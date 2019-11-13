 Рада рассматривает законопроекты о рынке земли. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ предлагает вам трансляцию заседания ВР телеканала Рада.

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Первым вопросом в среду предусмотрено рассмотрение законопроекта 2178 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" и 11 альтернативных ему.

Предусмотрено также рассмотрение законопроектов 2194 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" и 2195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиции, эмфитевзиса) через электронные аукционы".

Во втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта 0855 "О внесении изменения в статью 4 Закона Украины "Об использовании земель обороны" относительно повышения эффективности использования выделенных земельных участков" - он был принят в первом чтении Верховной Радой предыдущего, VIII созыва.