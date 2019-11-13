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 Политика Украины, Общество
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 Евросоюз поддерживает открытие рынка земли в Украине. Это может раскрыть огромный потенциал для экономики страны, - представительство ЕС

ЕС поддерживает планы правительства открыть рынок земли в Украине, что может "раскрыть огромный потенциал для экономики страны". Реформа должна базироваться на верховенстве права и принципах устойчивости, прозрачности и справедливости, считают в Брюсселе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине.

"Уважая независимый законодательный процесс Украины и принятие суверенных решений, мы готовы предложить опыт и поддержку вместе с другими международными партнерами. При открытии этого рынка важно установить гарантии, чтобы избежать чрезмерной концентрации земли в руках нескольких операторов, обеспечить справедливое отношение к владельцам небольших земель, желающих продать свои земельные участки, и гарантировать права активных мелких фермеров, желающих приобрести землю сельскохозяйственного назначения", - заявили в ЕС.

Евросоюз рекомендует, чтобы небольшие фермерские хозяйства были в основе системы государственной поддержки:

"ЕС внимательно оценит условия, при которых рынок сельскохозяйственных земель будет функционировать, и то, как контролируются меры безопасности во время внедрения земельной реформы. Небольшие фермерские хозяйства должны стоять в центре этой реформы, в частности те, которые не зарегистрированы как юрлица – то есть физические лица, обрабатывающие сельскохозяйственные угодья".

ЕС считает, что открытие рынка земли должно стать первым шагом к более широкой и всеобъемлющей земельной реформе, которая будет охватывать другие элементы управления землей, политику землепользования, планирования и мониторинга, осведомленности о правах на землю, консолидации земель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заседании фракции "Слуга народа" Зеленский убеждал нардепов проголосовать за законопроект о создании рынка земли, – Верещук

"Одним из условий успеха является, в частности, повышение прозрачности через открытый доступ к данным о правах на землю и их публикацию. Для этого потребуется углубленная реформа Государственного геокадастра и перераспределение некоторых его функций. ЕС рассматривает возможность продолжить свою поддержку внедрения земельной реформы, особенно акцентируя внимание на институциональных изменениях (для управления земельными ресурсами, планирования и управления, направленных на интеграцию Кадастра и Реестра прав), обучение и усиление потенциала и мониторинга предусмотренных гарантий ", - сказано в заявлении.

Верховенство права и функционирующая судебная система имеют решающее значение для успеха реформы земельного рынка, добавили в представительстве ЕС.

Напомним, 13 ноября Верховная рада рассматривает законопроекты о рынке земли.

Первым в повестке дня внесен правительственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Нардепы из разных фракций подали 10 альтернативных законопроектов.

Согласно предложениям Кабмина, приобретать право собственности на земельные участки сельхозпредприятий назначения смогут граждане Украины, юридические лица, образованные по законодательству Украины, территориальные общины и государство. Законопроекты рассмотрят в первом чтении.

Источник: https://censor.net.ua/n3159371
 
   
 Топ комментарии
 
А ви, ЄС, взагалі не вмішуйтесь, так як ви не лізете і в наші проблеми з Кримом і Донбасом. Прокладайте свій північний потік і мовчіть.
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"Від голоду ще ніхто не всрався"©
Но ведь это же вопиющая несправедливость - самая лучшая по качеству землица в Европе, расположенная в наиблагоприятнейшей для сельского хозяйства климатической зоне, наименее подверженной стихийным бедствиям - и на тебе, принадлежит гражданам наибеднейшей европейской страны - босякам и голодранцам, та шо уж там, - лохмандеям и лохопединам. Надо это срочно устранить, тем более, грамотеи из ООН прогнозируют наибольшую опасность в не таком уже и далёком будущем - голод. И устранят - кому чутка бумажных денежек отсыпят, а кому и жменьки монпансье хватит.
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у противников открытия рынка земли - совковая зависть " у меня такого нет ,поэтому и тебе не дам распоряжаться тем что у тебя есть"
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Я вже задавав запитання який процент населення має землю, а який ні. Зможеш відповісти? По Конституції земля належить всьому народу, а не частині його.
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Ну так при феодализме земля и была товаром, причём в месте с людьми. К чему и идём?
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Так так вобщем-то и есть:
Феодали́зм (от лат. feudum - лен, феодальное землевладение) - система правоотношений в обществе, образовавшаяся в конце VI века, свойственная некоторым государственно организованным добуржуазным обществам. Основным экономическим ресурсом в доиндустриальных обществах являлась земля, отношения к которой сформировали базу феодального общества. При феодализме земля находилась в собственности феодалов.

