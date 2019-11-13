 Полицейские и военнослужащие НГУ взяли правительственный квартал Киева под усиленную охрану в связи с массовыми акциями протеста

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"Несколько политических партий и общественных организаций в правительственном квартале начали акции с массовым участием граждан. Для обеспечения безопасности и порядка работники структурных подразделений Главного управления Национальной полиции в г. Киеве и военнослужащие НГУ заступили на дежурство в усиленном режиме", - сказано в сообщении.
Правоохранители призывают организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.
Как сообщалось ранее, под зданием Верховной Рады проходят митинги против земельной реформы.
Единственно что я могу попытаться достать это левый ТТ...но это статья...
Пы.Сы. И гранатомет можно иметь легально в США
Пы Сы 2 На нашу страну напали, у нас война, для защити все надо легализовать.
ПЫ Сы 3 Мы в Европу же и дем ? Так давай на Швейцария равняться
Хочешь воевать за страну - иди на фронт, там тебе дадут и автомат, и гранатомет, причем бесплатно.
продаютвыдают дозвола, а потом могут забрать этот "дозвіл" так же легко, если продление не оплаченоучастковый кого-то из соседей подговорил написать кляузу, что "владелец" неблагонадежный, то это не капли не разрешено.
До этого были квартиры , все жилы , всем хватало, потом , как же так, не возможно продать, оставить в наследство квартиру !! Разрешили приватизировать квартиры, продавать, теперь люди рабы квартир, платят кучу денег чтоб не лишиться жилья, бомжей-валом, брошенного жилья-тоже. Ну такая же ситуация будет и с землей, будут рейдеры, массово, спекулянты, залоги, поля с бурьянами и волками-но не трожь! чАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ! не должно тебя волновать кто и почему не сеет пшеничку чтоб монопольно цены держать!
присязі написано ???
А скуплять її Бени...Мойши та інші слуги не українського народу...
...Какое влияние этот закон, эта статья, этот пункт окажет на граждан?...
а то стояла укрземля 1000 лет с крещения в 900 году,
тут паявился такой федер сыраус недавно,
продал ***** укр землю
и издох через 2 дня упился с радости - нет его.
и укрземли нет.
дебил
печень свою еще можешь продать, если не пропил.
гнида.
че других проблем нет? сначала надо навести порядок в земельном кадастре. кто, где и что имеет на данный момент. потом право распоряжаться своим наделом. потом запрет на покупку земли иностранцами.и так далее а уж потом только рынок земли. там столько проблем, что мама не горюй, а зебики -бобики имбецильные включили турборежим. видать чуваки страх потеряли, а ведь будут бить не по мандату)))))))))
Хотя отделаться пенделем как Порохатый Мародёр - это если повезёт - землелька таке гівном вонюче питаннячко, шо запросто можно и на столбе повиснуть.