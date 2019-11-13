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 Политика Украины, Общество
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Все про:земельная реформа (130) Дмитрий Дубилет (43)

 "Поддерживаю земельную реформу. Надо уже заканчивать этот совок", - Дубилет

Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что поддерживает земельную реформу, а протест против данной реформы - просто инструмент политической борьбы или торговли за должности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Вы даже не представляете цинизм тех, кто выступает против этой реформы. "Карточный домик" отдыхает. У кого-то есть банальные бизнес-интересы, но у подавляющего большинства это просто инструмент политической борьбы или торговли за должности. Экономика и интересы общества никого не волнуют", - говорится в сообщении.

По его словам, сейчас около 7 млн украинцев получили паи на землю. "Вот только 1,5 млн из них уже умерли, сдавая свою землю за копейки. Продавать землю нельзя, но сдавать в аренду на 49 лет можно. Ага. Я поддерживаю земельную реформу. Надо уже заканчивать этот совок", - написал министр.

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Поддерживаю земельную реформу. Надо уже заканчивать этот совок, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3159369
 
   
 Топ комментарии
 
Никак не определятся кто они такие.
Только позавчера поменяли идеологию партии на социалистическую + еще что-то, сегодня уже распродают землю.
Социалисты со звериным оскалом олигархизма.
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Ты, наверное, был тем, кто издавал звуки макак на матче Шахтер-Динамо?)
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Ушасті рехформатори, які ніколи не мали жодного відношення до праці в полі на землі, намагаються переконати нарід України, що продаж землі це добре! А яке Ви, ушасті рехформатори маєте відношення до землі? Хто Ви такі щоб вирішувати кому і що продавати? Ви не на землі виросли а на асфальті, от свій асфальт і продавайте, а землю не чіпайте! Не Вашого це розуму справа!
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Окей, как насчет опыта 99% стран мира в которых есть рынок земли? там тоже ничего не понимают в земле?
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А навіщо нам досвід країн які торгують с/г землею і які це країни? Африка, Південна Америка, Азія! Ці країни стали успішними завдяки агровиробництву? Хтось з цих країн піднявся на топові сходинки світового успіху завдячуючи приватній власності на землю? Аргентина більше нас виробляє зерна, але вона далеко не є успішною країною в технологіях, фінансах, економіці - вона агропридаток в світовому розподіленні праці!
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А кто говорит, что мы на продаже Земли подымемся? Это для начала приведение законодательство к мировым нормам. Везде есть рынок земли, чем мы хуже.
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Срізь це де? В Нігерії, Зімбабве та Сомалі? Ви на ці країни орієнтуєтесь? Що за дебільне бажання бути схожими на якихось дикунів? Який ринок, якої землі? Мова йде про сільськогосподарську землю, яка є стратегічним ресурсом України і не може бути передана у власність людей які не працюють на цій землі! Агрохолдинги хочуть мати землю у власності, щоб нікому нічого не платити і робити що заманеться! Але земля має належати селянам і саме вони мають розпоряджатись цією землею! Якщо агрохолдинг починає псувати землю, селяни мають право передати свій пай іншому орендарю!
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Какая Нигерия, какое Сомали? 98-99% стран мировых стран имеют рынок земли. В том числе США, Нидерланды, Франция и тд. На них надо ориентироваться, а не на Африку!
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В олигархическом государстве, коим является Украина, подобная реформа лишь укрепит положение олигархов. Вначале должны быть реформы, укрепляющие позиции малого и среднего бизнеса, а их что-то не видно. Сейчас еще не время для земельной реформы, а то все закончится большой гражданской войной и нынешнюю власть развесят на фонарях
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в них не має права власності на ці землі...... і закон про землю має бути спрямованим на розвиток малих і середніх фермерських господарств(без іноземців)..... а ці товариші можуть купити собі по 300-400 ГА і крапка
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Про яких фермерів ти мелеш? Їм кердик магнати все скуплять закон для них тим паче вони вже володіють цею земдею капітал накопичили це кердик ще декілька міліонів в польшу виїдуть
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при обмеженні площі землі на одну особу, нічого магнати не скуплять..... в Польщі все працює...купа дрібних фермерських господарств і люди мають свою справу
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Несе, що Коломойський чекати не може, бо американці на хвості.
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Чувак прав : in the end человеку 2 метра земли нужно
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Это пересичным, а Зелемойским и К нужна вся украинская земля, чтобы не стало Украины
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Ты слочайно еще полгода назад на этом форуме "кондитера" не чморил? Теперь кушайте, не обляпайтесь.
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Когда у людей нет ничего святого, получаетя нация монстров,но не людей.
Такие монстры живут и среди нас ,но страшнее всего когда они вершат наши судьбы.
А как вам это? Какой демон в людском обличие на такое способен?
Обличчя мертвих під ногами: в магазині Казахстану зробили підлогу з пам'ятників. Фото і відеофакт https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/u-kazahstani-v-torgovomu-domi-zrobili-pidlogu-z-nadgrobkiv-novini-svitu.htm

"Поддерживаю земельную реформу. Надо уже заканчивать этот совок", - Дубилет - Цензор.НЕТ 9022
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Ты, урод, референдум проведи. А потом про совок будешь рассуждать. Не будь совка и тебя бы не было, выродок. История бы пошла в совершенно другом направлении, и непонятно, кем бы ты олигофрен чертов был бы сейчас.
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О, Совкодрочер подъехал. Расскажи нам про колбасу про 2,20. Замечательное ведь время было)
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Как всегда смешно, как потомок совкодрочеров, вешает что это не совок выкрикивая совковые лозунги: всё продать и пропить.
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Тебе, недоумку, не понять, что история такова, какова она есть. И совок - часть истории. Ни хорошая, ни плохая. На историю нечего пенять, коли мозгов нет. Но ее надо знать. А пока могу и тебе повторить то же, что и этому с перекошенной рожей. Не будь совка, история была бы другой, и тебе, возможно, пришлось быть кормом для щук, акул или макак. Такая штука, дрочер.
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Вся вата большие знатоки истории. Так исторически сложилось.
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Вата не вата, но вся теперешняя Украина стоит на образовании, полученном старшим поколением в тогдашнем СССР. Тогда строилось и создавалось всего на порядки больше, чем сейчас. А потом все было разворовано несовками. Но это здесь ни при чем. Суть проблемы: нельзя открывать рынок земли. Это путь к катастрофе.
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Союз был настолько многосоздающей страной с таким чудесным образованием, что взял и развалился. И именно совки разворовали свою страну начиная с токаря который тащил болванку с завода.
А рынок земли открывать нельзя. По крайней мере не при этой власти. И не такими методами.
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Это были "несуны". Я знаю. Там было много проблем, это тоже верно. Разговор про то, что там было хорошо и плохо может затянуться, поскольку было и то и другое в больших к-вах. Но сейчас я о земле, а историю оставим на потом. Я также думаю, что с этой властью и такими методами открывать рынок не просто нельзя, а категорически нельзя.
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Оо еще одно чмо, гаджетализированое вылезло.
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Никак не определятся кто они такие.
Только позавчера поменяли идеологию партии на социалистическую + еще что-то, сегодня уже распродают землю.
Социалисты со звериным оскалом олигархизма.
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Это классические жидобольшевики. Уже один раз лозунг "земля крестьянам" закончили организацией Голодомора. Теперь хотят повторить... "Підтримую земельну реформу. Треба вже закінчувати цей совок", - Дубілет - Цензор.НЕТ 5304
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За распродажу украинской земли всех причастных к расстрелу как за геноцид украинского народа! Украина вставай!
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Зелений дубілет підтримує те зелене лайно, яке назвали реформою? Оце дивина
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Через пятьсот лет на Земле останутся только стоячие места.
Вернер фон Браун
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твоя земля в смартфоне. 60% против - они все "циничные" и "хотят должности"?
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Высший государственный чиновник оскорбляет собственный народ и страну называя их совком. При совке такого никто даже помыслить не мог, при демократии такие чмыри вылетают из обоймы сразу и навсегда, в каком измерении находится Украина?
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в еврейском измерении!
хотя самого слова "еврей" в украинском языке нету! Правильно во все века было ЖЫД! В Польше и сейчас нет никаких евреев они все ЖЫДЫ!
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Ни в одном славянском языке нет слова "еврей". Ни в польском, ни в чешском, ни в сербском. А есть только "жид".
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100лет назад украинский язык был на 90% схож с польским. После кацапизации сейчас он схож только на 70%
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Против рынка земли активно выступает Зажиття, ПЕС помалкивает потому что в свое время Петя и сам проталкивал отмену моратория.
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И вот обрати внимание ,что Порох не на кого не давил и не игрнорировал,а продлил мараторий.
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земля принадлежит народу. раздайте всем поровну, а потом пусть каждый решает что делать со своим куском...
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Разделить можно по разному. Можно создать аукцион земли где все честно продать тому кто больше заплатит. Но тогда нужно привлекать иностранных инвесторов иначе цена будет копейки!
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Все значно простіше - внаслідок цього відбуваються коліївщини, погроми і холокости. Але історія жидів ну нічому не вчить.
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То вас кончать надо. Ви і є совок. Вам на людей пофіг. Канокради, обманщики і сєпари. От привели люмпени вас до влади.
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Референдум для баранов? Это что то новое...
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Спочатку приймуть і буде вам референдум.
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Если в спецсвязи не разбирается, так может хоть в земельной реформе разбирается...
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Куди не кину оком стомленим - одни дебілети.
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В Раді плюєтся Рабинович проти ринку землі. Українською!
О, як його покрутило.
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Ты откуда вылез папинкин сынок? Что ты можешь поддерживать или не поддерживать? "Совок прекращать нужно" я согласен тебя папа в приват притянул в рамка "прекращения совка"?
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Чья бы корова мычала, а дубилетова молчала.
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Почему владельцу пая запрещают продать пай . Выгодно тем, кто не хочет платит реальные деньги и боится остаться без рабов .
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Подавляющее большинство уже один раз получило приватизационные ваучеры и прекрасно помнит, чем это закончилось. Было уже намало благодетелей, которые якобы желали добра народу, да что-то это всегда плохо для народа заканчивается. В стране, где царит правовой беспредел и ЗУБОЖИННЯ, вводить рынок земли - это преступление! Ведь вы орете с трибуны, что народ в нищете, значит хотите скупить землю за бесценок! Ведь куда проще выкурить квартиру у нищего или алкоголика, которого никто не защитит, чем у состоятельного человека, на защите прав которого стоит право и закон! ЭТО ВСЕ ОЧЕРЕДНАЯ АФЕРА И РАЗВОД!
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В ВР образовалась настоящая коалиция воров и предателей. "ПЕС" и За Жиддя".
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Сволочи!!!! Руки прочь от украинской земли!!!! Вы падлы всё продадите и свалите за бугор, жировать на барыши с этой аферы, которую вы называете "земельной реформой"!!!! Как можно продавать землю и вообще что-либо во время войны? Как можно вообще распродавать гос. собственность без разрешения народа, без референдума? Где земля каждого украинца, которая по Конституции ему принадлежит? Раздайте сначала КАЖДОМУ гражданину положенную ему землю!!!! Негодяи!!!
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Напишите игру приложение "Земля в смартфоне". Пусть люди продадут свои реальные паи, а в смартфоне играют в игру, где прокачивают свои участки, покупают сельскохозяйственную технику, выращивают урожай, строят фермы и разводят коров. Нужна версия под андроид и айфон. И чтобы можно было "грабить карованы".
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Это не реформа, а полная капитуляция!!!
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Открытый рынок земли - одно из требований МВФ для продолжения кредитования. Так шо деваться некуда.
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на рахунку цинізму це ще питання.
"бідняги померли і не в встигли продати свою землю. і тут з'явилися добродії в зеленому."