Вот к этому мы и идем семимильными шагами. И феодалы у нас уже есть в отношении промышленных предприятий. Теперь получим еще и земельных.
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У НАС ПО ЛЮБОМУ ЖОПА СТРАНЕ, У РУЛЯ ВСЕГДА БЫДЛО
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А ви, ЄС, взагалі не вмішуйтесь, так як ви не лізете і в наші проблеми з Кримом і Донбасом. Прокладайте свій північний потік і мовчіть.
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Евросоюз поддерживает все где можно рубонуть бабла!
Хотя я не против что бы нас выкупила Германия или Франция... желательно целиком!
Но что делать тогда с зебилами? Может в резервацию их?!
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В ЕС одни враги Украины и хотят только плохого для страны, а вот партия Мертвечука это патриоты которые против отмены моратория.))
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Бондаренко, зєюіли можуть сприйняти твій сарказм за чисту монету...
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Но условия для продажи должны быть такими же, как в Евросоюзе. В том числе и цена.
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А чего бы не купить на шару землицы??? Есть же план по Украине, сократить население до 10 млн!!!
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"Небольшие фермерские хозяйства должны стоять в центре этой реформы, в частности те, которые не зарегистрированы как юрлица - то есть физические лица, обрабатывающие сельскохозяйственные угодья".

Источник: https://censor.net.ua/n3159371

Данный закон это предусматривает и гарантирует или хорошо будет только бабушкам Беням?
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Похоже, что мечты Евросоза и закон "слуг" не пересекаются.

"Мета земельної реформи, яку пропонує ухвалити президент і його команда - роздати землю українським і закордонним олігархам," - Олексій Гончаренко.
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слугами народа Коломойского чёрное дело делается тринадцатого числа.
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За геноцид українців не європейці будуть відповідальні, а чиновники з Брюселю. Панове вважають, що чим меньше українців залишиться в Україні, тим меньше в них буде клопоту. Але чиновники забувають, що відповідальність за гуманітарну катастрофу в Україні вони будуть нести персональну. Як поніс відповідальність журналіст Волтер Дюранті, який написав серію статей від 1932го року з Радянського Союзу, де стверджував, що голоду в Україні нема. Саме в цей час в Україні відбувавсь смертельний голод. У своїх звітах Британському посольству, Дюранті казав, що кількість жертв голоду могла сягати показника у 10 мільйонів. Тобто, він знав про голод і брехав на сторінках Нью-Йорк Таймз. Позбавлення(хоч і посмертно) за брехню Дюранті Пулітцерівської премії - прецедент в історії журналістики. Громадськість західних країн була обдурена ситуацією в Україні 1933го.
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Для этого в Украине должна настать украинская власть и не по мове, а по духу!
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Реформа должна базироваться на верховенстве права и принципах устойчивости, прозрачности и справедливости, считают в Брюсселе.Источник: https://censor.net.ua/n3159371 - с этим-то как раз большая проблема.
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и надо же такому совпадению приключиться- денюжки на земельку появились вдруг.
Евросоюз поддерживает открытие рынка земли в Украине. Это может раскрыть огромный потенциал для экономики страны, - представительство ЕС - Цензор.НЕТ 9759
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против- ну так и не продавай свою землю. а другим не указывай!
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Землю у пайщиків має викупати держава і потім віддавати її в оренду під цілий перелік умов, вимог і застережень.
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а чи відомо еуропейсам, що земля в Україні вже розкрадена за різими схемами? І спочатку треба було провести маштабні розслідування, повернути у держвласність ту змлю, яку вже фактично "прихватизували" олігархи різних рівнів, потім - провести інвентарізацію усіх земель, потім - референдум, щоб з'ясувати волю народу.
Рішення про продаж у такі стислі строки - це шаг до дестабілізації та справжньої громадянської війни, що буде на руку лише ***** та московії.
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А хтось зараз згадає, як і звідки з'явитися Тарута, Бойко, Ахметов, Коломойський? А з' явилися вони внаслідок вауселюрищаціх, коли все державне майно було розділено ПОРІВНУ між громадянами України у вигляді ваучерів. Вище зазначені особи хтось за гроші криміналу (Ахметов, Коломойський), хтось за державні (червоні директори Бойко, Тарута) за безцінь скупили у дурного народу ваучери - у кого за десяту частину вартості, у кого за пляшку горілки. Так нарід став бідним, як церковна миша. До речі, номінальну вартість ваучера не платили нікому. І тепер ці ж особи хочуть повторити цей кидок. Забрати від зубожілих єдине, що у них залишилося - земельний наділ.
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Євросоюзу треба проблеми українців? В якій країні Євросоюзу є такий геноцидний ринок землі, який пропонує нам команда Зє? Європейці хочуть до себе мільони голодних біженців з України? Як зараз відбувається в Аргентині?
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Промышленность УЖЕ открыли.( Осталось 5-7% от первоначального потенциала,исчезли целые отрасли. Осталось УЖЕ открыть землю.
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За даними Асоціації сільгоспкооперативів Німеччини (DRV), у 2018 році врожай зернових в порівнянні з минулим роком скоротивсь - до 36,3 млн тон. (вдвічі менше ніж в Україні). Додати постійні страйки фермерів. Попри багатомільярдні дотації

