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 Общество
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Все про:акция (1968) земля (1564) Нацполиция (10401) протест (4561) Национальная гвардия (1284)

 Полицейские и военнослужащие НГУ взяли правительственный квартал Киева под усиленную охрану в связи с массовыми акциями протеста

В связи с запланированными массовыми акциями правоохранители усилили меры безопасности в центре Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Несколько политических партий и общественных организаций в правительственном квартале начали акции с массовым участием граждан. Для обеспечения безопасности и порядка работники структурных подразделений Главного управления Национальной полиции в г. Киеве и военнослужащие НГУ заступили на дежурство в усиленном режиме", - сказано в сообщении.

Правоохранители призывают организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1,5 млн украинцев умерли, так и не получив никакой прибыли от своей земли: они не смогли даже передать пай в наследство своим детям, - Гончарук о земельной реформе

Как сообщалось ранее, под зданием Верховной Рады проходят митинги против земельной реформы.

Источник: https://censor.net.ua/n3159367
 
 
 Топ комментарии
 
Что преЗек,дождался?А это только начало!
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А вот было бы у людей оружие, то так просто земли они бы не отДАли.
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Зелених слуг не врятують ні поліцаї, ні НГУ від народного гніву. За землю повідривають голови.
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А вот было бы у людей оружие, то так просто земли они бы не отДАли.
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100 років назад селян спочатку розброїли а потім повбивали чи заморили голодом. А хто зараз виступає проти вільного обігу зброї - чиновники, поліцаї і буржуїни - бо у них то зброя Є.
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а что мешает людям иметь оружие? травматы, гладкостволы, нарезные огнестрелы типа Сайги, всё можно... На руках у населения 3-4 млн. стволов. Запрещен только короткоствол огнестрел.
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Ничего не мешает, просто они хотят, чтоб им выдали его бесплатно...)
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Зачем же бесплатно. По американским ценам, и с американскими формальностями.
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Ну так пусть покупают, кто мешает? Никто.Но, все равно, ноют.
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Ты не темни, вот ты лично за продажу людям оружия или против?
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Так оно и так продается. Тебе дать адреса магазинов или сам найдешь?
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Ты за или против против?! Или ты просто скользкая 3.14здунья?!
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Ты чего ко мне до..бался, трыздун? Мне, если честно, по барабану...
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А ты не знаешь кто мешает???? Я целый день на монтажах в компании инетпровайдера...без выходных...100 грн за подключение абонента...50 грн за ремонт...итоговая зарплата 6-8 в месяц....
Единственно что я могу попытаться достать это левый ТТ...но это статья...
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ну т.е. государство тебе должно нахаляву оружие выдавать?
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Бесплатно выдавать все разрешения...от мед справки до лицензии...и в течении одного дня
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А что в Штатах бесплатно выдаются все разрешения и лицензии?
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В США достойная зарплата...читай пост выше
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нет 100 грн. на справку - не покупай оружие.
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Ладно, 100 грн точно найду, дай ЗАКОН об оружии. Хочу иметь пулемет для обороны дома , пистолет чтоб по хлеб ходить и никто не отобрал, как в 1933-м, и гранаты, гранатомет, чтоб не приехали на БТРе., но законно все что было
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а в США можно гранатомет иметь? И гранаты?
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копипаста :"Звучит неправдоподобно, но в Америке вы можете владеть настоящей пушкой и не нарушать при этом закон. Это оружие даже не надо специально регистрировать. Вот только порох обязательно надо покупать у поставщиков, обладающих лицензией. В одни руки уходит не более 50 фунтов (22,6 кг). Ну а сами пушки стоят, конечно же, недешево. Стартовая цена - около $3 тыс".
Пы.Сы. И гранатомет можно иметь легально в США
Пы Сы 2 На нашу страну напали, у нас война, для защити все надо легализовать.
ПЫ Сы 3 Мы в Европу же и дем ? Так давай на Швейцария равняться
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на тебя в квартире напали?
Хочешь воевать за страну - иди на фронт, там тебе дадут и автомат, и гранатомет, причем бесплатно.
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И еще одно но...пьяный или под наркотой с оружием срок!!! Выпил 100г вызывай наряд ствол ментам в ружпарк... точка
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Не торохти, мусорок. Разрешено это если человек приобрел оружие в соответствии с законом, и изъять его могут только если это служило оружием преступления. А если менты продают выдают дозвола, а потом могут забрать этот "дозвіл" так же легко, если продление не оплачено участковый кого-то из соседей подговорил написать кляузу, что "владелец" неблагонадежный, то это не капли не разрешено.
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Дурак ты, Пенсионер, жизнь прожил в совке, но ума так и не нажил.
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Ну, якщо не пускають в урядовий квартал, мітингарі цілком законно можуть почать мітингувать на Майдані... Туди і шини зручніше підвозить, і палатки ставить...
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их никто не поддержит, будет михомайдан 2, а так игра на публику и картинка для тв. тогда нужно уже запрещать всю частную собственность,что бы все остались довольны))) против рынка земли те, у кого этой земли нет
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Якщо почнуть виконувати срані мінські угоди , то буде Майдан. Усі Майдани були проти козлорилії, а не проти тарифів чи цін. А от якщо причини об'єднаються...
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то есть майдан будет против выведения раша войск с украины и проведения местных выборов по украинскому законодательству?))))) ну ты даешь
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а тебя кто то заставляет продавать?))) и при рынке сдавай ее дальше. проблема то для тебя в чем? что то я не понял
