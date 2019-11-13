 Двух тяжелораненых под Новотроицким воинов 128-й ОГШБр эвакуируют вертолетом, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС на своей странице в сети Facebook.
"12 ноября, около 16:00 часов, во время обхода позиций на линии взводных и ротных опорных пунктов, в районе населенного пункта Новотроицкое, двое военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады получили минно-взрывные травмы в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве", - говорится в сообщении.
Раненые были немедленно доставлены в лечебно-сестринскую бригаду Волновахской районной больницы, где им оказали квалифицированную медицинскую помощь. Сейчас состояние здоровья военнослужащих врачи классифицируют как тяжелое.
"Запланирована аэромедицинская эвакуация раненых вертолетом Ми-8МТ в военно-медицинское учреждение высшего уровня", - сообщили в штабе.
или это все же не их война... а только наша? они ж за абымир и мышебратьев!!!???
Штаб брешет о подрыве на неизвестном предмете. Не терористы виноваты а на неизвестный предмет наехали.
"Ну що, втомлені від війни "голуби миру", які просто перестали стріляти десь посередині"
кажете "Треба миритися?"