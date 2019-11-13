 За проект закона о рынке земли готовы проголосовать 95% нардепов от СН, - Арахамия

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом заявил глава фракции СН Давид Арахамия.

"На фракции была достигнута договоренность, что перед вторым чтением внесем правку о референдуме для иностранцев", - уточнил он.

По прогнозом лидера фракции, за законопроект №2178-10 готовы проголосовать 95% нардепов от Слуги народа.

Арахамия отметил, что у большинства депутатов, которые сомневались, были опасения, что после введения рынка земли украинские фермеры и иностранцы будут в неравных условиях. "Но президент показал социологию и убедил", - добавил Арахамия.

Напомним, сегодня Верховная Рада рассмотрит законопроекты об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

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