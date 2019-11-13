 Рада рассматривает законопроекты о рынке земли. ВИДЕО

Цензор.НЕТ предлагает вам трансляцию заседания ВР телеканала Рада.
Первым вопросом в среду предусмотрено рассмотрение законопроекта 2178 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" и 11 альтернативных ему.
Предусмотрено также рассмотрение законопроектов 2194 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" и 2195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиции, эмфитевзиса) через электронные аукционы".
Во втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта 0855 "О внесении изменения в статью 4 Закона Украины "Об использовании земель обороны" относительно повышения эффективности использования выделенных земельных участков" - он был принят в первом чтении Верховной Радой предыдущего, VIII созыва.
_______________
Для прикладу - в США в держвласності 40 % землі, в Канаді 70%, в Ізраїлі 90%.
https://landlord.ua/news/iak-pratsiuie-rynok-zemli-u-ievropi-abo-z-koho-ukraini-braty-pryklad/
Примерную цену уже озвучили это 2200уе за ГЕКТАР РОДЮЧИХ ЧЕРНОЗЕМОВ!!!!
... отэта украинци разбогатеют...!!!
Столько даже песок за сотку не стоит!
Я вообще-то 1966 года рождения и вся новейшая история перед моими глазами проходит. А вот Вам новейшую историю Украины подучить не мешало бы.
Пропустили-так как давно разворовали... Тот же промышленный ваучер,только будут продавать землю.
Сначала купят наши у селян при помощи власти, потом наши продадут иностранным компаниям за большие деньги. Селяне и остальные трудящиеся останутся с носом.
Это как Криворожсталь примерно-выгонят всех престарелых и немощных,навезут техники и будет еще больше безработных в селах,где и сейчас работы нет.
Капитализм.Без конкуренции и устоявшихся законов...Раздолье для мошенников, проходимцев и "образумившегося" криминала...
Позор всем, кто танцует на могилах своих предков. Время растовщиков пришло...
https://landlord.ua/news/iak-pratsiuie-rynok-zemli-u-ievropi-abo-z-koho-ukraini-braty-pryklad/
за кого по твоєму мають воювати бельгійці, італійці та швейцарці ?? ))
хоч би іноді проліковувся, для профілактики...чи методичка не дозволяє ходити тобі до лікаря??
мдаа..кндр, венесуела..
сумно, коли бачу таких як ти..(
"чому бідний-бо дурний, чого дурний-бо бідний"
А через рік цю землю продадуть вже китайцям по 5 000 євро за га. І в українців залишиться тільки земля на брудних сандалях.