 За проект закона о рынке земли готовы проголосовать 95% нардепов от СН, - Арахамия

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом заявил глава фракции СН Давид Арахамия.
"На фракции была достигнута договоренность, что перед вторым чтением внесем правку о референдуме для иностранцев", - уточнил он.
По прогнозом лидера фракции, за законопроект №2178-10 готовы проголосовать 95% нардепов от Слуги народа.
Арахамия отметил, что у большинства депутатов, которые сомневались, были опасения, что после введения рынка земли украинские фермеры и иностранцы будут в неравных условиях. "Но президент показал социологию и убедил", - добавил Арахамия.
Напомним, сегодня Верховная Рада рассмотрит законопроекты об обращении земель сельскохозяйственного назначения.
хитрый лис
коломИйський уміє переконувати.
А для цього початку скупили своїх депутатів в СН ! Українці залишаться без своєї землі !! ЗЕБІЛИ - ви це зробили разом !
блаЗЄнські все, що робив Порошенко, обсирали. А ...теперь внезапно такой разворот на 180 градусов!
Чому б блаЗЄнському не вийти та не запитати у 100-та людей, як у випадку з Пашинським?
коломИйський не дозволяє? наполягає на розпродажу?
Тому заткни своє свиняче рило.
Не зря Темный Рыцарь сказал, шо ты тупой и еще тупее.
и эту правду никто не должен знать!!!
Авторитетну думку щодо продажу землі можуть висловлювати лише селяни - люди, які на ній працюють!
дум.. размышлений... мыслей...короче от гаджетов)))
вы поставьте не голосование - выпороть (культурно сказать)))) их принародно...и они проголосуют - ибо им по-фиг о чем там базар-вокзал!!!
- Ну давай решай, что-то по ПРИВАТУ?....
- Вы понимаете, Игорь Валерьевич... Здесь МВФ, Европа, США что-то начинают возбухать... в западных газетах гадости про нас пишут..... Давайте отложим этот вопрос... Но можем над вашей обидчицей Гонтаревой поиздеваться.... Пригласим в Квартал хор Веревки, устроим номерок.... вот увидите, очень весело будет... Вам понравится.....
- Ну тогда с Путиным встреться.... Хоть в Нормандии, хоть в Казахстане.... Подкинь пару бизнесс предложений от меня по дешевой электроэнергии, нефти, газе из России.... Скажи ему, что за мной не заржавеет... И-да.... не забудь Путину передать, что Беня дико извиняется за 14 год в Днепре и особенно за ОДессу....
- Ну здесь тоже, какбы.... военные и националисты начинают, что-то подозревать.... Устроят еще какой-то Майдан... Это нам надо?....
- Тогда нафиг ты мне такой клоун здался, если ничего не можешь? Зазря бабки в тебя и этот зоопарк в Раде вбабахал?
- Валерьич... Тихо... тихо... ЯЖНЕЛОХ.... Есть дельце похлеще Привата и добазара с русскими.... Можно развести моих 73% лохов на ЗЕМЛЮ..... Как после КУЧМОВСКОЙ ПРИХВАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ...... Вам большой и самый лакомый кусок земель достанется, Запад и МВФ не станут возражать....... а моим ЗЕБИЛАМ раздадим ничего не стоящие ВАУЧЕРЫ и СЕРТИФИКАТЫ на землю....
Вот примерно так выглядит это все.....