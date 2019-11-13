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 Политика Украины
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Все про:ВР (23975) земля (1564) земельная реформа (130)

 Рада рассматривает законопроекты о рынке земли. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Верховная Рада Украины рассматривает законопроекты об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

Цензор.НЕТ предлагает вам трансляцию заседания ВР телеканала Рада.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Зе!мля не чіпай землю", - под Радой протестуют против земельной реформы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Первым вопросом в среду предусмотрено рассмотрение законопроекта 2178 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" и 11 альтернативных ему.

Предусмотрено также рассмотрение законопроектов 2194 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" и 2195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиции, эмфитевзиса) через электронные аукционы".

Во втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта 0855 "О внесении изменения в статью 4 Закона Украины "Об использовании земель обороны" относительно повышения эффективности использования выделенных земельных участков" - он был принят в первом чтении Верховной Радой предыдущего, VIII созыва.

Источник: https://censor.net.ua/n3159364
 
 
 Топ комментарии
 
Потрібна земельна реформа. І крапка, а інакше совок
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Російський шпигун Зеленський! Ти обіцяв по кожному важливому питанню проводити референдум! Де твій референдум по ринку землі???
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Потрібна земельна реформа. І крапка, а інакше совок
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Не дарма ще кажуть, що коли сказати іноземцю "Україна" - він спочатку подумає про Чорнобиль, а потім про корупцію
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Не пересмикуйте. В держвласності України залишилось лише 30% всієї с/г землі. А це той стратегічний мінімум, який гарантує продовольчу безпеку населенню. Аргентину і Мадагаскар кредитори вимусили продати всю землю і сьогодні в цих найбільш аграрних країнах з плодородними землями люди голодують. І в них поруч нема Росії!!! То що буде в нас???
_______________
Для прикладу - в США в держвласності 40 % землі, в Канаді 70%, в Ізраїлі 90%.
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Розпродують країну по шматках ! Ну що тут скажеш цигани а не народ
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ось ті що вже розпродали..тепер бідують..особливо бельгія, італія, швейцарія.. не дай бог нам так бідувати
https://landlord.ua/news/iak-pratsiuie-rynok-zemli-u-ievropi-abo-z-koho-ukraini-braty-pryklad/
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я почув хорошу фразу:--землю людям, але добавлю--усім людям
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ДАВАЙТЕ!!! ОТОЖМИТЕ У ЗЕБИЛОИДОВ ПОСЛЕДНЕЕ!!! Рада рассматривает законопроекты о рынке земли - Цензор.НЕТ 5000 Рада рассматривает законопроекты о рынке земли - Цензор.НЕТ 7655 Рада рассматривает законопроекты о рынке земли - Цензор.НЕТ 1098
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Сколько жуликов хотят управлять украинской землей и запретить людям продавать свою собственность,фопы так никто не защищал от соросятовских кассовых аппаратов.
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Я ЗА!!! Пусть продают!
Примерную цену уже озвучили это 2200уе за ГЕКТАР РОДЮЧИХ ЧЕРНОЗЕМОВ!!!!
... отэта украинци разбогатеют...!!!
Столько даже песок за сотку не стоит!
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У вас замаскированных краснопузых комуняк даже агрументы пахнут трупом ****** из московского мавзолея.
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Ну так противники продажи земли - это латентные комуняки,это они хотят управлять всем через госсобственность и не давать людям иметь своё частное имущество и возможность им распоряжаться по своему желанию.
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оце так народовладдя. Моніка щось про референдуми бекала, а тут зараз замість зекріпаків, СЛУГІ ПАРЄШАЮТ.
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выступления депутатов напоминают восстание тихопомешаных в дурдоме в одной отдельно взятой палате...
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Російський шпигун Зеленський! Ти обіцяв по кожному важливому питанню проводити референдум! Де твій референдум по ринку землі???
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ВВопрос к лешику гончаренко: сколько земли уже в собственности у мародера?
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Наверное нужно спросить на референдуме?
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Раз ринок складають дві сторони покупець і продавець. Якщо проводити референдум, питання треба ставити: Чи потрібно дозволяти КУПУВАТИ с/г землю?. Гарантую 100% "ЗА".
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Если сейчас украинские воины отдают свои жизни за УКРАИНСКУЮ землю, то после ее продажи воевать за что? За агрохолдинги? За зеленопупиков? Прав шмаркля - войне конец!
Позор всем, кто танцует на могилах своих предков. Время растовщиков пришло...
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дибіл. подивись на це.
https://landlord.ua/news/iak-pratsiuie-rynok-zemli-u-ievropi-abo-z-koho-ukraini-braty-pryklad/

за кого по твоєму мають воювати бельгійці, італійці та швейцарці ?? ))
хоч би іноді проліковувся, для профілактики...чи методичка не дозволяє ходити тобі до лікаря??
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