована аэромедицинская эвакуация раненых вертолетом Ми-8МТ в военно-медицинское учреждение высшего уровня", - сообщили в штабе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двое украинских воинов получили ранения в результате подрыва на неизвестном устройстве на Донбассе. За сутки - 15 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Двух тяжелораненых под Новотроицким воинов 128-й ОГШБр эвакуируют вертолетом, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3159372
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Перемирия нет! Раненым Украинским Воинам полного выздоравления!
 показать весь комментарий
 
 
...ля, нет слов, главное перестать стрелять, говнокамандующий ЗЕ!***
 показать весь комментарий
 
 
вот как было бы правильно (в воюющей стране), если бы перед каждым пленарным заседанием зачитывали утреннюю сводку с передовой...
или это все же не их война... а только наша? они ж за абымир и мышебратьев!!!???
 показать весь комментарий
 
 
Нужно просто перестать стрелять сказал ушлепок неЛОХ
 показать весь комментарий
 
 
Возле Докучаевска русиянцы обстреляли позиции 128 из АГС. Ранен комбриг и 3 офицера. Комбриг тяжелый.
Штаб брешет о подрыве на неизвестном предмете. Не терористы виноваты а на неизвестный предмет наехали.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленское падло- ето уже на твоей совести. Ето результат твоих договоренностей с ******. ***** как всегда перед очередными переговорами начинает активные боевые действия чтобы склонить Украину к переговорам и уступкам. Все убитые за последние 4 года ето результат переговоров с ****** и террористами. Если бы Украина не ползала на колениях и не шла на уступки то ***** небыло бы смысла продолжать ету войну.
 показать весь комментарий
 
 
Двох важкопоранених під Новотроїцьким воїнів 128-ї ОГШБр евакуюють вертольотом, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8541

"Ну що, втомлені від війни "голуби миру", які просто перестали стріляти десь посередині"

кажете "Треба миритися?"
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх