 "Поддерживаю земельную реформу. Надо уже заканчивать этот совок", - Дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Вы даже не представляете цинизм тех, кто выступает против этой реформы. "Карточный домик" отдыхает. У кого-то есть банальные бизнес-интересы, но у подавляющего большинства это просто инструмент политической борьбы или торговли за должности. Экономика и интересы общества никого не волнуют", - говорится в сообщении.

По его словам, сейчас около 7 млн украинцев получили паи на землю. "Вот только 1,5 млн из них уже умерли, сдавая свою землю за копейки. Продавать землю нельзя, но сдавать в аренду на 49 лет можно. Ага. Я поддерживаю земельную реформу. Надо уже заканчивать этот совок", - написал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За проект закона о рынке земли готовы проголосовать 95% нардепов от СН, - Арахамия