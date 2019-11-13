 На поддержку кредитования в рамках земельной реформы в Госбюджет-2020 заложено 4,4 млрд грн, - Маркарова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

По словам министра, аграрный сектор один из самых конкурентных секторов, а земельная реформа одна из ключевых реформ и президента, и правительства.

"Мы заложили в представленный бюджет 4,4 млрд грн на поддержку кредитования в рамках земельной реформы. Минфин и Минэкономики разрабатывают с международными партнерами другой инструмент - фонд частичного гарантирования кредитов. То есть в бюджете будут средства на частичное обеспечение тела кредита. Это позволит более активно привлечь банки в процесс кредитования приобретения земли, потому что уменьшит для банков риски выдачи займов", - сообщила Маркарова.

Напомним, сегодня Верховная Рада рассмотрит законопроекты об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

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