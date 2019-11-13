 На заседании фракции "Слуга народа" Зеленский убеждал нардепов проголосовать за законопроект о создании рынка земли, – Верещук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила представитель Кабмина в парламенте, нардеп фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Он (президент. – Ред) убеждал, что нужно проголосовать за закон, который собственно предложил депутат Сольский (законопроект №2178-10. - Ред.)", - сказала Верещук журналистам в кулуарах парламента после заседания фракции.

При этом она отметила, что считает все внесенные в парламент законопроекты касательно земельной реформы недоработанными и таковыми, которые "нельзя принимать даже в первом чтении".

Верещук подчеркнула, что открытие рынка земли является значимым процессом, но для нее лично важно то, как это открытие рынка будет происходить.

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Согласно опубликованной на сайте Верховной Рады повестке дня, на очередном пленарном заседании 13 ноября парламентарии планируют рассмотреть в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 2178 и альтернативные №№ 2178-1, 2178-2, 2178-3, 2178-4, 2178-5 , 2178-6, 2178-7, 2178-8, 2178-9, 2178-10.

В первом чтении также планируется рассмотреть еще два законопроекта, касающихся земельных отношений: проект закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" №2194 и проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиции, эмфитевзиса) через электронные аукционы", №2195.