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А ти думаєш, "Блазень" різницю, розуміє? Йому яке-завгодно піблічне масове невдоволення - "серпом по яйцях"... У нього "натура нєрвическая, ранимая...".
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Брехня.У меня есть знакомые, с десяток, все с землей, все они против рынка.Забитые крестьяне, но чуйка им подсказывает что при рынке земли они не только ее лишаться, они будут рабами на своей земле .
До этого были квартиры , все жилы , всем хватало, потом , как же так, не возможно продать, оставить в наследство квартиру !! Разрешили приватизировать квартиры, продавать, теперь люди рабы квартир, платят кучу денег чтоб не лишиться жилья, бомжей-валом, брошенного жилья-тоже. Ну такая же ситуация будет и с землей, будут рейдеры, массово, спекулянты, залоги, поля с бурьянами и волками-но не трожь! чАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ! не должно тебя волновать кто и почему не сеет пшеничку чтоб монопольно цены держать!
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где ты видишь валом бомжей и брошеного жилья?
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Я за Украину имею ввиду, вы в какой стране живете , Малайзия ?
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и в каком городе Украины валом бомжей и брошенного жилья?
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Вы, я вижу , за Украину знаете только с телевизора, возможно интернета. Бомжей много, в любой момент на мусорнике кто то сидит бутылки вытаскивает, жилья брошенного тоже много, даже в Киеве есть, даже дома брошенные
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я вижу ты из страны идиотов?))) вот когда ты будешь платить земельный налог то я посмотрю, будет ли у тебя расти бурьян))) это как квартира, живешь, не живешь а за отпление заплати. а твои знакомые , я просто уверен что и возле дома не пашут, не говоря уже о поле
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Юлька якщо взялась за зельонку, то доб"є їх до ручки. Нехай баяцца.
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Юлька тут не при чем, это Потрох никак не угомонится, оно реально думает, что вернется, потому что так пишут его соевые боты..Утрутся.
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Потрох не нужен, нужен второй Бандера, нужен более радикальный, упертый, последовательней , с того что есть, Турчинов что ли ?
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Не дай Бог! Надеюсь, его время ушло и он еще ответит за сдачу Крыма и за многое другое..
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ты сегодня в свои трусы смотрела? мне порох сказал что он тебе уже с утра там нагадил)))
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Боитесь ? Правильно делаете - БОЙТЕСЬ !!! Потому что это только начало вашего конца !!!
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Бояться проституток с нац корпуса? Я вас умоляю.
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А чого це поліція захищає СЛУГ народу !! КЗабули поліціянти кому присягали служити і що в
присязі написано ???
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Зелених слуг не врятують ні поліцаї, ні НГУ від народного гніву. За землю повідривають голови.
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а я не просил за МОЮ землю отрывать кому то головы
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А сколько её - твоей? Два квадратных метра на кладбище. А остальная - того кого надо, земля.
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Ну от Зе стає як Пе... Чим далі тим менша різниця між гарантами...
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За аренду земли плотят копейки ,выращивая из года в год подсолнух и рапс,имеют миллионы. Это выгодно. Поэтому организовывают протесты. Многие Собственники земли умирают в нищете и от болезней,не имея возможности распорядится своим имуществом. Те ,кто не имеют земли ,против её продажи.
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ось тільки не бреши про власників чи не власників землі, зелений троль!!!!
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Ты сам троль. Проедь по любому напрямку -везде подсолнух из года в год. А из какой ты страны рома ? Где твой прапорэць,лахта?
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Фермеры, которых 45 тысяч жучят почти 20 лет 7 миллионов землевладельцев. Кого вы защищаете?
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Скільки людей мають землю, а скільки не мають? В процентному відношенні.
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Против продажи земли должны выйти все оппозиционные силы, независимо от окраса.
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що-всралась зелена гидота... смерть ворогам України!!!!
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лучше бы убрали от туда этих больных психов с убитой свиньей
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Згоден з Вами. Але видно що їм теж страшно, мля...
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Давайте говорить честно. Запуск рынка земли - это очень полезное действие для Украины. Однако есть одно "но". Украина на сегодня одна из самых отсталых и коррумпированных стран мира. Поэтому заниматься распределением государственного богатства при таких условиях никто не имеет права.
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Рабы протестуют против отмены рабства. Круто.
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Раби бунтують проти того що в них не має коштів купити свою ж землю!))
А скуплять її Бени...Мойши та інші слуги не українського народу...
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Избранники, в идеале, обсуждая новые законопроекты, должны каждый раз прежде всего задаваться вопросом, прочтя каждую статью, каждый пункт: Какое влияние эта этот закон, эта статья, этот пункт на граждан? Улучшится ли комфортность жизни граждан, и скольких именно граждан? - одной-двух тысяч или десятков миллионов!
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Пропустил. Исправить.
...Какое влияние этот закон, эта статья, этот пункт окажет на граждан?...
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Лично я согласен продать свою землю иносранцу.Он больше даст,чем Бахматюк.Одному бенефициару не более 600 га.Хоть нашему,хоть иносранцу.Ввести ограничения на экологию.
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У меня паи на косогорах,были поливные,Мусора выкопали трубы в конце 90х . Диаметр труб был от 1400 до 300 мм.Имущественные паи поломали и кирпич вывезли на продажу они же.
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иди придурок выращивай памидоры на паях.

