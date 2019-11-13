EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  1502  23
Материалы по теме:
Все про:законопроект (2245) Зеленский (3626) земля (1564) Слуга народа (468) Верещук (25)

 На заседании фракции "Слуга народа" Зеленский убеждал нардепов проголосовать за законопроект о создании рынка земли, – Верещук

В среду утром состоялось заседание парламентской фракции "Слуга народа", на котором президент Украины Владимир Зеленский призывал нардепов поддержать проект закона №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила представитель Кабмина в парламенте, нардеп фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Он (президент. – Ред) убеждал, что нужно проголосовать за закон, который собственно предложил депутат Сольский (законопроект №2178-10. - Ред.)", - сказала Верещук журналистам в кулуарах парламента после заседания фракции.

При этом она отметила, что считает все внесенные в парламент законопроекты касательно земельной реформы недоработанными и таковыми, которые "нельзя принимать даже в первом чтении".

Верещук подчеркнула, что открытие рынка земли является значимым процессом, но для нее лично важно то, как это открытие рынка будет происходить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рынок земли сделает украинцев более счастливыми и богатыми: давайте не бояться, - Милованов

Согласно опубликованной на сайте Верховной Рады повестке дня, на очередном пленарном заседании 13 ноября парламентарии планируют рассмотреть в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 2178 и альтернативные №№ 2178-1, 2178-2, 2178-3, 2178-4, 2178-5 , 2178-6, 2178-7, 2178-8, 2178-9, 2178-10.

В первом чтении также планируется рассмотреть еще два законопроекта, касающихся земельных отношений: проект закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" №2194 и проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиции, эмфитевзиса) через электронные аукционы", №2195.

Источник: https://censor.net.ua/n3159362
 
 
 Топ комментарии
 
После принятия закона в этой редакции олигархи смогут скупать землю целыми областями вместе с проживающим на нем населением....по-сути Украина превратится в феодальное государство...
 показать весь комментарий
 
210 тис гектарів землі в одні руки мля... ви хочете з України зробити бразилію чи Аргентину... так тоді сотня-дві людей скуплять усю землю і у нас тоді почнеться почнеться Справжня громадянська війна між бідними і супербагатими...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Матюкаться на форуме нельзя, за это правилами предусмотрен бан на 3 дня. Но если матерится порохобот, то можно.
 показать весь комментарий
 
 
Не жванди! Мене БАНять постіно хоча мене на матюки вивести дуже складно.
 показать весь комментарий
 
 
Мабуть що так...Це в нас тепер табу? А як що до чорних і інших кольорових?
 показать весь комментарий
 
Вот же гад. Это каким дебилом надо быть. чтобы продать на таких условиях. Тупой. еще тупее. Или трусливый. или жадный. что? Или три в одном?
 показать весь комментарий
 
 
210 тис гектарів землі в одні руки мля... ви хочете з України зробити бразилію чи Аргентину... так тоді сотня-дві людей скуплять усю землю і у нас тоді почнеться почнеться Справжня громадянська війна між бідними і супербагатими...
 показать весь комментарий
 
 
После принятия закона в этой редакции олигархи смогут скупать землю целыми областями вместе с проживающим на нем населением....по-сути Украина превратится в феодальное государство...
 показать весь комментарий
 
 
Только у меня впечатление, что некомпетентная власть просто не знает, где ей взять деньги при сумасшедшем дефиците бюджета и падении роста ВВП и заодно, немножечко поторговать?))
 показать весь комментарий
 
 
Попробуй путина убедить что он ху-ло !!! Так же и сепаров убеждать, что земля имеет цену!!!!
Вата ее так много!!!!! Не так как в РФ!!! Но хватает!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Земля должна быть товаром и у нее должен быть конкретный хозяин, а не абстрактный (государство), что ведет только к коррупции. Но... не при этой некомпетентной власти и не в условиях олигархического государства, коим сейчас является Украина. Сначала взрастите малый и средний бизнес, уберите власть олигархата, а затем и продавайте землю. А с олигархами оно не борется, а только советуется и помогает некоторым переделить рынки)).
 показать весь комментарий
 
 
В Израиле более 90% земли принадлежит "абстрактному" государству. Думаете, что те которые у нас, умнее тех которые в Израиле? Никогда не поверю.
 показать весь комментарий
 
 
Умник, Израиль - это олигархическое государство? Там то же высокий уровень коррупции. Или ее уже побороли??
 показать весь комментарий
 
Рынкок земли нужен, но только не более 300 га в одни руки, как во всех цивилизованных странах.....в той же Польше не более 100 га в одни руки.
 показать весь комментарий
 
Население он не хочет убедить в необходимости продажи земли. Только слуг народа.Значит дельце нечистое
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх