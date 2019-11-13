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 Политика Украины
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Все про:ВР (23975) земля (1564) земельная реформа (130)

 Рада рассматривает законопроекты о рынке земли. ВИДЕО

Верховная Рада Украины рассматривает законопроекты об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

Цензор.НЕТ предлагает вам трансляцию заседания ВР телеканала Рада.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Зе!мля не чіпай землю", - под Радой протестуют против земельной реформы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Первым вопросом в среду предусмотрено рассмотрение законопроекта 2178 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" и 11 альтернативных ему.

Предусмотрено также рассмотрение законопроектов 2194 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" и 2195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиции, эмфитевзиса) через электронные аукционы".

Во втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта 0855 "О внесении изменения в статью 4 Закона Украины "Об использовании земель обороны" относительно повышения эффективности использования выделенных земельных участков" - он был принят в первом чтении Верховной Радой предыдущего, VIII созыва.

Источник: https://censor.net.ua/n3159364
 
 
 Топ комментарии
 
Не пересмикуйте. В держвласності України залишилось лише 30% всієї с/г землі. А це той стратегічний мінімум, який гарантує продовольчу безпеку населенню. Аргентину і Мадагаскар кредитори вимусили продати всю землю і сьогодні в цих найбільш аграрних країнах з плодородними землями люди голодують. І в них поруч нема Росії!!! То що буде в нас???
_______________
Для прикладу - в США в держвласності 40 % землі, в Канаді 70%, в Ізраїлі 90%.
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Потрібна земельна реформа. І крапка, а інакше совок
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Тут питання - кому потрібна? І це суттєве питання.
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Не дарма ще кажуть, що коли сказати іноземцю "Україна" - він спочатку подумає про Чорнобиль, а потім про корупцію
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Не пересмикуйте. В держвласності України залишилось лише 30% всієї с/г землі. А це той стратегічний мінімум, який гарантує продовольчу безпеку населенню. Аргентину і Мадагаскар кредитори вимусили продати всю землю і сьогодні в цих найбільш аграрних країнах з плодородними землями люди голодують. І в них поруч нема Росії!!! То що буде в нас???
_______________
Для прикладу - в США в держвласності 40 % землі, в Канаді 70%, в Ізраїлі 90%.
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Розпродують країну по шматках ! Ну що тут скажеш цигани а не народ
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ось ті що вже розпродали..тепер бідують..особливо бельгія, італія, швейцарія.. не дай бог нам так бідувати
https://landlord.ua/news/iak-pratsiuie-rynok-zemli-u-ievropi-abo-z-koho-ukraini-braty-pryklad/
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я почув хорошу фразу:--землю людям, але добавлю--усім людям
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ДАВАЙТЕ!!! ОТОЖМИТЕ У ЗЕБИЛОИДОВ ПОСЛЕДНЕЕ!!! Рада рассматривает законопроекты о рынке земли - Цензор.НЕТ 5000 Рада рассматривает законопроекты о рынке земли - Цензор.НЕТ 7655 Рада рассматривает законопроекты о рынке земли - Цензор.НЕТ 1098
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Сколько жуликов хотят управлять украинской землей и запретить людям продавать свою собственность,фопы так никто не защищал от соросятовских кассовых аппаратов.
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Я ЗА!!! Пусть продают!
Примерную цену уже озвучили это 2200уе за ГЕКТАР РОДЮЧИХ ЧЕРНОЗЕМОВ!!!!
... отэта украинци разбогатеют...!!!
Столько даже песок за сотку не стоит!
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У вас замаскированных краснопузых комуняк даже агрументы пахнут трупом ****** из московского мавзолея.
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Ну так противники продажи земли - это латентные комуняки,это они хотят управлять всем через госсобственность и не давать людям иметь своё частное имущество и возможность им распоряжаться по своему желанию.
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Ну а если без оскорблений и по существу. Вы действительно считаете что 2200 баксов за гектар это экономически обоснованная цена чернозема? Погуглите сколько в европейских странах земля стоит. Прозреете.
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Мы не обсуждаем тут цену,не хитрите,мы говорим о снятии запрета на продажу своего имущества,которое всякие политические ушлепки почему то до сих пор считают общественным.Если у вас есть земля и вы считаете цену 2200 незначительной,то не продавайте,если у вас нет земли,то не лезьте в чужой карман,он не ваш.
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О как. А каким образом у вас оказалось право имущества на землю? Что-то я не припомню чтобы после отделения от союза всем украинцам раздавали земельные ваучеры как было относительно промышленных предприятий. Или я что-то пропустил и таки раздавали?
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Какой союз,какие ваучеры,ты перепутал Украину с засрашкой,войди в тему потом спорь.
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Вы какого года рождения? Боюсь что после 1991 родились.
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Бойтесь что хотите,вы явно прискакали из путинской засрашки и понятия не имеете,что в Украине происходит.
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Короче понятно. Опять по методичкам шпар пошел - засрашка, прискакали....
Я вообще-то 1966 года рождения и вся новейшая история перед моими глазами проходит. А вот Вам новейшую историю Украины подучить не мешало бы.
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Путинский крысёнок бегает из угла в угол не знает как выкрутиться,короче - пнх,и не забывай что путин педофил.
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Я предполагал что с человеком общаюсь, а не с ботом. Действительно дальнейшая дискуссия не имеет смысла. Упоротые мне не интересны равно как и ихний флуд. Пока, усосок. Рада розглядає законопроєкти про ринок землі - Цензор.НЕТ 7391
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Или я что-то пропустил и таки раздавали?

Пропустили-так как давно разворовали... Тот же промышленный ваучер,только будут продавать землю.
Сначала купят наши у селян при помощи власти, потом наши продадут иностранным компаниям за большие деньги. Селяне и остальные трудящиеся останутся с носом.
Это как Криворожсталь примерно-выгонят всех престарелых и немощных,навезут техники и будет еще больше безработных в селах,где и сейчас работы нет.
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В китайском варианте будет еще хуже. Они местных на работу не берут. Принцип такой. Своих завезут.
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оце так народовладдя. Моніка щось про референдуми бекала, а тут зараз замість зекріпаків, СЛУГІ ПАРЄШАЮТ.
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оце так народовладдя.

Капитализм.Без конкуренции и устоявшихся законов...Раздолье для мошенников, проходимцев и "образумившегося" криминала...
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выступления депутатов напоминают восстание тихопомешаных в дурдоме в одной отдельно взятой палате...
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Російський шпигун Зеленський! Ти обіцяв по кожному важливому питанню проводити референдум! Де твій референдум по ринку землі???
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ВВопрос к лешику гончаренко: сколько земли уже в собственности у мародера?
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Наверное нужно спросить на референдуме?
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Якщо на референдум виставити питання чи треба захищати незалежність країни то 70% проголосують за мир на любих умовах.
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Раз ринок складають дві сторони покупець і продавець. Якщо проводити референдум, питання треба ставити: Чи потрібно дозволяти КУПУВАТИ с/г землю?. Гарантую 100% "ЗА".
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Держава має викупати паї і потім здавати їх в оренду.
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Если сейчас украинские воины отдают свои жизни за УКРАИНСКУЮ землю, то после ее продажи воевать за что? За агрохолдинги? За зеленопупиков? Прав шмаркля - войне конец!
Позор всем, кто танцует на могилах своих предков. Время растовщиков пришло...
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дибіл. подивись на це.
https://landlord.ua/news/iak-pratsiuie-rynok-zemli-u-ievropi-abo-z-koho-ukraini-braty-pryklad/

за кого по твоєму мають воювати бельгійці, італійці та швейцарці ?? ))
хоч би іноді проліковувся, для профілактики...чи методичка не дозволяє ходити тобі до лікаря??
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Не пересмикуй. Україна має в держвласності лише 30% землі. Вся інша у пайщиків, яку по хитрим схемам вже давно викупили шахраї порошенкі. А у Франції в держвласності 70% землі. В Польщі 50%. В Україні меньше всіх, і її збираються продати(за копійки).
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а ти не продавай за копійки..продавай задорого, або взагалі не продавай. є право вибору у тебе!

сумно, коли бачу таких як ти..(
"чому бідний-бо дурний, чого дурний-бо бідний"
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а если у меня нет земли, а когда захочу участок - все уже куплено, досвидос
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Це ти мені кажеш? Якщо за га будуть давати 2 штуки зелені, замість 200 баксів по довіреності, як зараз, то продадуть усі. Бо сьогодні по оренді з гектара селянин отримує два мішка кукурудзи(200гр.) на рік.
А через рік цю землю продадуть вже китайцям по 5 000 євро за га. І в українців залишиться тільки земля на брудних сандалях.
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Ну что ты мелешь *******. Ты зеленского насмотрелся или бот на зарплате
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если агент путлера - медведка против, значит закон не плохой
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а где обсуждение с нарідом, референдум вот это все... опять в глаза насцали зебикам
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А шо баба Йуля уже не полностью против продажи земли? уже за, тока с правильніми ограничениями, как я понял? вот умеет переобуваться налету....
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Ребята, нельзя что бы рынок земли был принят!!!!!!
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Ворогів української держави треба негайно гнати від влади.
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Напихайте земли этим фашистам-слугам народа. Особенно Зеклоуну, да пожирнее, пусть подавляется мрази.
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Вже в самій постановці питання криється підйо6ка, коли влада валить в одну кучу землі державної і приватної власності. Звісно що приватні землі повинні продаватись, на те вони й приватні , а от державні хочуть роздерибанити
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