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Хто тут кого реформам має навчати.
Мораторій був чи не єдиною успішною реформою в Україні. Зебіли роздали землю олігархату, кацапам, та міжнародним спекулям.
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"Від голоду ще ніхто не всрався"©
Но ведь это же вопиющая несправедливость - самая лучшая по качеству землица в Европе, расположенная в ******************* для сельского хозяйства климатической зоне, наименее подверженной стихийным бедствиям - и на тебе, принадлежит гражданам ************ европейской страны - босякам и голодранцам, та шо уж там, - лохмандеям и лохопединам. Надо это срочно устранить, тем более, грамотеи из ООН прогнозируют наибольшую опасность в не таком уже и далёком будущем - голод. И устранят - кому чутка бумажных денежек отсыпят, а кому и жменьки монпансье хватит.
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Пусть в Евросоюзе сначала у себя начнут продавать по 210000 гектаров в одни руки, плюс продажа иностранцам.

У нас нет друзей, все используют в своих целях и все грабят
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В коррупционной системе все перечисленные принципы не работают, в Украине каждый год рекорды по урожаю, каждый год, и это тенденция, зачем на пике роста проводить эти калечные реформы, когда все правовые инструменты не работают, ну это просто идиотизм, начнется стрелянина за эту землю и бардак.
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Все страны вокруг, как шакалы, которые хотят поживиться. Никому нельзя верить! Все страны руководствуются своими выгодами, а одна Украина выполняет все время чужие забаганки и все время в нищите. Пора уже начать своими интересами Украине руководствоваться! Украине нужен сильный лидер патриотичный, которого еще ни разу не было в Украине. Нужен националист у власти идейный! Который будет руководствоваться принципами и которого купить невозможно! И он должен получить власть диктатора и уничтожить всю мафию! Народ надеялся в подсознании, что Зеленский будет порядочный президент и он начнет сажать мафию, а он полностью ею себя окружил и причем и Днепровским кланом и Донецким разом взятые! Еще и оказался пророссийским до костей и сдает несмотря не на что Украину России. Украине нужно найти лидера, который не был во власти и в мафии. А то получается, что мафия водит Украину за нос и они меняют своих пешек, а власть все время у одной и той же мафии! А бывает, что и не меняют даже и остаются те же, как например Аваков. Пока Украина не скинет мафию, то до тех пор будет в Украине жопа!!!
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На початку допису потрібно писати,за кого голосували.
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На жаль це нашій корумпованій країні користі не принесе.(((
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