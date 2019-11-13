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 Политика Украины
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Все про:ВР (23975) земельная реформа (130) Арахамия (125) Слуга народа (468)

 За проект закона о рынке земли готовы проголосовать 95% нардепов от СН, - Арахамия

Подавляющее большинство депутатов фракции "Слуга народа" готовы голосовать за введение рынка земли.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом заявил глава фракции СН Давид Арахамия.

"На фракции была достигнута договоренность, что перед вторым чтением внесем правку о референдуме для иностранцев", - уточнил он.

По прогнозом лидера фракции, за законопроект №2178-10 готовы проголосовать 95% нардепов от Слуги народа.

Арахамия отметил, что у большинства депутатов, которые сомневались, были опасения, что после введения рынка земли украинские фермеры и иностранцы будут в неравных условиях. "Но президент показал социологию и убедил", - добавил Арахамия.

Напомним, сегодня Верховная Рада рассмотрит законопроекты об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159365
 
 
 Топ комментарии
 
Ой дивіться "слуги урода", щоб вас на вилах не винесли ...😕
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ЗЕ уже не скрывает и практически прямо говорит: "Да мы вас всех 73% опрокинули сериалом как лохов, но нам нужна земля"

За проект закона о рынке земли готовы проголосовать 95% нардепов от СН, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6129
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Проголосувати це не проблема! Проблема втілити в життя! Буде соромно потім, коли будуть масові протести і владі прийдеться відміняти прийняті закони! Закон не має насаджувати якісь нові правила, закон має лише оформлювати ті відносини які складались в суспільстві сотнями років! Українське суспільство не сприймає приватну власність на землю як таку! Земля - селянам, тим хто на ній працює, тим хто на ній живе, тим хто її пильнує і шанує, а не олігархам і не агрохолдингам, які висмоктують землю і вивозять соняшник та пшеницю за кордон! Українське суспільство ніколи не дозволить приватної власності на землю, тому питання продажу сільськогосподарської землі потрібно забути на наступні 50-100 років!
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Ой дивіться "слуги урода", щоб вас на вилах не винесли ...😕
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Кого волнует мнение кукол. Они все сделают так как скажет хозяин
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Вот мне и представить сложно масштабы спроса-запроса на продажу Земли - голова кружится...
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а потом он еще предложит продавать ее иностранцам

хитрый лис
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а думаешь почему так топят за двойное гражданство
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Готовы 95%, а сколько проголосуют? Цыплят по осени считают!
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100% проголосують.

коломИйський уміє переконувати.
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Евреї хочуть скупити наші землі ! Не дарма ж їх прем"єрміністр приїзджав до клована !
А для цього початку скупили своїх депутатів в СН ! Українці залишаться без своєї землі !! ЗЕБІЛИ - ви це зробили разом !
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ЗЕ уже не скрывает и практически прямо говорит: "Да мы вас всех 73% опрокинули сериалом как лохов, но нам нужна земля"

За проект закона о рынке земли готовы проголосовать 95% нардепов от СН, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6129
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Боюся спитати, а що за соціологію показав презедент? У нас за абсолютно всіма опитуваннями десь 60-70% населення ПРОТИ ринку с/г землі!
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Це, коли треба запроторити до буцегарні Пашинського, то він пропонує запитувати в людей, а щодо землі -- лише в коломИйського.
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этот вопрос никак не проработан. его нельзя даже в первом чтении голосовать. но "слуги народа" - это марионетки жуликов. Мавроди со своими пирамидами и "МММ" - просто ребенок.
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Это будет последнее что сделают эти критины.
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Украина после 10 лет Земельной реформыЗа проект закона о рынке земли готовы проголосовать 95% нардепов от СН, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5512 17
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Все причастные к распродаже украинской земли будут украинским народом казнены! Это теперь цель украинского народа и будущее для зё-команды.
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Евреи угомоните жидов, а то потом никто не будет разбираться кто из вас кто.
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У режима нет денег. Если они не начнут массированную распродажу страны, у них не сойдётся бюджет, и гривна рухнет. Им же бежать некуда. Ростов не резиновый.
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Розігнати це шобло нах! Припухли взагалі.
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Оппоненты из порохоботского отсека, вы не знаете, что земля с/х назначения уже давно на распродаже? Так откуда, по-вашему, взялись все эти коттеджные посёлки, например, в Одессе , там, где раньше были поля? Откуда возник микрорайон Радужный в Одессе , на каких землях стоит Совиньон? Все это земля с/х , которая судами выведена под строительство, потом из большого куска поделена на части и продана. Но государство в этом случае получило ничего. Получили большие прибыли все сопровождающие эти сделки чиновники, которые теперь и каламутят воду. Манипуляции путём дезинформации людей - кому это выгодно? А всем абсолютно лузерам , прокаченным людьми на выборах. Партия порошенко сами лоббировали этот закон, а теперь внезапно такой разворот на 180 градусов!
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Партия объявила себя социалистической направленности и теперь топит за расширение частной собственности. Это разворот на сколько градусов?
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А Свобода була проти і тоді, і зараз. І вонми українськомовні, як і селяни. не тобі, кацапоязичній, розписуватися за селян!
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А до чого тут партія Порошенка? Вони ж були "мародЬОри_злиЄ".