а то стояла укрземля 1000 лет с крещения в 900 году,
тут паявился такой федер сыраус недавно,
продал ***** укр землю

и издох через 2 дня упился с радости - нет его.

и укрземли нет.

дебил
печень свою еще можешь продать, если не пропил.

гнида.
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мне интересно, сего это зебики- бобики так рьяно взялись за земельную реформу?
че других проблем нет? сначала надо навести порядок в земельном кадастре. кто, где и что имеет на данный момент. потом право распоряжаться своим наделом. потом запрет на покупку земли иностранцами.и так далее а уж потом только рынок земли. там столько проблем, что мама не горюй, а зебики -бобики имбецильные включили турборежим. видать чуваки страх потеряли, а ведь будут бить не по мандату)))))))))
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Как митингуют нацжоны, то никогда не оцепляют правквартал
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Медовый период с лохокторатом закончился, а обещанного зажиточного благоденствия и в волнах не видать (ни те высоких зарплат и пенсий, ни те низких тарифов, ни те вообще нихрена из обещаного). А тут ещё и земельный вопрос невтерпёж да и холода - у обдуреных лохмандеев глаз кровью наливается, кинутые лохопедины от злости ЗЕленеют - у них ноги зудят пенделя булкодробительного промеж полужопий врезать. Злые языки (да не какие-нибудь трепачи, а WSJ) уже проронили, шо МВФ транши с баблом зажуковал - дефолтом попахивает - самое время Сиплоголосой зЕхидне вместе с ЗЕ-посіпаками мониторить рынок дуподемпферных гаджетов, противопендельных аксессуаров, дупореабилитационных программ и себе, и всему ЗЕ-сброду - шоб не пришлось потом в попыхах мостить лубки на дупы из подручных материалов.
Хотя отделаться пенделем как Порохатый Мародёр - это если повезёт - землелька таке гівном вонюче питаннячко, шо запросто можно и на столбе повиснуть.
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