прибирайте нах юридичних осіб хоча б на декілька років і обмежте обсяг в одні руки хоча б як польші щоб в простих українців малих фермерів була хоч якась можливість на розвиток.

але насправді чому така ********** у вас продати землю ви не кажете.
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Предложите в Израиле закончить совок,вы же гражданин? Почему там не предлагаете?
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блаЗЄнський, членограй-імітатор, дублєт і прочая стали "експртами" в замельних питаннях. Напевне, сподіваються на дууууууууууже великий куш. А хохлобидло знатиме своє місце.
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Вот гады!!! А Великобритания тоже совок по вашей логике??? Там даже земля под домами принадлежит исключительно королевству!!!! Никакой частной собственности на землю там нет!!!! И почему "реформаторы" не говорят о том, что всё, что находится в земле, всё недра, станут тоже частной собственностью толстосумов?!?!? Конституцию, сволочи читайте!!!! Украинцы окажутся в резервации. Кроме того в их "реформе" ничего не говорится о том что государство будет контролировать пользование землёй, её защиту от бесхозяйственности и снижения плодородности, от вывоза чернозёмного слоя, наконец, как это делали фашисты?!?
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В Канаде 91% земли принадлежит государству!!!! В США- 50%!!! Там тоже "совок"????? Даже в соседней Польше хрен купишь землю, даже своим гражданам, куча условий, надо даже разрешение от соседей!!!!!
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Ну,як що додіки з смартфонами підтримують, то все, пиши пропало.
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