блаЗЄнські все, що робив Порошенко, обсирали. А ...теперь внезапно такой разворот на 180 градусов!
Чому б блаЗЄнському не вийти та не запитати у 100-та людей, як у випадку з Пашинським?

коломИйський не дозволяє? наполягає на розпродажу?

Тому заткни своє свиняче рило.
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Свиняче рило - це в вас, порохоботських запроданців.
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Арахамия, шо же ты так высунулся? Сначала ЗеБил получит ******** а за ним и тебе голову отрвут.

Не зря Темный Рыцарь сказал, шо ты тупой и еще тупее.
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Вновь спрашиваю: куда вы так спешите?Этот весьма неоднозначный закон нуждается во всестороннем анализе!Зеленский с экрана убеждал, что сначала референдум! Так он лжец или несамостоятельный правитель?
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Наверное каждому из них пообещали по куску украинской земли
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Почему не хотят навести порядок с реестрами земли чтобы хотя бы посмотреть скоко земли у нас есть скоко свободной земли и скоко кто уже смог нахапать той земли!!
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потому-то самые ласые куски-шматки уже у латифундистов -миллионеров...
и эту правду никто не должен знать!!!
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я тоже так думаю, именно потому и спешат ввести рынок, чтобы незаконно хапнутую землю провести по схемам купли продажи и как говорится отмыть, и после этого гордо говорить что это их справедливо купленная земля!!
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Цим "слугам" глибоко наср.ти на ті 73% громадян, які проти продажу землі
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Еще раз убедился что лично ЗЕ и его команда знатные лжецы! говорили что спросят народ про продажу, но как видно чхали они на народ! никто никого спрашивать не будет очень сильно хотят наварить бабла и попилять ну а потом разбежатся кто куда!! Короче лишний раз понимаю что бежать надо отседова и побыстрее!!
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През - брехло. Только позавчера говорил о Референдуме про землю. Брехло
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вас придурков как почитаеш, становится понятно почему Украина самая нищая страна европы...
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..бо голосує за блаЗЄнських. Оце і є причина.
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ты не понял что я написал?....ну бывает, порохоботы существа недалёкие!
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слуги дуже поспішають.кують жєлєзо поки гарояче. бо там в когось ростов, в кого пляжі тель авіва, а хтось на бантині висітиме
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Шановні форумчани! Ігноруйте російськомовні коменти за продаж землі. У нас в Україні селяни на 90% українськомовні, тому це не селяни пишуть, а проплачені кацапські чи зелені тролі!
Авторитетну думку щодо продажу землі можуть висловлювати лише селяни - люди, які на ній працюють!
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тю...так они готовы проголосовать за что угодно...им бы только в зеленую кнопочку попасть, не отрываясь от гаджетов и своих дум.. размышлений...мыслей...короче от гаджетов)))
вы поставьте не голосование - выпороть (культурно сказать)))) их принародно...и они проголосуют - ибо им по-фиг о чем там базар-вокзал!!!
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Ничего личного. Арахамия продажная тварь. И еще. Все будет хорошо но не для них.
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Президента и Раду в отставку и перевыборы.
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"президент показал социологию", шикарно же.
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Звонит Беня Зеленскому.....

- Ну давай решай, что-то по ПРИВАТУ?....
- Вы понимаете, Игорь Валерьевич... Здесь МВФ, Европа, США что-то начинают возбухать... в западных газетах гадости про нас пишут..... Давайте отложим этот вопрос... Но можем над вашей обидчицей Гонтаревой поиздеваться.... Пригласим в Квартал хор Веревки, устроим номерок.... вот увидите, очень весело будет... Вам понравится.....
- Ну тогда с Путиным встреться.... Хоть в Нормандии, хоть в Казахстане.... Подкинь пару бизнесс предложений от меня по дешевой электроэнергии, нефти, газе из России.... Скажи ему, что за мной не заржавеет... И-да.... не забудь Путину передать, что Беня дико извиняется за 14 год в Днепре и особенно за ОДессу....
- Ну здесь тоже, какбы.... военные и националисты начинают, что-то подозревать.... Устроят еще какой-то Майдан... Это нам надо?....
- Тогда нафиг ты мне такой клоун здался, если ничего не можешь? Зазря бабки в тебя и этот зоопарк в Раде вбабахал?
- Валерьич... Тихо... тихо... ЯЖНЕЛОХ.... Есть дельце похлеще Привата и добазара с русскими.... Можно развести моих 73% лохов на ЗЕМЛЮ..... Как после КУЧМОВСКОЙ ПРИХВАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ...... Вам большой и самый лакомый кусок земель достанется, Запад и МВФ не станут возражать....... а моим ЗЕБИЛАМ раздадим ничего не стоящие ВАУЧЕРЫ и СЕРТИФИКАТЫ на землю....


Вот примерно так выглядит это все.....
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