 "Поддерживаю земельную реформу. Надо уже заканчивать этот совок", - Дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.
"Вы даже не представляете цинизм тех, кто выступает против этой реформы. "Карточный домик" отдыхает. У кого-то есть банальные бизнес-интересы, но у подавляющего большинства это просто инструмент политической борьбы или торговли за должности. Экономика и интересы общества никого не волнуют", - говорится в сообщении.
По его словам, сейчас около 7 млн украинцев получили паи на землю. "Вот только 1,5 млн из них уже умерли, сдавая свою землю за копейки. Продавать землю нельзя, но сдавать в аренду на 49 лет можно. Ага. Я поддерживаю земельную реформу. Надо уже заканчивать этот совок", - написал министр.
Такие монстры живут и среди нас ,но страшнее всего когда они вершат наши судьбы.
А как вам это? Какой демон в людском обличие на такое способен?
Обличчя мертвих під ногами: в магазині Казахстану зробили підлогу з пам'ятників. Фото і відеофакт https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/u-kazahstani-v-torgovomu-domi-zrobili-pidlogu-z-nadgrobkiv-novini-svitu.htm
А рынок земли открывать нельзя. По крайней мере не при этой власти. И не такими методами.
Только позавчера поменяли идеологию партии на социалистическую + еще что-то, сегодня уже распродают землю.
Социалисты со звериным оскалом олигархизма.
Вернер фон Браун
хотя самого слова "еврей" в украинском языке нету! Правильно во все века было ЖЫД! В Польше и сейчас нет никаких евреев они все ЖЫДЫ!
О, як його покрутило.
"бідняги померли і не в встигли продати свою землю. і тут з'явилися добродії в зеленому."
прибирайте нах юридичних осіб хоча б на декілька років і обмежте обсяг в одні руки хоча б як польші щоб в простих українців малих фермерів була хоч якась можливість на розвиток.
але насправді чому така ********** у вас продати землю ви не кажете.